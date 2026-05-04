Advertisement
trendingNow13203534
Hindi Newsशिक्षाNEET UG 2026: जनरल वालों को चाहिए 650+ स्कोर? सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए क्या होगा कट-ऑफ; देखें पूरी रिपोर्ट

NEET UG 2026: जनरल वालों को चाहिए 650+ स्कोर? सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए क्या होगा कट-ऑफ; देखें पूरी रिपोर्ट

NEET UG 2026: नीट यूजी 2026 में फिजिक्स के कठिन स्तर के बावजूद विशेषज्ञों का अनुमान है कि सरकारी मेडिकल सीट के लिए जनरल कैटेगरी का सुरक्षित स्कोर 650 के आसपास रह सकता है. 1.29 लाख सीटों के लिए बढ़ते कॉम्पिटिशन के कारण इस साल सभी श्रेणियों की कट-ऑफ में बढ़ोत्तरी देखी जा सकती है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 04, 2026, 08:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NEET UG 2026: जनरल वालों को चाहिए 650+ स्कोर? सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए क्या होगा कट-ऑफ; देखें पूरी रिपोर्ट

NEET UG 2026: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 इस बार कड़ी निगरानी के बीच सफलतापूर्वक आयोजित हुई है. परीक्षा रविवार को देशभर में हुई थी. लाखों छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया है. इस बार व्यवस्था पहले से ज्यादा सख्त रखी गई. ताकि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष हो सके. छात्रों और अभिभावकों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल कटऑफ को लेकर है. हर कोई जानना चाहता है कि कितने नंबर पर सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल सकता है.

इस बार परीक्षा में सुरक्षा के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं. खासकर संवेदनशील जिलों में केंद्रों की लाइव निगरानी की गई है. कैमरों और सीसीटीवी के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी गई थी. इन सभी सिस्टम को दिल्ली के कंट्रोल रूम से जोड़ा गया था. इसके अलावा इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी गई. परीक्षा से पहले फर्जी पेपर बेचने और अफवाह फैलाने वाले 65 से ज्यादा टेलीग्राम चैनलों को बंद कर दिया गया. इससे परीक्षा का माहौल काफी साफ और सुरक्षित बना रहा.

कितनी होगी कटऑफ?

अब बात करते हैं कटऑफ की, तो विशेषज्ञों के अनुसार इस बार कटऑफ काफी ऊंची जा सकती है. जनरल कैटेगरी के लिए 610 से 650 अंक के बीच रहने की संभावना है. ओबीसी वर्ग के लिए यह 590 से 630 तक हो सकती है. वहीं एससी वर्ग के लिए 450 से 520 और एसटी के लिए 420 से 500 के बीच कटऑफ रहने का अनुमान है. अगर किसी छात्र को सरकारी एमबीबीएस सीट चाहिए, तो करीब 650 अंक को सुरक्षित माना जा रहा है. देशभर में इस बार करीब 1.29 लाख एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसा था परीक्षा का लेवल?

परीक्षा के लेवल की बात करें तो पेपर कुल मिलाकर मीडियम था. लेकिन सभी सबजेक्ट एक जैसे आसान नहीं थे. फिजिक्स ने छात्रों को सबसे ज्यादा परेशान किया. इसमें सवाल कठिन थे और गणना भी ज्यादा थी. कई छात्रों को समय मैनेज करने में दिक्कत आई. केमिस्ट्री का स्तर आसान से मध्यम रहा. वहीं बायोलॉजी में जूलॉजी आसान था. बॉटनी को छात्रों ने सामान्य बताया. यानी जिन छात्रों की तैयारी संतुलित थी, उन्हें फायदा मिल सकता है.

आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार परीक्षा का पैमाना काफी बड़ा था. देश के 551 शहरों में परीक्षा आयोजित की गई. कुल 5,432 केंद्र बनाए गए थे. व्यवस्था संभालने के लिए बड़ी टीम लगाई गई थी. इसमें 674 सिटी कोऑर्डिनेटर, 6 हजार से ज्यादा ऑब्जर्वर और 2 लाख से अधिक कर्मचारी शामिल थे. कुल मिलाकर इस बार की परीक्षा सख्त सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था के लिए याद रखी जाएगी. अब छात्रों की नजर रिजल्ट और काउंसलिंग पर टिकी है.

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र 12वीं रिजल्ट आज होगा जारी, स्टूडेंट्स तैयार रखें ये चीजें, स्कोरकार्ड डाउनलोड से लेकर जानें जरूरी बातें

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

neet ug 2026

Trending news

काउंटिंग के बीच बिजली कौन काटेगा? ममता बनर्जी के आरोप पर EC बोला जनरेटर हैं ना...
Mamata Banerjee
काउंटिंग के बीच बिजली कौन काटेगा? ममता बनर्जी के आरोप पर EC बोला जनरेटर हैं ना...
आज आपका आखिरी दिन... और दरवाजे पर रख दिया कफन, TMC नेता के घर धमकी भरा पोस्टर
West Bengal Election 2026
आज आपका आखिरी दिन... और दरवाजे पर रख दिया कफन, TMC नेता के घर धमकी भरा पोस्टर
Jalpaiguri Darjeeling Election Results 2026 Live: जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग सीटों पर कौन फहराएगा परचम?
West Bengal Assembly Election 2026
Jalpaiguri Darjeeling Election Results 2026 Live: जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग सीटों पर कौन फहराएगा परचम?
Nandigram, Bhabanipur and Berhampore Result 2026 Live: सुवेंदु अधिकारी ने सीधे ममता बनर्जी के गढ़ में दी चुनौती, क्या सफल होगा BJP का 'मास्टरस्ट्रोक'? काउंटिंग शुरू; यहां पढ़ें पल-पल का अपडेट
West Bengal Election 2026
Nandigram, Bhabanipur and Berhampore Result 2026 Live: सुवेंदु अधिकारी ने सीधे ममता बनर्जी के गढ़ में दी चुनौती, क्या सफल होगा BJP का 'मास्टरस्ट्रोक'? काउंटिंग शुरू; यहां पढ़ें पल-पल का अपडेट
Sandeshkhali, Diamond Harbour and Singur Result 2026 Live: डायमंड हार्बर, सिंगुर और संदेशखली में वोटों की गिनती शुरू, पोस्टल बैलेट से आएंगे रूझान
Assembly Election 2026
Sandeshkhali, Diamond Harbour and Singur Result 2026 Live: डायमंड हार्बर, सिंगुर और संदेशखली में वोटों की गिनती शुरू, पोस्टल बैलेट से आएंगे रूझान
Jhargram and Kharagpur Result 2026 Live: झारग्राम और खड़गपुर में शुरू हुई वोटों की गिनती; पीएम का झाल मुड़ी वाला दांव बनाम ममता का जादू, कौन मार रहा बाजी?
West Bengal Election 2026
Jhargram and Kharagpur Result 2026 Live: झारग्राम और खड़गपुर में शुरू हुई वोटों की गिनती; पीएम का झाल मुड़ी वाला दांव बनाम ममता का जादू, कौन मार रहा बाजी?
Malda Murshidabad Domkal Result 2026 Live: क‍िसके खाते में जाएगी मुर्शिदाबाद सीट? क्या सिद्दीकी अली बचा पाएंगे कांग्रेस की साख या TMC-BJP में होगा 'खेल'
West Bengal Election 2026
Malda Murshidabad Domkal Result 2026 Live: क‍िसके खाते में जाएगी मुर्शिदाबाद सीट? क्या सिद्दीकी अली बचा पाएंगे कांग्रेस की साख या TMC-BJP में होगा 'खेल'
नतीजों की सुबह से पहले मौसम ने मचाई हलचल! रातभर बरसे बदरा, ऐसे ही रहेंगे कई दिन
weather updates
नतीजों की सुबह से पहले मौसम ने मचाई हलचल! रातभर बरसे बदरा, ऐसे ही रहेंगे कई दिन
EXIT POLL होंगे फ्लॉप, किसी को नहीं मिलेगा बहुमत; इस नेता ने कह दी एकदम उलट बात
Humayun Kabir
EXIT POLL होंगे फ्लॉप, किसी को नहीं मिलेगा बहुमत; इस नेता ने कह दी एकदम उलट बात
Matigara-Naxalbari and Siliguri Result 2026 Live: नतीजों से पहले काली मंदिर पहुंचे BJP उम्मीदवार शंकर घोष, मातिगारा-नक्सलबाड़ी और सिलीगुड़ी में कौन मार रहा बाजी?
Assembly Elections 2026
Matigara-Naxalbari and Siliguri Result 2026 Live: नतीजों से पहले काली मंदिर पहुंचे BJP उम्मीदवार शंकर घोष, मातिगारा-नक्सलबाड़ी और सिलीगुड़ी में कौन मार रहा बाजी?