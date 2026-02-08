NEET UG 2026 नोटिफिकेशन जारी, neet.nta.nic.in पर आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, ऑनलाइन ऐसे भरें फॉर्म

Advertisement
NEET UG 2026 Registration Starts: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) अंडर ग्रेजुएट (UG) 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है और इसी के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक भी एक्टिव कर दिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Feb 08, 2026, 02:54 PM IST
NEET UG 2026 Notification OUT: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आज, 8 फरवरी, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) अंडर ग्रेजुएट (UG) 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी है. इसी के साथ एनटीए ने अपने ऑफिशियल पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक भी एक्टिव कर दिया है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार नीट यूजी 2026 में शामिल होने चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक करने के साथ अपना आवेदन प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं. 

NEET UG 2026 रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट
नीट यूजी 2026 में शामिल होने के लिए तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो आज, 8 फरवरी, 2026 से 8 मार्च, 2026 के शाम 09.00 बजे तक खुला रहेगा. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय सीमा के अंदर ही अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा कर लें. 

इस दिन एक्टिव होगा करेक्शन विंडो
नीट यूजी 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट-बैंकिंग/UPl के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान 8 मार्च 2026 को रात 11:50 बजे तक कर दें. वहीं, जिन कैंडिडेट्स से फॉर्म भरते समय कुछ गलती हो जाती है, उनके लिए करेक्शन विंडो 10 मार्च 2026 से 12 मार्च 2026 तक एक्टिव रहेगा. 

ये भी पढ़ें: HSSC Recruitment 2026: रोजगार का बड़ा अवसर! ग्रुप-C के 4220+ पदों पर बंपर वैकेंसी, 9 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू

आवेदन शुल्क
नीट यूजी 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

  • जनरल - 1,700 रुपये 

  • जनरल -EWS/ OBC-NCL* - 1,600 रुपये

  • SC/ST/PwBD/थर्ड जेंडर - 1,000 रुपये 

वहीं, भारत के बाहर स्थित केंद्रों पर परीक्षा देने वाले सभी वर्ग के उम्मीदवारों को 9,500 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा.

कब होगी परीक्षा? 
एनटीए की ओर से नीट यूजी 2026 परीक्षा 03 मई, 2026 को देश और विदेश के निर्धारित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. परीक्षा की अवधि 3 घंटे (180 मिनट) होगी. वहीं, एग्जाम एक ही शिफ्ट में दोपहर 02:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक आयोजित की जाएगी. 

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन-
नीट यूजी 2026 के लिए जो उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल पोर्टल पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद Candidate Activity में 'Registration for NEET(UG)-2026' लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को चेक कर सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

NEET UG 2026 रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट लिंक

ये भी पढ़ें: UPSC CSE 2026 Notification OUT: upsc.gov.in पर जारी हुआ नोटिफिकेशन, 933 पदों के लिए आज से आवेदन शुरू, जानें पूरी डिटेल

