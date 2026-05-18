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NEET पेपर लीक पर संसद का महा-ऐक्शन; संसदीय समिति ने NTA चीफ को किया तलब, 21 मई को खुलेगा धांधली का पूरा कच्चा चिट्ठा!

NEET UG 2026 पेपर लीक विवाद अब संसद तक पहुंच गया है. संसदीय समिति ने NTA और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को 21 मई को तलब किया है. बैठक में पेपर लीक जांच, परीक्षा सुधार और डिजिटल एग्जाम सिस्टम पर चर्चा होगी.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 18, 2026, 07:38 PM IST
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NEET पेपर लीक पर संसद का महा-ऐक्शन; संसदीय समिति ने NTA चीफ को किया तलब, 21 मई को खुलेगा धांधली का पूरा कच्चा चिट्ठा!

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 इस समय विवादों के केंद्र में है. पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों की चिंता बढ़ा दी है. अब यह मामला सीधे संसद तक पहुंच चुका है. केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. इसी बीच संसदीय समिति ने बड़ा कदम उठाते हुए NTA और शिक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया है. 21 मई को नई दिल्ली में होने वाली इस अहम बैठक में पेपर लीक की जांच, परीक्षा सुरक्षा और भविष्य के सुधारों पर बड़ी चर्चा होने वाली है. छात्रों की नजर अब इस बैठक पर टिक गई है.

पेपर लीक संसद तक कैसे पहुंचा?

NEET-UG 2026 परीक्षा को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है. 3 मई को आयोजित हुई इस मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए देशभर से करीब 23 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. परीक्षा खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद कई राज्यों से पेपर लीक और धांधली की शिकायतें सामने आने लगीं. 7 मई को NTA को कथित गड़बड़ियों की रिपोर्ट मिली, जिसके बाद एजेंसी ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया. इस फैसले ने छात्रों और अभिभावकों की चिंता और बढ़ा दी. सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस मामले पर बहस शुरू हो गई और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठने लगे.

21 मई की बैठक में किससे होगी पूछताछ?

अब संसद की स्थायी समिति ने इस पूरे मामले में सीधे हस्तक्षेप किया है. शिक्षा, महिला, बाल विकास, युवा और खेल मामलों से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने 21 मई को नई दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है. इस समिति की अध्यक्षता दिग्विजय सिंह कर रहे हैं. बैठक में NTA चेयरपर्सन प्रदीप कुमार जोशी और उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया है. समिति जानना चाहती है कि आखिर इतनी बड़ी परीक्षा में सुरक्षा चूक कैसे हुई, पेपर लीक की घटनाएं कैसे सामने आईं और छात्रों का भरोसा वापस लाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं. इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है.

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सुधारों की दिशा में क्या बदलने वाला है?

इस बैठक में सिर्फ पेपर लीक की जांच ही नहीं, बल्कि NTA में सुधारों पर भी चर्चा होगी. संसदीय समिति के. राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के लागू होने की स्थिति की समीक्षा करेगी. यह रिपोर्ट NTA की कार्यप्रणाली को मजबूत बनाने के लिए तैयार की गई थी. हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan ने घोषणा की है कि NEET-UG की दोबारा परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी. उन्होंने यह भी साफ किया कि अगले साल से मेडिकल प्रवेश परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी डिजिटल मोड में कराई जाएगी. माना जा रहा है कि यह बड़ा बदलाव पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने और परीक्षा प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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NEET UG 2026 Paper Leak

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