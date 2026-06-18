NTA Message for Students: नीट यूजी री-एग्जाम में अब सिर्फ तीन दिन बाकी हैं और देशभर में लाखों छात्र अंतिम तैयारी में जुटे हुए हैं. इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने छात्रों के नाम एक महत्वपूर्ण संदेश जारी करते हुए उन्हें शांत रहने, अफवाहों से दूर रहने और अपनी मेहनत पर भरोसा रखने की अपील की है. हाल ही में नीट की तैयारी कर रहे कुछ छात्रों से जुड़ी दुखद घटनाओं की खबरें सामने आने के बाद परीक्षा को लेकर तनाव और मानसिक दबाव के मुद्दे पर भी चर्चा तेज हो गई है. ऐसे समय में NTA का ये संदेश छात्रों के लिए एक भावनात्मक और मानसिक सहारा माना जा रहा है.