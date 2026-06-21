नीट यूजी 2026 छात्रों ने हिस्सा लिया. अब परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों की नजरें आंसर की, OMR शीट और रिजल्ट पर टिकी हैं. कई कोचिंग संस्थान और शिक्षा विशेषज्ञ परीक्षा के बाद विषयवार पेपर एनालिसिस और अनऑफिशियल आंसर की जारी कर रहे हैं. इससे छात्र अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकेंगे. इस साल NEET UG 2026 के लिए 22.79 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जो पिछले साल के 24 लाख रजिस्ट्रेशन की तुलना में कम है.
नीट यूजी 2026 प्रश्नपत्र में कुल 180 प्रश्न पूछे गए थे, जिनके लिए अधिकतम 720 अंक निर्धारित थे. NTA की मार्किंग स्कीम के अनुसार प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलेंगे, जबकि हर गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा. जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है, उनके लिए न तो अंक मिलेंगे और न ही कटेंगे. परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्र अनऑफिशियल आंसर की और सॉल्यूशन PDF की मदद से अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं. इससे उन्हें अपने संभावित स्कोर और रैंक का प्रारंभिक अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी. साथ ही पिछले वर्षों की कटऑफ से तुलना करके MBBS में प्रवेश की संभावना भी समझी जा सकती है.
नीट यूजी 2026 की रिस्पॉन्स शीट में उम्मीदवार का आवेदन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा की तारीख और समय, प्रश्न आईडी, विकल्प आईडी, छात्र द्वारा चुने गए उत्तर और सही उत्तरों की जानकारी शामिल होगी. परीक्षा के बाद OMR आंसर शीट और रिस्पॉन्स शीट आधिकारिक वेबसाइट पर उम्मीदवार के लॉगिन के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी. छात्र अपने उत्तरों की जांच करने के साथ-साथ किसी उत्तर पर आपत्ति भी दर्ज करा सकेंगे. इससे परिणाम जारी होने से पहले अभ्यर्थियों को अपने प्रदर्शन का सही आकलन करने का मौका मिलेगा.
एनटीए द्वारा नीट यूजी 2026 की प्रोविजनल आंसर की 25 जून के आसपास जारी किए जाने की संभावना है. आंसर की जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें 'NEET UG 2026 Answer Key & Response Sheet' लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करना होगा. स्क्रीन पर रिस्पॉन्स शीट और आंसर की दिखाई देगी, जिसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है. इसी आधार पर छात्र अपने संभावित अंक भी निकाल सकेंगे.
फिलहाल एनटीए ने नीट यूजी 2026 की फाइनल आंसर की और रिजल्ट की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. हालांकि पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखते हुए माना जा रहा है कि री-नीट 2026 का रिजल्ट जुलाई के अंतिम सप्ताह में जारी किया जा सकता है. रिजल्ट के साथ ऑल इंडिया रैंक (एआईआर), ऑल इंडिया कोटा (एआईक्यू) रैंक और कटऑफ स्कोर भी जारी किए जाएंगे. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) बाद में एमबीबीएस और बीडीएम समेत सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए कटऑफ जारी करेगी. नीट भारत में एमबीबीएस, बीडीएम और AYUSH पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली एकमात्र राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा है.