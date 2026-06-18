NTA Message for Students: नीट यूजी री-एग्जाम में अब सिर्फ तीन दिन बाकी हैं और देशभर में लाखों छात्र अंतिम तैयारी में जुटे हुए हैं. इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने छात्रों के नाम एक महत्वपूर्ण संदेश जारी करते हुए उन्हें शांत रहने, अफवाहों से दूर रहने और अपनी मेहनत पर भरोसा रखने की अपील की है. हाल ही में नीट की तैयारी कर रहे कुछ छात्रों से जुड़ी दुखद घटनाओं की खबरें सामने आने के बाद परीक्षा को लेकर तनाव और मानसिक दबाव के मुद्दे पर भी चर्चा तेज हो गई है. ऐसे समय में NTA का ये संदेश छात्रों के लिए एक भावनात्मक और मानसिक सहारा माना जा रहा है.
एनटीए ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट के जरिए पोस्ट करते हुए कहा है कि परीक्षा तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी. कृपया परीक्षा स्थगित होने की अफवाहों या सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें. सिर्फ NTA की आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें.
एजेंसी के अनुसार परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. इसके लिए संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर मल्टीलेयर्ड सुरक्षा व्यवस्था सिस्टम लागू किया गया है. NTA ने ये भी कहा है कि परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
A message to our students
The NEET UG 2026 examination is just three days away.
To every candidate: you have worked hard, you have prepared, and now is the time to trust your effort. Stay calm, rest well, and focus on doing your best. That is all that is asked of you.
The…
— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 18, 2026
एनटीए ने छात्रों के मानसिक दबाव को ध्यान में रखते हुए अपने संदेश में मानसिक स्वास्थ्य सहायता नंबर भी साझा किया है. MANAS मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन 14416 की जानकारी साझा करते हुए कहा कि एजेंसी लिखा कि तनाव महसूस होने पर मदद लेना कमजोरी नहीं, बल्कि एक सकारात्मक कदम है.
NTA ने माता-पिता, शिक्षकों और समाज के सभी लोगों से विनम्र अनुरोध करते हुए कहा कि छात्रों को शांत और सकारात्मक माहौल दें. अपुष्ट जानकारी साझा करने से बचें और उन्हें बिना किसी अनावश्यक चिंता के परीक्षा में शामिल होने में सहयोग करें.