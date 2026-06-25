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NEET UG 2026 Re-Exam Answer Key Out: NTA ने जारी की Re-NEET Answer Key, 28 जून तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

नीट यूजी 2026 री-एग्जाम की प्रोविजनल आंसर-की जारी हो गई है. उम्मीदवार 28 जून तक प्रति प्रश्न 200 रुपये शुल्क देकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. जानिए डायरेक्ट लिंक, रिस्पॉन्स शीट, OMR शीट और रिजल्ट से जुड़ी पूरी जानकारी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 25, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:17 PM IST
NEET UG 2026 Re-Exam Answer Key Out: NTA ने जारी की Re-NEET Answer Key, 28 जून तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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