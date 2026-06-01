Advertisement
trendingNow13234835
Hindi Newsशिक्षाNEET UG Exam 2026 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला... 21 जून को CBT मोड में नहीं होगी नीट परीक्षा, NTA को राहत!

NEET UG Exam 2026 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला... 21 जून को CBT मोड में नहीं होगी नीट परीक्षा, NTA को राहत!

NEET UG Re Exam 2026 Latest Update: 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा को लेकर अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि ये पेन-पेपर मोड में होगी या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) के रूप में तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीटी की याचिका खारिज कर दी है और इस साल होने वाली नीट यूजी परीक्षा पेन-पेपर मोड से ही होगी.

 

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jun 01, 2026, 01:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NEET UG Re Exam 2026 Latest Update
NEET UG Re Exam 2026 Latest Update

NEET UG Re Exam 2026 Latest Update: नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद से लगातार राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी (NTA) पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं. हालांकि, एजेंसी की ओर से 3 मई को आयोजित परीक्षा को रद्द करके उसे 21 जून को आयोजित करने का ऐलान पहले ही कर दिया जा चुका है. सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रखे इस मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, इस साल आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा को पेन-पेपर मोड यानी ओएमआर शीट के जरिए ही आयोजित किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड यानी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई थी उस याचिका को SC ने खारिज कर दिया है. ऐसे में 21 जून को आयोजित होने वाली परीक्षा सीबीटी मोड में नहीं होगी. 

हालांकि, अगले साल से नीट यूजी परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) की जा सकती है. एग्जाम पैटर्न में बदलाव होने की उम्मीद है. NTA द्वारा कोर्ट में हलफनामा देकर साफ किया है कि वो साल 2027 से नीट परीक्षा को सीबीटी मोड पर आयोजित करने की पूरी तैयारी में हैं.

लीक-प्रूफ बनाने के लिए दायर की गई थी याचिका

21 जून को आयोजित होने नीट यूजी परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और लीक-प्रूफ बनाने के लिए आईएमए के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. ध्रुव चौहान, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह, राजनीतिक नेता हरिशरण देवगन और सामाजिक कार्यकर्ता अनुभव गर्ग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से मांग की गई थी कि नीट पेपर लीक जैसी घटनाओं को तुरंत रोकने के लिए सीबीटी मोड में पेपर लागू किया जाना चाहिए. हालांकि, इस याचिका को SC ने खारिज कर दिया है.

सरकार की कड़ी नजर

जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से शिक्षा मंत्रालय और एनटीए से पेपर लीक को लेकर जवाब मांगा गया था. उस दौरान केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया गया है कि पीएम मोदी भी इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. साथ में कहा गया था कि छात्रों के भविष्य से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें- छात्र परेशान, CBSE मालामाल? राहुल गांधी का एजुकेशन सिस्टम पर निशाना, बताया कैसे लूटे जा रहे हैं करोड़ों रुपये

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

TAGS

neet ug 2026

Trending news

नाराज पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट अन्नामलाई नई पार्टी बनाने जा रहे? भाजपा को लगेगा झटका
tamilnadu news
नाराज पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट अन्नामलाई नई पार्टी बनाने जा रहे? भाजपा को लगेगा झटका
छात्र परेशान, CBSE मालामाल? राहुल गांधी का एजुकेशन सिस्टम पर निशाना...
CBSE OSM System
छात्र परेशान, CBSE मालामाल? राहुल गांधी का एजुकेशन सिस्टम पर निशाना...
जाली पासपोर्ट, फर्जी नाम और दाऊद का हाथ, मुन्ना झिंगाड़ा की वो खौफनाक दास्तां, जब...
Dawood Ibrahim
जाली पासपोर्ट, फर्जी नाम और दाऊद का हाथ, मुन्ना झिंगाड़ा की वो खौफनाक दास्तां, जब...
पेट्रोल-डीजल और सिलेंडर आखिर कितना महंगा होगा? भाजपा सांसद की बात आपको सुननी चाहिए
Petrol Diesel News
पेट्रोल-डीजल और सिलेंडर आखिर कितना महंगा होगा? भाजपा सांसद की बात आपको सुननी चाहिए
आपदा की राहत में भी बड़ा खेल? बंगाल में राशन के बाद अब 'राहत सामग्री' घोटाला?
West Bengal
आपदा की राहत में भी बड़ा खेल? बंगाल में राशन के बाद अब 'राहत सामग्री' घोटाला?
सुवेंदु सरकार का महा-विस्तार! 35 विधायकों ने लिया शपथ, शामिल हुए कई दिग्गज चेहरे
Suvendu Adhikari Cabinet Expansion
सुवेंदु सरकार का महा-विस्तार! 35 विधायकों ने लिया शपथ, शामिल हुए कई दिग्गज चेहरे
खुशखबरी! आज से महिलाओं के लिए सरकारी बसें मुफ्त; सफर से पहले जान लें जरूरी नियम
Bengal Free Bus Travel For Women
खुशखबरी! आज से महिलाओं के लिए सरकारी बसें मुफ्त; सफर से पहले जान लें जरूरी नियम
ISI ने भारत के खिलाफ खोले दो फ्रंट, दाऊद के गुर्गे मुन्‍ना झिंगाड़ा को मिली कमान
Dawood Ibrahim
ISI ने भारत के खिलाफ खोले दो फ्रंट, दाऊद के गुर्गे मुन्‍ना झिंगाड़ा को मिली कमान
दिल्ली समेत इन राज्यों में प्री-मानसूनी बारिश का अलर्ट, 72 घंटे की छुट्टी पर हीट वेव
Monsoon 2026
दिल्ली समेत इन राज्यों में प्री-मानसूनी बारिश का अलर्ट, 72 घंटे की छुट्टी पर हीट वेव
ED के इस बड़े अधिकारी ने अचानक छोड़ दी नौकरी! माल्या-नीरव मोदी केस से रहा है कनेक्शन
ED
ED के इस बड़े अधिकारी ने अचानक छोड़ दी नौकरी! माल्या-नीरव मोदी केस से रहा है कनेक्शन