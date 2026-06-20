नीट यूजी 2026 री-एग्जाम 21 जून को होने जा रहा है और इस बार सिर्फ परीक्षा केंद्रों पर ही नहीं, बल्कि छात्रों की यात्रा को आसान बनाने पर भी खास ध्यान दिया गया है. लाखों अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है. ऐसे में कई राज्य सरकारों और परिवहन निगमों ने छात्रों के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है. कहीं एडमिट कार्ड दिखाकर रोडवेज बसों में सफर की सुविधा दी गई है तो कहीं विशेष बसें चलाई जा रही हैं. दिल्ली से लेकर ओडिशा, हरियाणा, पंजाब और बिहार तक कई राज्यों ने छात्रों का आर्थिक बोझ कम करने की कोशिश की है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी छात्र सिर्फ यात्रा की परेशानी या खर्च की वजह से परीक्षा देने से वंचित न रह जाए.
NEET UG 2026 री-एग्जाम को लेकर देशभर में अभ्यर्थियों के बीच चिंता और तनाव का माहौल है. कई छात्रों के परीक्षा केंद्र उनके शहर से दूर हैं, जिसके कारण उन्हें एक दिन पहले यात्रा करनी पड़ रही है. ऐसे में राज्य सरकारों ने यह महसूस किया कि परीक्षा के दबाव के साथ यात्रा का खर्च छात्रों और उनके परिवारों पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है. इसी वजह से कई राज्यों ने मुफ्त बस सेवा की घोषणा की है. इससे न केवल छात्रों को आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि वे समय पर परीक्षा केंद्र तक भी पहुंच सकेंगे. सरकारों का मानना है कि परीक्षा के दौरान परिवहन संबंधी समस्याएं कम होने से अभ्यर्थी बेहतर तरीके से परीक्षा पर ध्यान दे पाएंगे.
फ्री बस सेवा देने वाले राज्यों की सूची लगातार चर्चा में है. हरियाणा सरकार ने 20 और 21 जून को हरियाणा रोडवेज की बसों में NEET अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड दिखाकर मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है. आंध्र प्रदेश में APSRTC ने छात्रों के लिए निशुल्क बस यात्रा की घोषणा की है. ओडिशा में OSRTC की बसों में अभ्यर्थी बिना किराया दिए सफर कर सकेंगे. पंजाब रोडवेज ने 20 से 22 जून तक मुफ्त यात्रा का प्रावधान किया है. बिहार में राज्य परिवहन की बसों में री-एग्जाम देने वाले छात्रों को मुफ्त सफर मिलेगा. दिल्ली सरकार ने भी DTC बसों में अभ्यर्थियों के लिए निशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई है. उत्तराखंड में भी छात्रों के लिए विशेष परिवहन सहायता की घोषणा की गई है.
अधिकांश राज्यों ने मुफ्त यात्रा का लाभ लेने के लिए NEET UG 2026 का एडमिट कार्ड दिखाना अनिवार्य किया है. बस में चढ़ते समय उम्मीदवारों को अपना प्रवेश पत्र और पहचान पत्र साथ रखना होगा. कुछ राज्यों ने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त बसें भी लगाने का फैसला किया है ताकि भीड़ की स्थिति न बने. अधिकारियों ने छात्रों को सलाह दी है कि वे परीक्षा के दिन अंतिम समय की भागदौड़ से बचने के लिए समय से पहले यात्रा की योजना बनाएं. कई परिवहन निगमों ने हेल्पलाइन और विशेष कंट्रोल रूम भी सक्रिय किए हैं ताकि किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके.
राज्यों के अलावा स्थानीय प्रशासन भी छात्रों की मदद के लिए आगे आया है. महाराष्ट्र के नागपुर में नगर निगम ने NEET री-एग्जाम अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त "आपली बस" सेवा शुरू की है. इस पहल का उद्देश्य छात्रों को परीक्षा केंद्र तक आसानी से पहुंचाना है. स्थानीय प्रशासन का कहना है कि परीक्षा वाले दिन अतिरिक्त दबाव को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं. इससे उन छात्रों को राहत मिलेगी जो सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर हैं. नागपुर की यह पहल इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यह दिखाती है कि केवल राज्य सरकारें ही नहीं बल्कि स्थानीय निकाय भी छात्रों की सुविधा के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.
फ्री बस सेवा को केवल एक परिवहन सुविधा के रूप में नहीं देखा जा रहा है. इसे NEET UG 2026 री-एग्जाम को सुचारु और तनावमुक्त बनाने की व्यापक तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है. केंद्र और राज्य सरकारें परीक्षा की सुरक्षा, पारदर्शिता और अभ्यर्थियों की सुविधा पर विशेष ध्यान दे रही हैं. परीक्षा केंद्रों की निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था और यात्रा सहायता जैसे कदम इसी रणनीति का हिस्सा हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि जब छात्र बिना किसी अतिरिक्त चिंता के परीक्षा केंद्र तक पहुंचेंगे तो उनका प्रदर्शन भी बेहतर हो सकता है. यही वजह है कि इस बार फ्री बस सेवा को छात्रों के लिए बड़ी राहत और सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है.