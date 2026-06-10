/NEET री-एग्जाम के भरोसे मत बैठिए! मेडिकल में करियर बनाने के लिए ये 7 कोर्स बन सकते हैं आपका प्लान B

नीट यूजी 2026 री-एग्जाम को लेकर लाखों छात्र और उनके अभिभावक दबाव में हैं. हर साल देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सीमित सीटों के कारण सभी को एमबीबीएस या बीडीएस में दाखिला नहीं मिल पाता. ऐसे में कई छात्र निराश होकर एक और साल तैयारी में लगा देते हैं.
दरअसल, विशेषज्ञों का मानना है कि मेडिकल क्षेत्र केवल एमबीबीएस तक सीमित नहीं है. आज हेल्थकेयर सेक्टर में ऐसे कई प्रोफेशनल कोर्स मौजूद हैं, जो शानदार करियर और अच्छी कमाई का मौका देते हैं.
नीट में कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण मेहनती छात्रों को भी कई बार मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाता. ऐसे में पूरा साल ड्रॉप लेना हर किसी के लिए सही विकल्प नहीं होता. करियर विशेषज्ञों का कहना है कि छात्रों को पहले से एक मजबूत प्लान-B तैयार रखना चाहिए, ताकि किसी भी स्थिति में उनका करियर प्रभावित न हो. मेडिकल और हेल्थकेयर सेक्टर में कई ऐसे कोर्स हैं, जो भविष्य में बेहतरीन अवसर प्रदान करते हैं.
अगर आपकी रुचि चिकित्सा क्षेत्र में है और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो BAMS और BHMS अच्छे विकल्प हो सकते हैं. BAMS में आयुर्वेदिक चिकित्सा और प्राकृतिक उपचार की पढ़ाई कराई जाती है, जबकि BHMS में होम्योपैथिक उपचार प्रणाली सिखाई जाती है. दोनों कोर्स पूरा करने के बाद छात्र डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना क्लिनिक भी शुरू कर सकते हैं. इन क्षेत्रों की मांग लगातार बढ़ रही है.
BSc Nursing और BPharma आज के समय में सबसे लोकप्रिय हेल्थकेयर कोर्स माने जाते हैं. नर्सिंग में मरीजों की देखभाल और अस्पताल प्रबंधन से जुड़े कौशल सिखाए जाते हैं. वहीं BPharma में दवाओं की संरचना, उपयोग और मेडिकल इंडस्ट्री की जानकारी दी जाती है. इन दोनों क्षेत्रों में सरकारी और निजी दोनों सेक्टर में रोजगार के भरपूर अवसर मौजूद हैं. विदेशों में भी इन पेशेवरों की मांग लगातार बढ़ रही है.
BPT (बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी) उन छात्रों के लिए बेहतर विकल्प है जो मरीजों की रिकवरी और शारीरिक उपचार में रुचि रखते हैं. वहीं BSc Medical Lab Technology में डायग्नोस्टिक टेस्ट, पैथोलॉजी और मेडिकल जांच से जुड़ी विशेषज्ञता मिलती है. अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटरों और हेल्थकेयर संस्थानों में इन पेशेवरों की मांग हमेशा बनी रहती है. आज के समय में यह तेजी से बढ़ते करियर विकल्पों में शामिल हैं.
रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, साइकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. रेडियोलॉजी में MRI, CT Scan और X-Ray जैसी तकनीकों पर काम किया जाता है, जबकि ऑप्टोमेट्री आंखों की देखभाल से जुड़ा क्षेत्र है. वहीं बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स में रिसर्च, फार्मास्युटिकल कंपनियों और बायोमेडिकल लैब्स में शानदार अवसर मौजूद हैं.
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर NEET का परिणाम उम्मीद के मुताबिक न आए तो घबराने की जरूरत नहीं है. मेडिकल और हेल्थकेयर सेक्टर में करियर बनाने के कई रास्ते खुले हुए हैं. सही जानकारी, रुचि और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर चुना गया कोर्स लंबे समय में बेहतर सफलता दिला सकता है. इसलिए छात्रों को केवल MBBS तक सीमित सोच रखने के बजाय अन्य विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए.