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Hindi Newsशिक्षाNEET Paper Leak: 5-10 साल तक की जेल, 1 करोड़ जुर्माना; नीट पेपर लीक करने वालों को क्या-क्या मिल सकती है सजा?

NEET Paper Leak: 5-10 साल तक की जेल, 1 करोड़ जुर्माना; नीट पेपर लीक करने वालों को क्या-क्या मिल सकती है सजा?

NEET Paper Leak Law: भारत में पेपर लीक करने वालों और परीक्षा में धांधली करने वालों को क्या-क्या सजा दी जाती है? कितने साल की जेल होती है और कितने रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है? क्या है सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 13, 2026, 05:59 PM IST
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NEET ug 2026 Paper Leak Act
NEET ug 2026 Paper Leak Act

NEET Paper Leak Law: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने नीट पेपर लीक मामले के चलते 3 मई को आयोजित की गई परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया है. 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और अब परीक्षा रद्द हो जाने के बाद फिर उम्मीदवारों को नीट एग्जाम देने पड़ेगा. एनटीए ने सरकार की परमिशन के बाद नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया है. राजस्थान पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने अपनी जांच में नीट एग्जाम में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा किया है. साथ ही पेपर लीक से संबंधित सबूत हासिल किए हैं.

अब ये मामला सीबीआई के पास है और उनकी अलग-अग टीमें नीट मामले की जांच कर रही हैं. नीट पेपर लीक करने वालों को कानूनी सजा क्या मिलती है? किस नियम के अनुसार अपराधियों को जुर्माना देना पड़ सकता है. आइए इससे संबंधित जानकारी विस्तार से जानते हैं.

पेपर लीक करने वालों के लिए अधिनियम 2024 लागू

दरअसल, साल 2024 में केंद्र सरकार ने NEET, UGC-NET, SSC, रेलवे, बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली धांधली या पेपर लीक को रोकने के लिए 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024' को लागू किया था. Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 के तहत नीट पेपर लीक की धांधली या गड़बड़ी करने वालों पर बेहद सख्त कार्रवाई हो सकती है.

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फरवरी 2024 में इस अधिनियम को पास किया गया और 21 जून से ये लागू हो गया था. इसके तहत सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली धांधली, ठगी और पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए सख्त नियम लागू किए गए. दो साल के बाद फिर से नीट पेपर लीक के चलते सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 चर्चाओं में है.

पेपर लीक करने वालों को क्या-क्या मिल सकती है सजा?

परीक्षा में धांधली, ठगी या पेपर लीक के दोषियों को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है. इस कानून का उद्देश्य परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी लाने के अलावा अपराधियों को रोकना है. इस नियम के तहत कड़ा दंड दिया जा सकता है. मुख्य तौर पर चार भाग- व्यक्तिगत दोषियों की सजा, सर्विस प्रोवाइडर, संगठित अपराध और अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान में सजा को बांटा गया है.

पेपर लीक करने वाले व्यक्ति को कितने साल की जेल?

परीक्षा में धांधली और पेपर लीक करने वाले व्यक्ति दोषी को 3 से 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है. साथ ही 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. कोर्ट चाहे तो दोनों में से एक चीज या फिर सजा और जुर्माना दोना लगा सकता है.

संगठित गिरोह के लोगों के लिए कौन सी सजा?

पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली में दोषी पाए गए किसी संगठित गिरोह के लोगों पर 5 से 10 साल तक की जेल की सजा दी जा सकती है. इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है. गिरोह में शामिल सभी लोगों को कम से कम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.

सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के लिए क्या सजा?

अगर पेपर लीक और परीक्षा धांधली में कोई सर्विस प्रोवाइडर कंपनी पाई जाती है तो उस पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लग सकता है. इसके अलावा 4 साल के लिए उसे बैन भी कर दिया जा सकता है जिससे वो संस्था अगले 4 साल तक कोई सार्वजनिक परीक्षा आयोजित नहीं कर सकती और उसे 4 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है.

ये भी पढ़ें- NEET Exam Paper Leak: कौन है NEET पेपर लीक का मास्टरमाइंड? CBI का बड़ा एक्शन, कई राज्यों में छापेमारी

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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