नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आखिरकार NEET UG 2026 री-एग्जाम की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है. उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपनी आंसर-की, रिस्पॉन्स शीट और OMR शीट देख सकते हैं. 21 जून को आयोजित इस री-एग्जाम में भारत के 5,440 परीक्षा केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे. परीक्षा खत्म होने के बाद छात्र बेसब्री से आंसर-की का इंतजार कर रहे थे, जो अब समाप्त हो गया है.
NTA ने उम्मीदवारों को प्रोविजनल आंसर-की पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी दिया है. अभ्यर्थी 25 जून से 28 जून 2026 तक निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 200 रुपये का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा. भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए 28 जून रात 11:50 बजे तक किया जा सकता है. बिना शुल्क जमा किए किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा. हालांकि, यदि विशेषज्ञ समिति किसी आपत्ति को सही मानती है तो उस प्रश्न का पूरा शुल्क उम्मीदवार को वापस कर दिया जाएगा.
उम्मीदवारों की ओर से भेजी गई सभी आपत्तियों की जांच विषय विशेषज्ञों (Subject Experts) की समिति करेगी. यदि किसी उत्तर में गलती पाई जाती है तो NTA प्रोविजनल आंसर-की में संशोधन करेगा. संशोधित उत्तर केवल आपत्ति दर्ज कराने वाले छात्र पर ही नहीं, बल्कि सभी NEET UG 2026 अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होंगे. NTA ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी उम्मीदवार को अलग से यह नहीं बताया जाएगा कि उसकी आपत्ति स्वीकार हुई या नहीं. अंतिम आंसर-की जारी होने के बाद वही निर्णायक मानी जाएगी.
NTA ने अपने सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि वह जल्द से जल्द फाइनल आंसर-की जारी करने और NEET UG 2026 का परिणाम घोषित करने का प्रयास कर रहा है. फाइनल आंसर-की तैयार होने के बाद उसी के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा. सूचना बुलेटिन के अनुसार, OMR उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरी तरह मशीन आधारित सॉफ्टवेयर से किया जाता है, जिससे निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके. एजेंसी का कहना है कि OMR शीट्स की कई स्तरों पर जांच की जाती है.
NEET UG 2026 की मूल परीक्षा 3 मई को हुई थी, लेकिन पेपर लीक विवाद के बाद इसे रद्द कर दिया गया था. इसके बाद 21 जून को री-एग्जाम आयोजित किया गया. इस परीक्षा में 20 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए. परीक्षा को सुरक्षित बनाने के लिए देशभर में लगभग 7 लाख अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, पर्यवेक्षकों और परीक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी. बायोमेट्रिक सत्यापन, डिजिटल वेरिफिकेशन, CCTV निगरानी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा कराई गई. अब छात्रों की नजर फाइनल आंसर-की और रिजल्ट पर टिकी हुई है, जिसके बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.