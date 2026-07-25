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MBBS एडमिशन की रैंक लिस्ट जारी; 595 अंक वाला बना टॉपर, 182 नंबर पाने वाले को भी मिला मौका

NEET UG 2026 के आधार पर मिजोरम स्टेट कोटा MBBS एडमिशन की पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हो गई है. 595 अंक वाला अभ्यर्थी टॉप पर रहा, जबकि मेरिट लिस्ट में सबसे कम 182 अंक पाने वाले उम्मीदवार को भी जगह मिली है. जानिए दूसरी मेरिट लिस्ट और MCC काउंसलिंग की पूरी जानकारी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 25, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:15 PM IST
MBBS एडमिशन की रैंक लिस्ट जारी; 595 अंक वाला बना टॉपर, 182 नंबर पाने वाले को भी मिला मौका

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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