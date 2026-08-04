/NEET UG 2026 Merit List: अरे ये कैसे! NEET मेरिट लिस्ट में आए -23, अब माइनस अंक लाने वाले भी बनेंगे डॉक्टर?

सरकारी MBBS सीट हासिल करने के लिए लाखों छात्र सालों तक दिन-रात मेहनत करते हैं. कोई कोचिंग में लाखों रुपये खर्च करता है तो कोई एक-एक नंबर बढ़ाने के लिए कई बार परीक्षा देता है. ऐसे में जब NEET UG 2026 की मेरिट लिस्ट में -23 अंक पाने वाले छात्र का नाम दिखाई दिया तो हर कोई हैरान रह गया. सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि क्या अब माइनस नंबर लाने वाले भी डॉक्टर बन जाएंगे? क्या नीट के नियम बदल गए हैं या फिर ये किसी तकनीकी गलती का मामला है?
आखिर इस मेरिट लिस्ट में निगेटिव स्कोर वाले छात्रों के नाम क्यों हैं और क्या उन्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल सकता है? आइए पूरी सच्चाई समझते हैं.
नीट यूजी 2026 की राज्यवार मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद पुडुचेरी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा विभाग की सूची सबसे ज्यादा चर्चा में आ गई. इस मेरिट लिस्ट में टॉप रैंक पाने वाले उम्मीदवार ने 670 अंक हासिल किए हैं, लेकिन इसी सूची के आखिर में ऐसे छात्र भी शामिल हैं जिसे-1 से लेकर -23 तक अंक मिले हैं. ये देखकर हजारों अभ्यर्थी हैरान रह गए. पहली नजर में ऐसा लगा कि शायद इतनी कम संख्या में अंक पाने वालों को भी मेडिकल सीट मिलने वाली है. हालांकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है. मेरिट लिस्ट में नाम शामिल होना और मेडिकल कॉलेज में सीट मिलना दोनों अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं.
पुडुचेरी की जारी मेरिट लिस्ट के अनुसार कुल 10 छात्रों के अंक निगेटिव हैं. इनमें -1, -3, -6, -7, -9, -11, -14, -15, -16 और -23 अंक पाने वाले छात्र शामिल हैं. इन सभी छात्रों की रैंक सूची में 4707 से 4716 के बीच दर्ज की गई है. वहीं सूची में पहले स्थान पर कृष्णांत अभिनव एम हैं, जिन्होंने 670 अंक और ऑल इंडिया रैंक (AIR) 553 हासिल की है. दूसरे स्थान पर प्रवीण ए (646 अंक, AIR 1721) और तीसरे स्थान पर रामनीश्वर ए (646 अंक, AIR 1756) हैं. इससे साफ है कि मेरिट लिस्ट में सभी पात्र उम्मीदवारों को उनके अंकों के आधार पर क्रमवार रखा गया है.
सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या -23 या अन्य निगेटिव अंक पाने वाले छात्र डॉक्टर बन जाएंगे? इसका जवाब है नहीं. विशेषज्ञों के अनुसार राज्य मेरिट लिस्ट का उद्देश्य केवल उस राज्य के सभी पात्र अभ्यर्थियों की रैंकिंग जारी करना होता है. इसका मतलब यह नहीं कि सूची में शामिल हर छात्र को MBBS या BDS सीट मिल जाएगी. मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए उम्मीदवार का NEET क्वालिफाइंग कटऑफ, काउंसलिंग नियम, सीटों की उपलब्धता और आरक्षण जैसी शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है. इसलिए केवल मेरिट लिस्ट में नाम आने से किसी उम्मीदवार का मेडिकल कॉलेज में दाखिला तय नहीं माना जा सकता.
पुडुचेरी स्वास्थ्य विभाग ने मेरिट लिस्ट पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी दिया है. जिन उम्मीदवारों को सूची में किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, वे 5 अगस्त 2026 तक अपनी आपत्ति DMS@PY.GOV.IN ईमेल पर भेज सकते हैं. इसके बाद NEET UG काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी. 5 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और 12 अगस्त तक आवेदन किए जा सकेंगे. 6 अगस्त से 13 अगस्त तक चॉइस फिलिंग होगी. 17 अगस्त को सीट आवंटन परिणाम जारी किया जाएगा, जबकि सीट मिलने वाले उम्मीदवार 18 से 22 अगस्त 2026 के बीच संबंधित संस्थान में रिपोर्ट कर सकेंगे.
छात्र पुडुचेरी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट health.py.gov.in पर जाकर NEET UG 2026 मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध मेरिट लिस्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद पूरी रैंक सूची देखी जा सकती है. उल्लेखनीय है कि NEET UG 2026 री-एग्जाम का परिणाम 16 जुलाई 2026 को घोषित किया गया था, जबकि परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित हुई थी. इस पूरे मामले से एक बात स्पष्ट है कि मेरिट लिस्ट में निगेटिव अंक वाले उम्मीदवारों का नाम होना केवल रैंकिंग प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि MBBS सीट मिलने की गारंटी. इसलिए छात्रों को सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक जानकारी के बजाय आधिकारिक नियमों और काउंसलिंग प्रक्रिया पर ही भरोसा करना चाहिए.