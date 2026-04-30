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Hindi Newsशिक्षा3 मई को होने वाली नीट परीक्षा पर बड़ा अपडेट! बायोमेट्रिक मैच न होने पर भी मिलेगी एंट्री; NTA ने छात्रों को दी बड़ी राहत

3 मई को होने वाली नीट परीक्षा पर बड़ा अपडेट! बायोमेट्रिक मैच न होने पर भी मिलेगी एंट्री; NTA ने छात्रों को दी बड़ी राहत

NEET UG 2026 Exam: नीट यूजी 2026 परीक्षा के लिए NTA ने नई एडवाइजरी जारी कर साफ किया है कि अगर नीट परीक्षा केंद्र पर किसी छात्र का बायोमेट्रिक मैच नहीं होता है, तो भी उसे परीक्षा से बाहर नहीं किया जाएगा. छात्र एक लिखित घोषणा देकर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे ताकि तकनीकी दिक्कत की वजह से उनका साल खराब न हो. 3 मई को होने वाली इस परीक्षा की सुरक्षा के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और कड़ी निगरानी की व्यवस्था की गई है ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 30, 2026, 04:50 PM IST
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3 मई को होने वाली नीट परीक्षा पर बड़ा अपडेट! बायोमेट्रिक मैच न होने पर भी मिलेगी एंट्री; NTA ने छात्रों को दी बड़ी राहत

NEET UG 2026 Exam: देशभर के लाखों छात्रों के लिए आयोजित होने वाली नीट यूजी 2026 को लेकर जरूरी जानकारी सामने आई है. इस परीक्षा का आयोजन 3 मई 2026 को किया जाएगा. परीक्षा से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर जरूरी एडवाइजरी जारी की है. इसका मकसद परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष बनाना है. साथ ही उन छात्रों को भी राहत देना है. जिन्हें तकनीकी या शारीरिक कारणों से दिक्कत हो सकती है.

एजेंसी ने साफ किया है कि परीक्षा से जुड़ी सभी गोपनीय सामग्री पहले ही सुरक्षित तरीके से केंद्रों तक पहुंचा दी गई है. इसके लिए अच्छे लेवल की सुरक्षा व्यवस्था अपनाई गई है. पेपर लीक जैसी किसी भी संभावना से इनकार किया गया है. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें. परीक्षा के दिन सभी नियमों का पालन करना जरूरी होगा.

बायोमेट्रिक जांच है सबसे जरूरी

बायोमेट्रिक जांच इस बार अनिवार्य रखी गई है. यानी परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले हर छात्र की पहचान मशीन के जरिए होगी. लेकिन अगर किसी कारण से बायोमेट्रिक मैच नहीं होता है. जैसे मशीन में खराबी, डेटा की समस्या या नेटवर्क दिक्कत. तब भी छात्र को परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी. ऐसे मामलों में केंद्र पर लिखित घोषणा देनी होगी. जिन छात्रों को शारीरिक परेशानी है. उन्हें भी इसी प्रक्रिया के तहत एंट्री दी जाएगी.

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बिना तनाव के पेपर दे सकेंगे छात्र

एक और खास बात यह है कि परीक्षा के दौरान छात्रों को परेशान नहीं किया जाएगा. दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक जब परीक्षा चल रही होगी. उस समय किसी भी तरह की बायोमेट्रिक जांच नहीं होगी. इससे छात्र बिना तनाव के पेपर दे सकेंगे. परीक्षा के दिन छात्रों को अपना एडमिट कार्ड, वैध पहचान पत्र और जरूरी फॉर्म साथ लेकर जाना होगा. दिव्यांग श्रेणी के छात्रों को अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा.

परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए कड़ी निगरानी की व्यवस्था की गई है. इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकी जा सके. इन सभी कदमों का उद्देश्य यही है कि हर छात्र को बराबर मौका मिले. और उनकी मेहनत का सही मूल्यांकन हो सके. इसलिए छात्रों को सलाह है कि वे पूरी तैयारी के साथ नियमों का पालन करते हुए परीक्षा में शामिल हों.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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