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NEET UG 2026 में कम स्कोर होने पर न हों परेशान, ये हैं वो 15 मेडिकल कॉलेज जहां मिल सकेगा एडमिशन

NEET UG 2026 Low Score Eligibility MBBS College: क्या आप भी नीट यूजी परीक्षा में कम स्कोर आने के कारण परेशान हैं? ऐसा सोच रहे हैं कि किसी कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा? तो चिंता न करें क्योंकि देशभर में ऐसे 15 प्राइवेट, डीम्ड समेत सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं जहां नीट कम स्कोर वाले छात्रों का दाखिला हो सकता है.

Published: Jul 29, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:58 PM IST
NEET UG 2026 में कम स्कोर होने पर न हों परेशान, ये हैं वो 15 मेडिकल कॉलेज जहां मिल सकेगा एडमिशन
Image Credit: neet low score mbbs admission

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