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NEET री-एग्जाम खत्म, अब कितने नंबर आएंगे? आंसर की, OMR शीट और संभावित कटऑफ को लेकर बड़ा अपडेट

NEET UG 2026 री-एग्जाम समाप्त हो गया है. अब छात्र अनऑफिशियल आंसर की, पेपर एनालिसिस, संभावित स्कोर और कटऑफ का इंतजार कर रहे हैं. जानिए NEET 2026 आंसर की कब आएगी, OMR शीट कैसे डाउनलोड करें और रिजल्ट कब जारी हो सकता है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 21, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:24 PM IST
NEET री-एग्जाम खत्म, अब कितने नंबर आएंगे? आंसर की, OMR शीट और संभावित कटऑफ को लेकर बड़ा अपडेट

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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