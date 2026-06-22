NEET UG 2026 Expected Cut Off: नीट री-एग्जाम में 20 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे और अब सभी को रिजल्ट का इंतजार है. छात्र ये जानना चाहते हैं कि NTA कब नीट यूजी 2026 का परिणाम जारी करेगा और इस बार कटऑफ कितनी रह सकती है. हालांकि, टेस्टिंग एजेंसी (NTA) आधिकारिक कटऑफ की घोषणा रिजल्ट जारी होने के साथ करेगी, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS सीट हासिल करने के लिए कितने अंक सुरक्षित माने जा सकते हैं.