NEET UG 2026 Safe Score: नीट के छात्रों की उड़ गई नींद... कट-ऑफ में भारी उछाल के आसार; क्या 650+ भी नहीं है 'सेफ स्कोर'?

NEET UG 2026 Safe Score: नीट यूजी 2026 की परीक्षा के बाद अब सबसे बड़ा सवाल कटऑफ को लेकर है. इस बार एमबीबीएस में दाखिले के लिए कटऑफ बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल का पेपर पिछले साल की तुलना में थोड़ा आसान रहा. इसी वजह से ज्यादा छात्र अच्छे अंक ला सकते हैं. जब ज्यादा छात्रों के अंक अच्छे आते हैं, तो मुकाबला भी कड़ा हो जाता है. ऐसे में कटऑफ ऊपर जाने की पूरी संभावना रहती है.

इस साल 3 मई को हुई परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया. करीब 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से लगभग 22 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए. यानी उपस्थिति लगभग 96.92 प्रतिशत रही. अब सभी छात्रों को आंसर की और रिजल्ट का इंतजार है. इतने बड़े स्तर पर परीक्षा होने से हर साल प्रतिस्पर्धा और ज्यादा बढ़ती जा रही है.

कैसा था पेपर?

विशेषज्ञों ने पेपर का विश्लेषण भी किया है. उनके अनुसार फिजिक्स में 45 सवाल थे. इनमें कुछ आसान, कुछ मध्यम और बहुत कम कठिन सवाल थे. केमिस्ट्री का पेपर भी आसान से मध्यम स्तर का रहा. वहीं बायोलॉजी में ज्यादातर सवाल एनसीईआरटी पर आधारित थे. छात्रों ने भी बायोलॉजी को मध्यम स्तर का बताया है. कई सवाल स्टेटमेंट वाले थे, जिससे समय ज्यादा लगा. फिजिक्स को छात्रों ने थोड़ा कठिन माना.

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कितना जाएगा कटऑफ?

कटऑफ की बात करें तो अनुमान लगाया जा रहा है कि क्वालिफाइंग अंक भी बढ़ सकते हैं. सामान्य वर्ग के लिए यह करीब 150 से 155 के बीच रह सकता है. आरक्षित वर्ग के लिए 120 से 125 के बीच रहने की संभावना है. वहीं दिव्यांग छात्रों के लिए यह लगभग 137 से 142 के बीच हो सकता है. सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट पाने के लिए सुरक्षित अंक इससे काफी ज्यादा रखने होंगे.

अगर एमबीबीएस की सरकारी सीट की बात करें तो सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए करीब 615 अंक सुरक्षित माने जा रहे हैं. ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 610 अंक जरूरी हो सकते हैं. एससी वर्ग के लिए यह आंकड़ा करीब 555 और एसटी के लिए लगभग 545 तक जा सकता है. रैंक की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए करीब 30 हजार तक की रैंक ठीक मानी जा रही है. हालांकि ये सभी आंकड़े तय नहीं होते. हर साल पेपर के स्तर, छात्रों की संख्या और सीटों के आधार पर इनमें बदलाव होता रहता है.