/NEET UG 2026 में कम स्कोर होने पर न हों परेशान, ये हैं वो 15 मेडिकल कॉलेज जहां मिल सकेगा एडमिशन

NEET UG 2026 Low Score Eligibility MBBS College: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) यूजी री-एग्जाम का रिजल्ट कुछ दिनों पहले जारी किया गया है. नीट में क्वालीफाई उम्मीदवारों के बीच MBBS में दाखिले के लिए छात्र अच्छे से अच्छे कॉलेज की तलाश कर रहे हैं. वहीं, जिन स्टूडेंट्स ने नीट यूजी परीक्षा में कम स्कोर हासिल किया है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. कम अंक मिलने पर ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बनने का आपका सपना टूट गया है बल्कि कुछ ऐसे कॉलेज है जहां पर एडमिशन मिल सकता है.