NEET UG Paper Leak 2026: परीक्षा से पहले छात्रों तक पहुंचे 600 नंबर के सवाल! पेपर लीक के दावों पर NTA का क्या कहना?

NTA NEET UG Paper Leak 2026: मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 के गेस पेपर लीक होने की खबरें सुर्खियों में है और इस मामले की जांच राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ओर से की जा रही है. इस मामले को लेकर एनटीए का क्या कहना है, आइए जानते हैं.
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NTA NEET UG Paper Leak 2026: भारत की कठिन और सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक नीट है जिसका आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा किया जाता है. 3 मई को एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा का आयोजन किया गया था, मगर नीट परीक्षा को लेकर फिर से पेपर लीक की आशंका जताई जा रही है. केरल से राजस्थान के सीकर आया नीट का गैस पेपर 720 नंबरों का था जिसमें 600 नंबर के प्रश्नों के सवाल हूबहू मिल रहे थे. राजस्थान एसओजी ने इस मामले की जांच करते हुए बड़ा खुलासा किया है और एनटीए की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है.
एसओजी के एडीजी विशाल बंसल के अनुसार परीक्षा से पहले करीब 150 पन्नों की PDF व्हाट्सएप पर वायरल हुई थी. PDF में कुल 410 सवाल थे, जिनमें से करीब 120 केमिस्ट्री के प्रश्न असली परीक्षा से मेल खाते बताए जा रहे हैं. ये गेस पेपर पिछले करीब एक महीने से कई स्टूडेंट्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में घूम रहा था. SOG ने साफ किया है कि फिलहाल इसे पेपर लीक कहना जल्दबाजी होगी. जांच अभी शुरुआती चरण में है. अंतिम फैसला परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी यानी National Testing Agency (NTA) ही करेगी.
जानकारी के लिए बता दें कि जांच में देहरादून कनेक्शन भी सामने आया है और वहां के एक व्यक्ति से पूछताछ जारी है. कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. ADG बंसल की ओर से ऐसा भी कहा गया कि अगर सच में पेपर लीक होता तो इतनी खुले तौर पर व्हाट्सएप पर बड़े स्तर पर शेयर नहीं किया जाता. फिलहाल, SOG साइबर और तकनीकी जांच के जरिए PDF के असली स्रोत तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से पेपर लीक की खबरों के बीच अपनी प्रतिक्रिया साझा किया है. एनटीए ने कहा कि 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को GPS- ट्रैक्ड वाहनों के जरिए भेजे गए थे. यहां तक कि एग्जाम सेंटर्स में एआई-असिस्टेंट सीसीटीवी समेत 5G जैमर्स जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था. एनटीए के मुताबिक एग्जाम के दौरान किसी तरह की सुरक्षा चूक या गड़बड़ी नहीं हुई थी. एनटीए ने स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों से शांति बनाए रखने की अपील की है. साथ ही किसी भी तरह की शंका होने पर आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर- 011-40759000 भी जारी किया है.
NTA की ओर से अपनी एडवाइजरी में ये भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि उन्हें 7 मई को शाम के समय गड़बड़ी के कुछ इनपुट्स मिले थे और उसे तुरंत केंद्रीय जांच एजेंसियों को सौंपा जा चुका था. एजेंसी के मुताबिक पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और पूछताछ कर रही है.
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