नीट यूजी 2026 री-एग्जाम 21 जून को होने जा रहा है और इस बार सिर्फ परीक्षा केंद्रों पर ही नहीं, बल्कि छात्रों की यात्रा को आसान बनाने पर भी खास ध्यान दिया गया है. लाखों अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है. ऐसे में कई राज्य सरकारों और परिवहन निगमों ने छात्रों के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है. कहीं एडमिट कार्ड दिखाकर रोडवेज बसों में सफर की सुविधा दी गई है तो कहीं विशेष बसें चलाई जा रही हैं. दिल्ली से लेकर ओडिशा, हरियाणा, पंजाब और बिहार तक कई राज्यों ने छात्रों का आर्थिक बोझ कम करने की कोशिश की है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी छात्र सिर्फ यात्रा की परेशानी या खर्च की वजह से परीक्षा देने से वंचित न रह जाए.