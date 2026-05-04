NEET UG 2026: जनरल वालों को चाहिए 650+ स्कोर? सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए क्या होगा कट-ऑफ; देखें पूरी रिपोर्ट

NEET UG 2026: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 इस बार कड़ी निगरानी के बीच सफलतापूर्वक आयोजित हुई है. परीक्षा रविवार को देशभर में हुई थी. लाखों छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया है. इस बार व्यवस्था पहले से ज्यादा सख्त रखी गई. ताकि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष हो सके. छात्रों और अभिभावकों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल कटऑफ को लेकर है. हर कोई जानना चाहता है कि कितने नंबर पर सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल सकता है.

इस बार परीक्षा में सुरक्षा के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं. खासकर संवेदनशील जिलों में केंद्रों की लाइव निगरानी की गई है. कैमरों और सीसीटीवी के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी गई थी. इन सभी सिस्टम को दिल्ली के कंट्रोल रूम से जोड़ा गया था. इसके अलावा इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी गई. परीक्षा से पहले फर्जी पेपर बेचने और अफवाह फैलाने वाले 65 से ज्यादा टेलीग्राम चैनलों को बंद कर दिया गया. इससे परीक्षा का माहौल काफी साफ और सुरक्षित बना रहा.

कितनी होगी कटऑफ?

अब बात करते हैं कटऑफ की, तो विशेषज्ञों के अनुसार इस बार कटऑफ काफी ऊंची जा सकती है. जनरल कैटेगरी के लिए 610 से 650 अंक के बीच रहने की संभावना है. ओबीसी वर्ग के लिए यह 590 से 630 तक हो सकती है. वहीं एससी वर्ग के लिए 450 से 520 और एसटी के लिए 420 से 500 के बीच कटऑफ रहने का अनुमान है. अगर किसी छात्र को सरकारी एमबीबीएस सीट चाहिए, तो करीब 650 अंक को सुरक्षित माना जा रहा है. देशभर में इस बार करीब 1.29 लाख एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं.

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कैसा था परीक्षा का लेवल?

परीक्षा के लेवल की बात करें तो पेपर कुल मिलाकर मीडियम था. लेकिन सभी सबजेक्ट एक जैसे आसान नहीं थे. फिजिक्स ने छात्रों को सबसे ज्यादा परेशान किया. इसमें सवाल कठिन थे और गणना भी ज्यादा थी. कई छात्रों को समय मैनेज करने में दिक्कत आई. केमिस्ट्री का स्तर आसान से मध्यम रहा. वहीं बायोलॉजी में जूलॉजी आसान था. बॉटनी को छात्रों ने सामान्य बताया. यानी जिन छात्रों की तैयारी संतुलित थी, उन्हें फायदा मिल सकता है.

आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार परीक्षा का पैमाना काफी बड़ा था. देश के 551 शहरों में परीक्षा आयोजित की गई. कुल 5,432 केंद्र बनाए गए थे. व्यवस्था संभालने के लिए बड़ी टीम लगाई गई थी. इसमें 674 सिटी कोऑर्डिनेटर, 6 हजार से ज्यादा ऑब्जर्वर और 2 लाख से अधिक कर्मचारी शामिल थे. कुल मिलाकर इस बार की परीक्षा सख्त सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था के लिए याद रखी जाएगी. अब छात्रों की नजर रिजल्ट और काउंसलिंग पर टिकी है.

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