NEET UG परीक्षा आज (3 मई), दोपहर 2 बजे से शुरू; स्टूडेंट्स जान लें जरूरी बातें

NEET UG 2026 exam day: नीट यूजी 2026 परीक्षा आज आयोजित हो रही है. इस परीक्षा के लिए करीब 22 लाख छात्रों ने आवेदन किया है. मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए ये सबसे जरूरी परीक्षा मानी जाती है. ऐसे में एग्जाम देने जा रहे छात्रों के लिए जरूरी है कि वे आखिरी समय में कोई गलती न करें. सही तैयारी और शांत दिमाग से परीक्षा देना बहुत जरूरी होता है. अगर आप निर्देशों का सही से पालन करेंगे तो आपका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है.

परीक्षा से पहले ये जरूरी

सबसे पहले अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें. एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट जरूर साथ लेकर जाएं. उस पर पासपोर्ट साइज फोटो लगी होनी चाहिए. इसके साथ एक वैध पहचान पत्र भी जरूरी है. जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या स्कूल आईडी और ड्रेस कोड का भी ध्यान रखें. हल्के और साधारण कपड़े पहनें. ऐसे कपड़े न पहनें जिनमें बड़े बटन, जेब या मेटल हो. जूते पहनने से बचें, चप्पल या सैंडल पहनना बेहतर रहेगा.

क्या ध्यान रखना जरूरी

परीक्षा के समय का भी खास ध्यान रखना जरूरी है. एग्जाम सेंटर पर एंट्री सुबह करीब 11 बजे से शुरू हो जाती है. रिपोर्टिंग का अंतिम समय लगभग 1:30 बजे तक होता है. परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी. यह शाम 5:20 बजे तक चलेगी. कोशिश करें कि आप सेंटर पर कम से कम एक घंटा पहले पहुंच जाएं. इससे आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी या तनाव नहीं होगा.

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परीक्षा में केवल जरूरी सामान ही लेकर जाएं. ब्लैक या ब्लू बॉल पेन ले जा सकते हैं, अगर अनुमति हो. इसके अलावा पारदर्शी पानी की बोतल और छोटा हैंड सैनिटाइजर भी साथ रख सकते हैं. किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या कैलकुलेटर ले जाना सख्त मना है. अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो आपको परीक्षा से बाहर भी किया जा सकता है.

पेपर हल करते समय समझदारी से काम लें. पहले आसान सवालों को हल करें. इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. किसी एक सवाल पर ज्यादा समय न दें. समय का सही प्रबंधन बहुत जरूरी है. परीक्षा के दौरान शांत और सकारात्मक रहें. अपनी तैयारी पर भरोसा रखें. आपने पूरे साल मेहनत की है, अब उसे सही तरीके से दिखाने का समय है.

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