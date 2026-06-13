NEET UG 2026 से पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए टेस्ट बुकलेट का लेआउट बदल दिया है. अब रफ वर्क के पन्ने निर्देश वाले पेज के ठीक बाद दिए जाएंगे. इसका मतलब है कि छात्रों को बार-बार बुकलेट के आखिरी हिस्से तक नहीं जाना पड़ेगा. वे शुरुआत में ही आसानी से कैलकुलेशन और नोट्स बना सकेंगे. यह बदलाव छोटा दिख सकता है, लेकिन परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की सुविधा बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगा. NTA ने केवल पन्नों की जगह ही नहीं बदली, बल्कि उनकी संख्या भी बढ़ा दी है. पहले रफ वर्क के लिए केवल दो पन्ने उपलब्ध होते थे. अब इनकी संख्या बढ़ाकर चार कर दी गई है. फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे विषयों में लंबे कैलकुलेशन करने वाले छात्रों के लिए यह फैसला राहत भरा माना जा रहा है. इससे छात्रों को छोटे-छोटे हिस्सों में गणना लिखने की मजबूरी नहीं होगी और वे बेहतर तरीके से प्रश्न हल कर सकेंगे.