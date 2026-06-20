परीक्षा से एक रात पहले पर्याप्त नींद लेना उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई करना. कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेने से दिमाग ताजा रहता है और एकाग्रता बेहतर होती है. सुबह जल्दी उठकर हल्का रिविजन करें और समय से परीक्षा केंद्र के लिए निकलें. चूंकि सुरक्षा जांच सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी, इसलिए देर करने से बचना चाहिए. ड्रेस कोड का पालन करना भी जरूरी है ताकि प्रवेश के समय किसी तरह की परेशानी न हो. हल्का और संतुलित भोजन करें तथा पर्याप्त पानी पिएं. याद रखें कि अब आपकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है. आखिरी 24 घंटे में आत्मविश्वास बनाए रखना, मानसिक रूप से शांत रहना और शरीर को आराम देना ही सबसे बड़ी तैयारी है. यही छोटी-छोटी बातें परीक्षा के दिन आपके प्रदर्शन को बेहतर बना सकती हैं.