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NEET UG 2026 Re-Exam: अबू धाबी नहीं, नीट परीक्षा के लिए अब्दुल्ला को अब मिला नया सेंटर, NTA ने यूं निकाला सॉल्यूशन

NEET Student Abdullah Mohammad Talib New Exam Centre: नागपुर के अब्दुल्ला को अबू धाबी का एग्जाम सेंटर देने के कारण विवादों में घिरे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सॉल्यूशन निकाल लिया है. अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब को नया एग्जाम सेंटर अलॉट कर दिया गया है वो अपने परीक्षा केंद्र पहुंच चुके हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 21, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:42 PM IST
NEET UG 2026 Re-Exam: अबू धाबी नहीं, नीट परीक्षा के लिए अब्दुल्ला को अब मिला नया सेंटर, NTA ने यूं निकाला सॉल्यूशन
Image Credit: NEET aspirant Abdullah Mohammad Talib New Exam Centre

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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