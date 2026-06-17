21 जून 2026 को होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET-UG) की री-एग्जाम के लिए गुजरात पुलिस ने कमर कस ली है. इंडो-एशियन न्यूज सर्विस (IANS) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात पुलिस ने परीक्षा को निष्पक्ष, सुरक्षित और नकलहीन बनाने के लिए एक एक अनोखा योजना बनाई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के साथ बेहतर संबध स्थापित करना है.
जबकि, नीट री-एग्जाम की सुरक्षा को लेकर गुजरात के पुलिस महानिदेशक (DGP) जीएस मलिक ने प्रेश कॉन्फ्रेंस जिसमें सभी पुलिस आयुक्त और जिला पुलिस प्रमुख शामिल हुए. सुरक्षा संचालन की देखरेख के लिए, DGP ने पुलिस महानिरीक्षक (कानून और व्यवस्था) मकरंद चौहान को 'स्टेट नोडल ऑफिसर' नियुक्त किया है.
परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की तैनाती वहां उपस्थित कैंडिडेट के आधार की जाएगी. जबकि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे NTA द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें. पुलिस ने ये सुनिश्चित करेंगी कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हों ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे.
अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित फोटोकॉपी और जेरॉक्स (Xerox) दुकानों की कड़ी निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं. ये कदम परीक्षा के दौरान होने वाली संभावित अनियमितताओं या चीटिंग सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए उठाया गया है.
DGP ने इस बात पर जोर दिया है कि कैंडिडेट की स्क्रीनिंग गहन होनी चाहिए, लेकिन साथ ही संवेदनशील और सम्मानजनक भी होनी चाहिए. पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वे सघन तलाशी (frisking) के दौरान महिला उम्मीदवारों के साथ गरिमा और संवेदनशीलता से पेश आएं. इसके अलावा, कैंडिडेट के साथ आने वाले अभिभावकों के प्रति भी विनम्र व्यवहार बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं.
परीक्षा सामग्री की गोपनीय आवाजाही को सुरक्षित करने के लिए, गुजरात पुलिस 19 से 21 जून की रात तक रात्रि गश्त (night patrolling) करेगी. इसके अलावा, 20 जून को NTA प्रतिनिधियों के साथ परीक्षा केंद्रों का संयुक्त निरीक्षण भी किया जाएगा ताकि किसी भी सुरक्षा चिंता का समय रहते समाधान किया जा सके.
अधिकारियों ने सोशल मीडिया की निगरानी तेज कर दी है ताकि अफवाहों, फेक सूचनाओं और परीक्षा प्रक्रिया को बाधित करने के किसी भी प्रयास को पहचाना जा सके और उन पर कार्रवाई की जा सके. सरकार ने टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर भी अस्थायी बैन लगा दिया हैं ताकि किसी भी प्रकार के पेपर लीक के दावों या गलत सूचनाओं को फैलने से रोका जा सके. हालांकि, ये परीक्षा 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के साथ पड़ रही है, इसलिए DGP ने निर्देश दिया है कि योग दिवस कार्यक्रमों और परीक्षा ड्यूटी के लिए अलग-अलग जनशक्ति (manpower) तैनात की जाए. इससे ये सुनिश्चित होगा कि योग कार्यक्रमों के कारण NEET उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की बाधा या असुविधा का सामना न करना पड़े.