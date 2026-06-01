NEET UG Exam 2026 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला... 21 जून को CBT मोड में नहीं होगी नीट परीक्षा, NTA को राहत!

NEET UG Re Exam 2026 Latest Update: 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा को लेकर अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि ये पेन-पेपर मोड में होगी या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) के रूप में तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीटी की याचिका खारिज कर दी है और इस साल होने वाली नीट यूजी परीक्षा पेन-पेपर मोड से ही होगी.
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NEET UG Re Exam 2026 Latest Update: नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद से लगातार राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी (NTA) पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं. हालांकि, एजेंसी की ओर से 3 मई को आयोजित परीक्षा को रद्द करके उसे 21 जून को आयोजित करने का ऐलान पहले ही कर दिया जा चुका है. सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रखे इस मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, इस साल आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा को पेन-पेपर मोड यानी ओएमआर शीट के जरिए ही आयोजित किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड यानी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई थी उस याचिका को SC ने खारिज कर दिया है. ऐसे में 21 जून को आयोजित होने वाली परीक्षा सीबीटी मोड में नहीं होगी.
हालांकि, अगले साल से नीट यूजी परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) की जा सकती है. एग्जाम पैटर्न में बदलाव होने की उम्मीद है. NTA द्वारा कोर्ट में हलफनामा देकर साफ किया है कि वो साल 2027 से नीट परीक्षा को सीबीटी मोड पर आयोजित करने की पूरी तैयारी में हैं.
The Supreme Court has refused an urgent hearing of a plea seeking that the 2026 NEET UG exam, which has been rescheduled to June 21, be conducted through the Computer-Based (CBT) mode
The plea was mentioned before a partial-working-day bench of Justices PS Narasimha and Arvind… pic.twitter.com/oqQNASohBr
— ANI (@ANI) June 1, 2026
21 जून को आयोजित होने नीट यूजी परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और लीक-प्रूफ बनाने के लिए आईएमए के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. ध्रुव चौहान, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह, राजनीतिक नेता हरिशरण देवगन और सामाजिक कार्यकर्ता अनुभव गर्ग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से मांग की गई थी कि नीट पेपर लीक जैसी घटनाओं को तुरंत रोकने के लिए सीबीटी मोड में पेपर लागू किया जाना चाहिए. हालांकि, इस याचिका को SC ने खारिज कर दिया है.
जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से शिक्षा मंत्रालय और एनटीए से पेपर लीक को लेकर जवाब मांगा गया था. उस दौरान केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया गया है कि पीएम मोदी भी इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. साथ में कहा गया था कि छात्रों के भविष्य से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा.
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