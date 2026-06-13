देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG में हर साल लाखों छात्र शामिल होते हैं. लेकिन एक ऐसी समस्या भी थी, जिस पर अक्सर कम चर्चा होती थी. यह समस्या उन छात्रों की थी जो बाएं हाथ से लिखते हैं. फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जैसे सवालों में बार-बार रफ वर्क करना पड़ता है. पुराने टेस्ट बुकलेट पैटर्न में रफ वर्क के पेज सबसे पीछे दिए जाते थे. ऐसे में लेफ्ट-हैंडेड छात्रों को हर बार पीछे के पन्नों तक जाना पड़ता था, जिससे उनका समय और एकाग्रता दोनों प्रभावित होते थे.
दाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह व्यवस्था ज्यादा मुश्किल नहीं थी, लेकिन बाएं हाथ से लिखने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान बार-बार पन्ने पलटने पड़ते थे. तेज गति से सवाल हल करते समय यह छोटी सी समस्या भी बड़ी चुनौती बन जाती थी. खासकर लंबे कैलकुलेशन वाले प्रश्नों में छात्रों को बार-बार पीछे जाना पड़ता था, जिससे उनकी गति प्रभावित होती थी. कई छात्रों ने इसे परीक्षा अनुभव की एक बड़ी खामी बताया था.
NEET UG 2026 से पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए टेस्ट बुकलेट का लेआउट बदल दिया है. अब रफ वर्क के पन्ने निर्देश वाले पेज के ठीक बाद दिए जाएंगे. इसका मतलब है कि छात्रों को बार-बार बुकलेट के आखिरी हिस्से तक नहीं जाना पड़ेगा. वे शुरुआत में ही आसानी से कैलकुलेशन और नोट्स बना सकेंगे. यह बदलाव छोटा दिख सकता है, लेकिन परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की सुविधा बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगा. NTA ने केवल पन्नों की जगह ही नहीं बदली, बल्कि उनकी संख्या भी बढ़ा दी है. पहले रफ वर्क के लिए केवल दो पन्ने उपलब्ध होते थे. अब इनकी संख्या बढ़ाकर चार कर दी गई है. फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे विषयों में लंबे कैलकुलेशन करने वाले छात्रों के लिए यह फैसला राहत भरा माना जा रहा है. इससे छात्रों को छोटे-छोटे हिस्सों में गणना लिखने की मजबूरी नहीं होगी और वे बेहतर तरीके से प्रश्न हल कर सकेंगे.
विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षा में छोटे बदलाव भी बड़े परिणाम ला सकते हैं. जब छात्र बार-बार पन्ने पलटने की बजाय सीधे रफ वर्क कर पाएंगे तो उनका ध्यान सवालों पर अधिक रहेगा. इससे समय की बचत होगी और मानसिक दबाव भी कम होगा. खासकर लेफ्ट-हैंडेड छात्रों को इस बदलाव का सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है. यह कदम परीक्षा को अधिक छात्र-अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
NTA ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के कुल 195 मिनट केवल प्रश्नपत्र हल करने के लिए सुरक्षित रहेंगे. परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5:15 बजे समाप्त होगी. हस्ताक्षर, पहचान सत्यापन और अन्य औपचारिक प्रक्रियाएं परीक्षा शुरू होने से पहले पूरी कराई जाएंगी ताकि छात्रों के लिखने के समय पर कोई असर न पड़े. इससे उम्मीदवार पूरे समय का उपयोग केवल प्रश्न हल करने में कर सकेंगे.
परीक्षा के दिन सुबह 11 बजे से परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश और सुरक्षा जांच शुरू हो जाएगी. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे समय से पहले केंद्र पहुंचें ताकि किसी तरह की जल्दबाजी से बचा जा सके. समय पर पहुंचने से उम्मीदवार मानसिक रूप से भी परीक्षा के लिए तैयार रहेंगे और अनावश्यक तनाव से बच सकेंगे.
NTA के अनुसार दोपहर 1:30 बजे परीक्षा केंद्र का मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा. इसके बाद किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं मिलेगा. वहीं दोपहर 1:40 बजे तक सभी छात्रों को अपने निर्धारित परीक्षा कक्ष में पहुंच जाना होगा. इसलिए उम्मीदवारों को समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है. परीक्षा में शामिल होने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त समय की सुविधा दी जाएगी. यह व्यवस्था उन्हें समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है. NTA का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया को अधिक समावेशी और छात्र हितैषी बनाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं. NEET UG 2026 में किए गए ये बदलाव भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं.