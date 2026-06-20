ओडिशा का मामला ऐसे समय सामने आया है जब परीक्षा केंद्र आवंटन को लेकर अन्य शिकायतें भी चर्चा में हैं. हाल ही में दावा किया गया कि नागपुर के एक छात्र को महाराष्ट्र की जगह अबू धाबी में परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिया गया था. इस मामले ने सोशल मीडिया पर व्यापक बहस छेड़ दी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इन घटनाओं को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए NTA और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं. हालांकि NTA का कहना है कि परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं. फिर भी लगातार सामने आ रही केंद्र आवंटन संबंधी शिकायतों ने एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र निर्धारण प्रणाली की जांच और निगरानी को लेकर नई बहस शुरू कर दी है. विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी परीक्षा में तकनीकी और प्रशासनिक त्रुटियों को न्यूनतम करना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक छोटी गलती भी लाखों छात्रों के लिए बड़ा तनाव बन सकती है.