/NEET UG 2026 में कम स्कोर होने पर न हों परेशान, ये हैं वो 15 मेडिकल कॉलेज जहां मिल सकेगा एडमिशन

NEET UG 2026 Low Score Eligibility MBBS College: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) यूजी री-एग्जाम का रिजल्ट कुछ दिनों पहले जारी किया गया है. नीट में क्वालीफाई उम्मीदवारों के बीच MBBS में दाखिले के लिए छात्र अच्छे से अच्छे कॉलेज की तलाश कर रहे हैं. वहीं, जिन स्टूडेंट्स ने नीट यूजी परीक्षा में कम स्कोर हासिल किया है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. कम अंक मिलने पर ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बनने का आपका सपना टूट गया है बल्कि कुछ ऐसे कॉलेज है जहां पर एडमिशन मिल सकता है.
देश भर में प्राइवेट, डीम्ड समेत सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं जहां पर एडमिशन के लिए उच्च रैंक की जरूरत नहीं होती है. बस शर्त है कि स्टूडेंट्स ने नीट परीक्षा पास की हो और आधिकारिक काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लिया हो. आइए जानते हैं कि वो कौन से 15 मेडिकल कॉलेज हैं जहां कम स्कोर के साथ एडमिशन मिल सकता है?
|S.No.
|
मेडिकल कॉलेज के नाम
|राज्य
|1.
|कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (KIMS)
|भुवनेश्वर, ओडिशा
|2.
|मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज
|जमशेदपुर, झारखंड
|3.
|रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS)
|इम्फाल, मणिपुर
|4.
|गीतम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च
|विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश
|5.
|महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान
|पुडुचेरी
|6.
|विनायक मिशन मेडिकल कॉलेज
|कराईकल, पुडुचेरी
|7.
|डॉ. डी. वाई. पाटिल मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर
|पुणे, महाराष्ट्र
|8.
|जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज
|बेलगाम, कर्नाटक
|9.
|फैकल्टी ऑफ मेडिसिन और हेल्थ साइंसेज, SGT यूनिवर्सिटी
|गुड़गांव, हरियाणा
|10.
|VELS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल
|तिरुवल्लूर, तमिलनाडु
|11.
|SRM मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर
|चेन्नई, तमिलनाडु
|12.
|इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज / एचपी मेडिकल कॉलेज
|शिमला, हिमाचल प्रदेश
|13.
|सरकारी मेडिकल कॉलेज
|करूर, तमिलनाडु
|14.
|राजकीय मेडिकल कॉलेज
|कन्नौज, उत्तर प्रदेश
|15.
|सरकारी मेडिकल कॉलेज
|लातूर, महाराष्ट्र
बात करें ट्यूशन फीस की तो प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की फीस की तुलना में सरकारी कॉलेजों की फीस काफी कम होती है. संस्थान और कोटा के आधार पर सालाना फीस देखी जाए तो 7 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच हो सकती है. हालांकि, कॉलेज से संपर्क कर सटीक फीस की जानकारी हासिल कर सकते हैं. इसके अलावा कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट पर भी फीस के बारे में जानकारी मिल सकती है.