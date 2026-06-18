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NEET परीक्षा से पहले बढ़ी चिंता, NTA ने छात्रों के लिए जारी किया मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन नंबर

NTA Message for Students: 21 जून को नीट यूजी री-एग्जाम है और उससे पहले नीट की तैयारी कर रहे कई छात्रों के आत्महत्या के मामले सामने आ चुके हैं, जिसने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. इसी बीच NTA ने छात्रों के नाम जारी अपने संदेश में मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी साझा किया है.

Written BySimran Singh
Published: Jun 18, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:11 PM IST
NEET परीक्षा से पहले बढ़ी चिंता, NTA ने छात्रों के लिए जारी किया मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन नंबर
Image Credit: nta message for students

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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