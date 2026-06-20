NEET यूजी 2026 री-एग्जाम से पहले केंद्र सरकार और एनटीए ने परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए बड़े इंतजाम किए हैं. पेपर को सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना, CAPF, CCTV निगरानी और कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. 21 जून को होने वाली परीक्षा को लेकर गृह मंत्रालय से लेकर राज्य सरकारें तक पूरी तरह अलर्ट हैं. लेकिन इन सभी तैयारियों के बीच कुछ छात्रों के एडमिट कार्ड ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं. दावा है कि नागपुर के एक छात्र को महाराष्ट्र की जगह अबू धाबी में परीक्षा केंद्र मिला. इस मामले ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी. वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए NTA और सरकार पर सवाल उठाए हैं.
इसी बीच ओडिशा से भी एक ऐसा मामला सामने आया जिसने परीक्षा केंद्र आवंटन प्रक्रिया पर चर्चा तेज कर दी है. ओडिशा की रहने वाली संजना संजीबनी NEET UG 2026 री-एग्जाम की उम्मीदवार हैं. मुख्य परीक्षा के दौरान उन्हें भुवनेश्वर में परीक्षा केंद्र मिला था, लेकिन जब री-एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी हुआ तो उन्होंने देखा कि उनका केंद्र अचानक उत्तराखंड के देहरादून में आवंटित कर दिया गया है. भुवनेश्वर से देहरादून की दूरी करीब 1,500 किलोमीटर है. परीक्षा से ठीक पहले इतने लंबे सफर की व्यवस्था करना परिवार के लिए बेहद मुश्किल था. यह सिर्फ यात्रा का मामला नहीं था, बल्कि इससे छात्रा की मानसिक स्थिति और परीक्षा की तैयारी पर भी असर पड़ सकता था. एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परीक्षा से पहले इस तरह का बदलाव परिवार के लिए तनाव का बड़ा कारण बन गया.
संजना के पिता संजय बिस्वाल, जो पूर्व सैनिक हैं, ने इस मामले को अधिकारियों के सामने उठाया. उन्होंने बताया कि इतनी दूर यात्रा करने से उनकी बेटी की तैयारी प्रभावित हो सकती है और परीक्षा प्रदर्शन पर भी असर पड़ सकता है. परिवार ने संबंधित अधिकारियों और NTA को कई ईमेल भेजकर तत्काल सुधार की मांग की. शिकायत में यात्रा की कठिनाइयों और परीक्षा से ठीक पहले उत्पन्न हुई समस्या का विस्तार से उल्लेख किया गया. शिकायत मिलने के बाद NTA ने मामले की समीक्षा की और इसे वास्तविक कठिनाई तथा लॉजिस्टिक त्रुटि मानते हुए कार्रवाई की. परीक्षा से पहले ही छात्रा का केंद्र फिर से भुवनेश्वर कर दिया गया. संशोधित एडमिट कार्ड जारी होने के बाद परिवार को राहत मिली और छात्रा अब बिना किसी अतिरिक्त यात्रा दबाव के परीक्षा दे सकेगी.
ओडिशा का मामला ऐसे समय सामने आया है जब परीक्षा केंद्र आवंटन को लेकर अन्य शिकायतें भी चर्चा में हैं. हाल ही में दावा किया गया कि नागपुर के एक छात्र को महाराष्ट्र की जगह अबू धाबी में परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिया गया था. इस मामले ने सोशल मीडिया पर व्यापक बहस छेड़ दी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इन घटनाओं को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए NTA और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं. हालांकि NTA का कहना है कि परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं. फिर भी लगातार सामने आ रही केंद्र आवंटन संबंधी शिकायतों ने एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र निर्धारण प्रणाली की जांच और निगरानी को लेकर नई बहस शुरू कर दी है. विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी परीक्षा में तकनीकी और प्रशासनिक त्रुटियों को न्यूनतम करना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक छोटी गलती भी लाखों छात्रों के लिए बड़ा तनाव बन सकती है.