Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /NEET री-एग्जाम 2026: दिल्ली से ओडिशा तक फ्री बस सेवा, जानिए किन राज्यों ने छात्रों को दी बड़ी राहत?

NEET री-एग्जाम 2026: दिल्ली से ओडिशा तक फ्री बस सेवा, जानिए किन राज्यों ने छात्रों को दी बड़ी राहत?

नीट यूजी 2026 री-एग्जाम से पहले कई राज्यों ने छात्रों को बड़ी राहत दी है. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश समेत कई जगहों पर मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जा रही है ताकि अभ्यर्थी बिना परेशानी परीक्षा केंद्र पहुंच सकें.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 20, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:16 PM IST
NEET री-एग्जाम 2026: दिल्ली से ओडिशा तक फ्री बस सेवा, जानिए किन राज्यों ने छात्रों को दी बड़ी राहत?

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
डॉक्टर बनने का सपना अधूरा, नीट छात्रा अवंतिका की मौत ने खड़े किए कई सवाल
mp news6 min ago
2
FIFA World Cup 20269 min ago
3
Mars Discovery15 min ago
4
IND vs AFG26 min ago
5
Shiv Sena27 min ago