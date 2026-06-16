NEET री-एग्जाम 2026 की तैयारियों को लेकर गृह सचिव गोविंद मोहन ने एक उच्चस्तरीय बैठक की और परीक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की. बैठक के दौरान उन्होंने राज्यों और विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों को निर्देश दिए कि सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरी सख्ती के साथ पालन सुनिश्चित किया जाए. साथ ही छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए राज्यों से विशेष इंतजाम करने को कहा गया.
बैठक में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के महानिदेशक, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, डाक विभाग, CRPF, CISF, BCAS, रक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने भी छात्रों की सुविधाजनक यात्रा के लिए रेलवे की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिया. सरकार ने दोहराया कि NEET री-एग्जाम को सुरक्षित, पारदर्शी और पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से आयोजित किया जाएगा.
आधिकारिक बयान के अनुसार, गृह सचिव ने विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परीक्षा तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की. इस दौरान छात्रों की सुविधा, सुरक्षा इंतजाम और परीक्षा की निष्पक्षता को प्राथमिकता दी गई. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए और परीक्षा के आयोजन में किसी प्रकार की चूक न हो. बयान में यह भी कहा गया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से छात्रों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने में सहयोग मांगा गया है. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने इस दिशा में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया.
गौरतलब है कि 3 मई को आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा को कथित अनियमितताओं के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया था. अब इसकी पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने हाल ही में री-एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जिन्हें उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.