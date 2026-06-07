/NEET UG 2026 Re-Exam City Slip Out: 21 जून की परीक्षा के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी, तुरंत चेक करें अपना एग्जाम सिटी

NEET UG 2026 री-एग्जाम में शामिल होने जा रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है. अब पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना परीक्षा शहर देख सकते हैं.
इसके लिए उम्मीदवारों को अपने एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना होगा. यह स्लिप छात्रों को पहले से यह जानकारी देती है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा, ताकि वे यात्रा और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं समय रहते कर सकें. हालांकि उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह एडमिट कार्ड नहीं है, बल्कि केवल परीक्षा शहर की जानकारी देने वाला दस्तावेज है.
सिटी स्लिप कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार NTA की आधिकारिक NEET UG वेबसाइट पर जाकर आसानी से सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं. वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद “City Intimation Slip” लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद एप्लिकेशन नंबर, पासवर्ड और सुरक्षा कोड दर्ज करके लॉगिन करें. लॉगिन होते ही परीक्षा शहर की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी. उम्मीदवार चाहें तो इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं. NTA ने सलाह दी है कि सभी अभ्यर्थी समय रहते अपना परीक्षा शहर चेक कर लें, ताकि परीक्षा से पहले किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.
परीक्षा कब और कैसे होगी?
NTA के अनुसार NEET UG 2026 री-एग्जाम 21 जून 2026 को दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित किया जाएगा. परीक्षा पारंपरिक पेन-एंड-पेपर मोड में होगी. देशभर के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को निर्धारित समय से पहले केंद्र पर पहुंचना होगा. परीक्षा केंद्र की पूरी जानकारी एडमिट कार्ड में दी जाएगी, जिसे NTA जल्द जारी करेगा. इसलिए अभ्यर्थियों को नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.
एडमिट कार्ड और सिटी स्लिप में क्या अंतर है?
कई उम्मीदवार सिटी इंटिमेशन स्लिप को एडमिट कार्ड समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग-अलग दस्तावेज हैं. सिटी स्लिप केवल परीक्षा शहर की जानकारी देती है, जबकि एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रिपोर्टिंग टाइम, परीक्षा निर्देश और उम्मीदवार की व्यक्तिगत जानकारी शामिल होती है. इसलिए केवल सिटी स्लिप के आधार पर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं मिलेगा. उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के लिए आधिकारिक एडमिट कार्ड डाउनलोड करना अनिवार्य होगा. ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे NTA की वेबसाइट पर अपडेट्स पर नजर रखें और एडमिट कार्ड जारी होते ही उसे डाउनलोड कर लें.