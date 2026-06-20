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22 लाख छात्र, 5,440 केंद्र और 1.38 लाख CCTV कैमरे... NEET री-एग्जाम से पहले NTA हाई अलर्ट पर

नीट यूजी 2026 री-एग्जाम से पहले NTA ने परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए बड़े इंतजाम किए हैं. 5,440 परीक्षा केंद्रों पर 1.38 लाख CCTV कैमरे, AI निगरानी, बायोमेट्रिक जांच और हजारों सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. जानिए छात्रों और अभिभावकों के लिए क्या-क्या खास सुविधाएं रहेंगी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 20, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:39 PM IST
22 लाख छात्र, 5,440 केंद्र और 1.38 लाख CCTV कैमरे... NEET री-एग्जाम से पहले NTA हाई अलर्ट पर

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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