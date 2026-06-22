Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /NEET UG 2026 Expected Cut Off: सरकारी कॉलेज में MBBS सीट के लिए कितने अंक हैं सुरक्षित? जानें UR, OBC, SC-ST की संभावित कटऑफ

NEET UG 2026 Expected Cut Off: सरकारी कॉलेज में MBBS सीट के लिए कितने अंक हैं सुरक्षित? जानें UR, OBC, SC-ST की संभावित कटऑफ

NEET UG 2026 Expected Cut Off: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से नीट यूजी 2026 परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा के बाद आधिकारिक तौर पर कट-ऑफ की घोषणा की जाएगी. आइए कैटेगरी वाइज कट ऑफ जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 22, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:56 PM IST
NEET UG 2026 Expected Cut Off: सरकारी कॉलेज में MBBS सीट के लिए कितने अंक हैं सुरक्षित? जानें UR, OBC, SC-ST की संभावित कटऑफ
Image Credit: NEET UG 2026 Expected Cut Off

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पति-पत्नी के रिश्ते होंगे गहरे और बढ़ेगा प्रेम,ये 7 अचूक उपाय परेशानियां करेंगे दूर!
Astro Tips27 min ago
2
Mahaprabhu Jagannath Trailer35 min ago
3
emotional viral story43 min ago
4
Andy Burnham46 min ago
5
Delhi news49 min ago