NEET UG 2026 से पहले बड़ा फैसला! 2-3 मई को मेडिकल स्टूडेंट्स की छुट्टियां रद्द, जानें वजह

NEET UG 2026 से पहले NMC ने 2-3 मई को मेडिकल छात्रों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं, ताकि परीक्षा की निष्पक्षता बनी रहे. केवल विशेष परिस्थितियों में ही छुट्टी मिलेगी. 3 मई को परीक्षा देश-विदेश के कई शहरों में सख्त नियमों के साथ आयोजित होगी.
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NEET UG 2026 से ठीक पहले मेडिकल छात्रों के लिए एक बड़ा और सख्त फैसला सामने आया है. अब 2 और 3 मई को मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स को छुट्टी नहीं मिलेगी, जिससे हर तरफ चर्चा तेज हो गई है. कई छात्र सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या इसका सीधा असर परीक्षा पर पड़ेगा? दरअसल, यह फैसला परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. पहले भी कुछ मामलों में गड़बड़ी सामने आई थी, जिसके बाद अब सख्ती बढ़ा दी गई है. आइए जानते हैं पूरा मामला और समझते हैं कि छात्रों को क्या करना होगा.
नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने 23 अप्रैल 2026 को जारी नोटिस में सभी मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया है कि 2 और 3 मई को छात्रों को छुट्टी न दी जाए. यह आदेश शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत जारी किया गया है. नोटिस में साफ कहा गया है कि केवल विशेष और उचित कारण होने पर ही छुट्टी दी जा सकती है. इसका मकसद परीक्षा से पहले किसी भी तरह की लापरवाही या गलत गतिविधि को रोकना है. सभी संस्थानों से इस आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा गया है.
यह फैसला यूं ही नहीं लिया गया है, बल्कि इसके पीछे बड़ा कारण है. पिछले कुछ वर्षों में ऐसे मामले सामने आए थे, जहां मेडिकल कॉलेज के छात्रों की संलिप्तता से परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठे थे. इसी को ध्यान में रखते हुए NMC ने यह कदम उठाया है, ताकि NEET UG 2026 की पवित्रता और विश्वसनीयता बनी रहे. आयोग चाहता है कि इस राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो और हर उम्मीदवार को निष्पक्ष मौका मिले.
NMC ने सिर्फ छुट्टी रोकने का ही आदेश नहीं दिया, बल्कि मेडिकल कॉलेजों को सतर्क रहने और छात्रों को जागरूक करने के लिए भी कहा है. संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रों को ऐसी किसी भी गतिविधि से दूर रखें, जिससे परीक्षा की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. साथ ही कॉलेजों से कहा गया है कि वे परीक्षा के दौरान पूरी जिम्मेदारी निभाएं और सभी जरूरी नियमों का पालन सुनिश्चित करें, ताकि परीक्षा सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से आयोजित हो सके.
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) 3 मई 2026 को NEET UG परीक्षा आयोजित करेगी. यह परीक्षा देश के 552 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित होगी. परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक तय किया गया है. उम्मीदवारों को 1 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. साथ ही, परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को ले जाने की अनुमति नहीं होगी. इन सख्त नियमों का उद्देश्य परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है.