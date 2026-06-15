राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने नीट फीस रिफंड 2026 के लिए करेक्शन विंडो आधिकारिक तौर पर खोल दिया है. ये सुविधा विशेष रूप से उन छात्रों के लिए है, जिसकी फीस वापसी की प्रक्रिया के लिए पहले ही अपने बैंक खाते का विवरण जमा कर दिया था. ये सुधार विंडो 14 जून 2026 को लाइव की गई है, ताकि छात्र अपनी बैंकिंग जानकारी में किसी भी त्रुटि को समय रहते सुधार सकें
एजेंसी ने ये पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि आगामी RE NEET 2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले अभ्यर्थियों को OTP-आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी बैंकिंग जानकारी सत्यापित करनी होगी. NTA के अनुसार, बैंक खाते का सत्यापन न केवल फीस रिफंड सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है, बल्कि ये री-एग्जाम हॉल टिकट तक पहुंचने के लिए एक अनिवार्य शर्त भी है. बिना बैंक विवरण की पुष्टि किए, उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
अभ्यर्थी अपने बैंक डिटेल को फिल करने के लिए इन स्टेप्स का पालन कर सकते हैं. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं. वहां उपलब्ध 'Fee Refund Verification Link' पर क्लिक करें. अपना आवेदन नंबर, पासवर्ड और सुरक्षा पिन (कैप्चा) दर्ज करें. इसके बाद, आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन पूरा करें. स्क्रीन पर प्रदर्शित बैंक विवरणों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें और यदि आवश्यक हो, तो जानकारी को अपडेट करें. अंत में, विवरण सबमिट करें और पुष्टि करें.
री-नीट 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को सलाह दी गई है कि वे दर्ज किए गए विवरणों को अपनी बैंक पासबुक के साथ क्रॉस-चेक करें. ये सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि खाताधारक का नाम, खाता संख्या और IFSC कोड बैंक के आधिकारिक रिकॉर्ड से पूरी तरह मेल खाते हों. यह कदम न केवल फीस रिफंड प्रक्रिया को तेज करेगा, बल्कि परीक्षा से संबंधित अन्य औपचारिकताओं को भी सुचारू रूप से संपन्न करने में मदद करेगा.
NTA ने अभ्यर्थियों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करें ताकि फीस वापसी समय पर हो सके और RE NEET 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई परेशानी न आए. एजेंसी ने पहले फीस रिफंड सत्यापन पूरा करने और उसके बाद ही एडमिट कार्ड डाउनलोड सुविधा का उपयोग करने की हिदायत दी है. बैंक डिटेल की पुष्टि के बिना छात्र एडमिट कार्ड पोर्टल पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जिससे उनकी परीक्षा में बैठने की योजना प्रभावित हो सकती है.