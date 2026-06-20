नीट यूजी 2026 री-एग्जाम अब सिर्फ कुछ घंटों दूर है. 21 जून को होने वाली इस परीक्षा में 22 लाख से अधिक छात्र शामिल होंगे, जिनके लिए ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि डॉक्टर बनने के सपने की सबसे बड़ी सीढ़ी है. पिछले पेपर लीक विवाद के बाद इस बार NTA किसी भी तरह की चूक नहीं छोड़ना चाहता है. यही वजह है कि देशभर के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में बने 5440 परीक्षा केंद्रों पर अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है. लाखों CCTV कैमरे, AI आधारित निगरानी, हजारों सुरक्षाकर्मी, बायोमेट्रिक सत्यापन और भारतीय वायुसेना तक की मदद ली गई है.
हालांकि, इतना ही नहीं, कई राज्यों ने छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए मुफ्त बस सेवा की भी घोषणा की है. NTA का दावा है कि इस बार परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और छात्र-अनुकूल होगी.
NEET UG 2026 री-एग्जाम को लेकर NTA ने सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए हैं जो पहले कभी देखने को नहीं मिले. देशभर में 95 हजार से अधिक परीक्षा कक्ष तैयार किए गए हैं और हर कमरे में CCTV कैमरे लगाए गए हैं. कुल 1,38,560 CCTV कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग राष्ट्रीय, राज्य और मंत्रालय स्तर पर की जाएगी. इन कैमरों की फुटेज का AI आधारित विश्लेषण भी होगा ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पकड़ा जा सके. परीक्षा केंद्रों पर 51,311 जैमर लगाए गए हैं जिन्हें ECIL और BEL ने उपलब्ध कराया है. इनका उद्देश्य किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी को रोकना है. पेपर लीक विवाद के बाद NTA इस बार तकनीक और मानव निगरानी दोनों पर बराबर जोर दे रहा है ताकि परीक्षा की विश्वसनीयता पर कोई सवाल न उठे.
सिर्फ तकनीक ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में मानव संसाधन भी परीक्षा की निगरानी करेंगे. हर परीक्षा कक्ष में दो इनविजिलेटर मौजूद रहेंगे और प्रत्येक केंद्र पर 10 से अधिक प्रशासनिक कर्मी तैनात किए गए हैं. 38,795 फ्रिस्किंग स्टाफ उम्मीदवारों की जांच करेंगे जबकि 48,448 बायोमेट्रिक स्टाफ की मदद से फेस ऑथेंटिकेशन और पहचान सत्यापन किया जाएगा. यह संख्या पिछले वर्षों की तुलना में लगभग दोगुनी की गई है. इसके अलावा करीब 6,700 ऑब्जर्वर और 100 से अधिक वर्चुअल ऑब्जर्वर पूरे सिस्टम पर नजर रखेंगे. औसतन प्रत्येक केंद्र पर 40 से 50 सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे. गृह मंत्रालय, राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन के बीच लगातार समन्वय किया गया है ताकि परीक्षा के दौरान किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.
री-एग्जाम को सुरक्षित बनाने के लिए सिर्फ परीक्षा केंद्रों पर ही नहीं बल्कि प्रश्नपत्रों की आवाजाही पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. पुलिस, अर्धसैनिक बलों, भारतीय वायुसेना और डाक विभाग को इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है. गोपनीय परीक्षा सामग्री को कस्टोडियन बैंकों में सत्यापित किया गया और वहां से कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया गया. NTA ने 20 जून को देशव्यापी मॉक ड्रिल भी आयोजित की, जिसमें प्रश्नपत्र वितरण, सुरक्षा जांच, बायोमेट्रिक सत्यापन और निगरानी व्यवस्था समेत पूरे सिस्टम का परीक्षण किया गया. अधिकारियों का कहना है कि इस अभ्यास का उद्देश्य परीक्षा के दिन किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक बाधा की संभावना को खत्म करना था. NTA का दावा है कि अब सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह तैयार हैं.
After meticulous preparation, the National Testing Agency has put in place comprehensive arrangements for a fair, secure and candidate-friendly examination - across 5,440 centres in 551 cities in India and 14 centres…
NTA ने इस बार परीक्षा को केवल सुरक्षित ही नहीं बल्कि छात्र-अनुकूल बनाने पर भी जोर दिया है. परीक्षा केंद्रों पर पीने के पानी, ORS और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है. गर्मी को देखते हुए अभिभावकों के लिए छाया और बैठने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी. प्रत्येक परीक्षा कक्ष में दीवार घड़ी लगाई गई है ताकि छात्रों को समय देखने में परेशानी न हो. अतिरिक्त रफ शीट्स की व्यवस्था की गई है, जिसमें लेफ्ट-हैंडेड छात्रों की जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है. प्रवेश प्रक्रिया में लगने वाले अतिरिक्त समय की भरपाई के लिए छात्रों को अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा. वहीं कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने NEET अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का ऐलान किया है ताकि दूर-दराज के छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो.
पिछले विवादों को देखते हुए एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों से सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचने की अपील की है. एजेंसी ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी कथित पेपर लीक, वायरल मैसेज या अनौपचारिक सूचना पर भरोसा न करें. केवल NTA की आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक संचार को ही सही माना जाए. NTA का कहना है कि कई फर्जी संदेश छात्रों में तनाव और भ्रम पैदा करने के लिए फैलाए जाते हैं. परीक्षा से ठीक पहले एजेंसी ने 22 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि वे शांत रहें, आत्मविश्वास बनाए रखें और अपनी तैयारी पर भरोसा करें. देश के भावी डॉक्टरों के लिए संदेश साफ है 'हम तैयार हैं, अब आपकी बारी है.'