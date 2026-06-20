NTA ने इस बार परीक्षा को केवल सुरक्षित ही नहीं बल्कि छात्र-अनुकूल बनाने पर भी जोर दिया है. परीक्षा केंद्रों पर पीने के पानी, ORS और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है. गर्मी को देखते हुए अभिभावकों के लिए छाया और बैठने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी. प्रत्येक परीक्षा कक्ष में दीवार घड़ी लगाई गई है ताकि छात्रों को समय देखने में परेशानी न हो. अतिरिक्त रफ शीट्स की व्यवस्था की गई है, जिसमें लेफ्ट-हैंडेड छात्रों की जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है. प्रवेश प्रक्रिया में लगने वाले अतिरिक्त समय की भरपाई के लिए छात्रों को अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा. वहीं कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने NEET अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का ऐलान किया है ताकि दूर-दराज के छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो.