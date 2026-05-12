NTA DG Abhishek Singh; अंदर का हो या बाहर का... NEET परीक्षा लीक पर गुस्से में NTA के DG, बोले- अब किसी को नहीं छोड़ेंगे

NTA DG Abhishek Singh: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 एक बार फिर विवादों के केंद्र में है. लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर परीक्षा में बैठे थे, लेकिन पेपर लीक के आरोपों ने पूरे सिस्टम को हिला दिया. 2024 के बाद 2026 में फिर सामने आए इस विवाद ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा जगत में चिंता बढ़ा दी है. अब खुद NTA के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह सामने आए हैं और उन्होंने साफ कहा है कि अंदर का हो या बाहर का, दोषी किसी को नहीं छोड़ा जाएगा. CBI जांच, री-एग्जाम और फीस रिफंड जैसे बड़े फैसलों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर परीक्षा सिस्टम में सेंध कैसे लगी?

क्या NTA ने जिम्मेदारी स्वीकार की?

NEET UG 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद NTA के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए क्योंकि यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं है. उन्होंने माना कि जो हुआ वह गलत हुआ और इसी वजह से परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया. DG ने कहा कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एजेंसी ने जिम्मेदारी लेते हुए यह कदम उठाया है. साथ ही भरोसा दिलाया कि दोबारा परीक्षा पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कराई जाएगी.

क्या अंदर के लोगों पर भी शक है?

जब NTA DG से पूछा गया कि क्या एजेंसी के अंदर का कोई व्यक्ति भी इस लीक में शामिल हो सकता है, तो उन्होंने साफ कहा कि अंदर का हो या बाहर का, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि CBI से अपील की गई है कि हर आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त सजा दिलाई जाए ताकि समस्या जड़ से खत्म हो सके. DG ने यह भी कहा कि भविष्य में किसी भी परीक्षा में अनियमितता नहीं होने दी जाएगी. इस बयान के बाद मामला और गंभीर हो गया है.

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क्या व्हिसलब्लोअर से खुला पूरा खेल?

NTA DG के मुताबिक 7 मई की रात एक व्हिसलब्लोअर से सूचना मिली थी कि परीक्षा से पहले कुछ लोगों के मोबाइल फोन पर WhatsApp के जरिए एक PDF पहुंची थी. जब एजेंसी ने जांच की, तो पाया गया कि उस PDF के कई सवाल असली प्रश्नपत्र से मेल खा रहे थे. जांच में यह भी सामने आया कि 1 और 2 मई को यह PDF कुछ लोगों के मोबाइल में मौजूद थी. NTA ने इसे अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के खिलाफ माना और कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती, तो लाखों मेहनती छात्रों का भविष्य प्रभावित हो सकता था.

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अब आगे छात्रों के लिए क्या होगा?

NTA ने पूरे मामले को CBI को सौंप दिया है और कहा है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा. साथ ही एजेंसी ने घोषणा की है कि NEET UG 2026 का री-एग्जाम कराया जाएगा. नई परीक्षा तारीख अगले 7 से 10 दिनों के भीतर घोषित की जाएगी. सबसे बड़ी राहत यह है कि छात्रों को दोबारा कोई फीस नहीं देनी होगी, बल्कि पहले जमा की गई फीस भी वापस की जाएगी. इस बीच कर्नाटक के मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने भी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि लगातार हो रही गड़बड़ियां छात्रों के भविष्य के लिए बड़ा झटका हैं.

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