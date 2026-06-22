21 जून को NEET UG 2026 री-एग्जाम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हो गया. अब लाखों छात्र अपने परिणाम और काउंसलिंग प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं. इस बीच कई अभ्यर्थी अपने संभावित स्कोर को लेकर चिंतित हैं. यदि आपका स्कोर उम्मीद से कम रहने वाला है तो घबराने की जरूरत नहीं है. मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अभी भी कई अवसर मौजूद हैं और सही रणनीति अपनाकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं.
कम स्कोर का अर्थ केवल इतना है कि आपको देश के शीर्ष संस्थानों जैसे AIIMS, PGIMER या KGMU में सीट मिलने में कठिनाई हो सकती है. लेकिन यदि आपने अपनी श्रेणी के अनुसार क्वालीफाइंग कटऑफ पार कर ली है तो आप काउंसलिंग में भाग लेने के पात्र हैं. पिछले वर्ष सामान्य वर्ग के लिए क्वालीफाइंग स्कोर 144, OBC/SC/ST वर्ग के लिए 113 और PwBD उम्मीदवारों के लिए 127 अंक रहा था. ऐसे में कटऑफ पार करने वाले उम्मीदवारों के लिए अभी भी कई विकल्प खुले रहते हैं.
ऑल इंडिया कोटा और राज्य कोटा काउंसलिंग के अंतिम राउंड तक कई सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटें उपलब्ध रहती हैं. पिछले वर्षों के ट्रेंड्स के अनुसार कुछ कॉलेजों में अपेक्षाकृत पीछे की रैंक पर भी प्रवेश मिला है. इनमें AIIMS मदुरै, सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर, सरकारी मेडिकल कॉलेज लातूर, शहीद हसन खान मेवाती सरकारी मेडिकल कॉलेज, जगदलपुर का लेट बालीराम कश्यप मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज पाली, सरकारी मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद और अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं. इन कॉलेजों में अंतिम राउंड तक सीटों की स्थिति पर नजर रखना महत्वपूर्ण होता है.
कम स्कोर वाले छात्रों को केवल लोकप्रिय कॉलेजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए. काउंसलिंग के सभी राउंड में भाग लेना, अधिक से अधिक कॉलेजों का विकल्प भरना और राज्य कोटा तथा ऑल इंडिया कोटा दोनों पर नजर रखना बेहद जरूरी है. कई बार मॉप-अप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी अच्छे कॉलेजों में सीट मिलने की संभावना बन जाती है. इसलिए धैर्य और सही जानकारी सफलता की कुंजी हो सकती है.
मेडिकल क्षेत्र में करियर का मतलब केवल MBBS नहीं है. आयुष क्षेत्र के BAMS (आयुर्वेद), BHMS (होम्योपैथी), BUMS (यूनानी) और BSMS (सिद्ध) जैसे कोर्स आज तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. इन कोर्सों के बाद भी क्लिनिकल प्रैक्टिस और हेल्थकेयर सेक्टर में करियर की अच्छी संभावनाएं मौजूद हैं.
अगर MBBS सीट नहीं मिलती है तो BSc Nursing, BPT (फिजियोथेरेपी) और BMLT (मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी) जैसे कोर्स शानदार विकल्प हो सकते हैं. अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटरों और हेल्थकेयर संस्थानों में इन पेशेवरों की मांग लगातार बढ़ रही है. इसके अलावा इन कोर्सों में रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़ रहे हैं.
BSc रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स जैसे एलाइड हेल्थ साइंस कोर्स आज हेल्थकेयर सेक्टर की रीढ़ बन चुके हैं. वहीं BPharma और DPharma जैसे फार्मेसी कोर्स दवा उद्योग और मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में शानदार करियर विकल्प प्रदान करते हैं. इसलिए कम NEET स्कोर आने पर निराश होने की बजाय उपलब्ध विकल्पों को समझकर सही निर्णय लेना अधिक महत्वपूर्ण है.