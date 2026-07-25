/MBBS एडमिशन की रैंक लिस्ट जारी; 595 अंक वाला बना टॉपर, 182 नंबर पाने वाले को भी मिला मौका

नीट यूजी 2026 के जरिए एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिले का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) की ऑल इंडिया काउंसलिंग शुरू होने से पहले राज्यों ने अपनी-अपनी स्टेट कोटा सीटों के लिए मेरिट लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में मिजोरम के डायरेक्टरेट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन (DH&TE) ने एमबीबीएस सहित मेडिकल कोर्सों में दाखिले के लिए पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है.
इस सूची में 595 अंक पाने वाला उम्मीदवार पहले स्थान पर है, जबकि सबसे कम 182 अंक पाने वाले अभ्यर्थी को भी मेरिट लिस्ट में जगह मिली है.
मिजोरम स्टेट कोटा की पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट NEET UG 2026 स्कोर के आधार पर तैयार की गई है. इसमें 595 अंक हासिल करने वाले उम्मीदवार नेविसन को पहला स्थान मिला है. वहीं 541 अंक पाने वाले रॉबर्ट तलतानुमा दूसरे और 537 अंक हासिल करने वाली डेबोरा ताजानीए हमजान तीसरे स्थान पर हैं. इस बार कुल 385 अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है.
जिन उम्मीदवारों ने मिजोरम स्टेट कोटा की MBBS, BDS और अन्य मेडिकल सीटों के लिए आवेदन किया है, वे DH&TE Mizoram की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देख सकते हैं. सूची में उम्मीदवारों की रैंक केवल NEET UG 2026 स्कोर के आधार पर दी गई है, किसी भी आरक्षण श्रेणी को इसमें शामिल नहीं किया गया है.
मिजोरम डायरेक्टरेट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन ने बताया है कि दूसरी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 28 जुलाई को जारी की जाएगी. विभाग के अनुसार पहली सूची 24 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे तक जमा किए गए NEET UG 2026 स्कोरकार्ड के आधार पर तैयार की गई है. इसका उद्देश्य उम्मीदवारों को यह समझने में मदद करना है कि अन्य आवेदकों की तुलना में उनकी स्थिति क्या है.
यह मेरिट लिस्ट केवल MBBS के लिए नहीं, बल्कि राज्य कोटा के तहत MBBS, BDS, BHMS, BAMS, BPT और अन्य मेडिकल एवं पैरामेडिकल कोर्सों में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए जारी की गई है. इससे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग से पहले अपनी संभावित रैंक और एडमिशन की संभावना का अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी.
अब छात्रों की नजर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग पर है. इस साल NEET UG 2026 परीक्षा में करीब 11.21 लाख उम्मीदवार सफल हुए हैं. देशभर में MBBS की लगभग 1.36 लाख सीटें उपलब्ध हैं, जिसके कारण हर सीट पर कई दावेदार हैं. MCC सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा सीटों के अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालयों, एम्स, डीम्ड यूनिवर्सिटी, AFMC और अन्य प्रमुख संस्थानों की सीटों पर भी काउंसलिंग कराती है.
जिन उम्मीदवारों का नाम पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में है, उन्हें अपने दस्तावेज तैयार रखने चाहिए और दूसरी मेरिट लिस्ट का इंतजार करना चाहिए. साथ ही MCC की ऑल इंडिया काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होते ही समय पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा. सही समय पर काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करने से उम्मीदवार अपनी पसंद के मेडिकल कॉलेज में सीट पाने की संभावना बढ़ा सकते हैं.