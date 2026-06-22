NEET UG 2026 Expected Cut Off: नीट री-एग्जाम में 20 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे और अब सभी को रिजल्ट का इंतजार है. छात्र ये जानना चाहते हैं कि NTA कब नीट यूजी 2026 का परिणाम जारी करेगा और इस बार कटऑफ कितनी रह सकती है. हालांकि, टेस्टिंग एजेंसी (NTA) आधिकारिक कटऑफ की घोषणा रिजल्ट जारी होने के साथ करेगी, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS सीट हासिल करने के लिए कितने अंक सुरक्षित माने जा सकते हैं.
पिछले सालों के रुझानों, परीक्षा के कठिनाई स्तर और विशेषज्ञों के विश्लेषण के आधार पर संभावित कटऑफ का अनुमान लगाया जा रहा है. सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए कितना स्कोर माना जा रहा है सुरक्षित? ऐसे में आइए जानते हैं कि UR, OBC, SC और ST श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए इस साल कितना स्कोर सुरक्षित माना जा सकता है.
मेडिकल प्रवेश विशेषज्ञों के अनुसार, इस साल पेपर के कठिनाई स्तर और प्रतिस्पर्धा को देखते हुए जनरल (UR) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 610 से 650 या उससे अधिक अंक एक सुरक्षित स्कोर माने जा सकते हैं. वहीं, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए 580 से 630 अंक, जबकि SC और ST वर्ग के छात्रों के लिए अपेाकृत कम अंक पर भी सरकारी कॉलेज में सीट मिलने की संभावना बन सकती है.
ये एक बेहद जरूरी जानकारी सभी नीट छात्रों के लिए है कि NEET परीक्षा में क्वालीफाई करना ही काफी नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि नीट पास करने के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट मिल पाए. ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीमित सीटें होती है और ज्यादा कॉम्पिटिशन के कारण उम्मीदवारों को कटऑफ से बहुत ज्यादा अंक लाने की जरूरत पड़ती है.
आपको जानकारी के लिए बता दें कि हर साल कई बातें NEET के फाइनल कटऑफ पर असर डालती हैं. आमतौर पर एग्जाम कितना कठिन था, परीक्षा में कितने उम्मीदवार शामिल हुए, कितनी सीटें है. इसके अलावा आरक्षण नीतियां और स्टूडेंट्स पास प्रतिशत आदि के कारण भी फाइनल कट ऑफ में फर्क देखने को मिल सकता है.