NEET Student Abdullah Mohammad Talib New Exam Centre: आखिरकार समय रहते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपनी एक बड़ी गड़बड़ी का सुधार कर लिया और जिस छात्र को विदेश का एग्जाम सेंटर दिया था उसे भारत में परीक्षा केंद्र अलॉट कर दिया है. दरअसल, एनटीए की ओर से एक बड़ी भूल की गई थी, एजेंसी ने नागपुर में रहने वाले नीट छात्र को अबू धाबी का एग्जाम सेंटर अलॉट कर दिया है जिसका पता स्टूडेंट्स को एग्जाम डे से एक दिन पहले पता चला. दरअसल, महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले नीट छात्र अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब ने जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो वो एग्जाम सेंटर की लोकेशन देखकर हैरान रह गया था.
नीट छात्र अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब के पिता मोहम्मद तालिब ने बताया कि जब उनके बेटे ने एडमिट कार्ड में विदेश का सेंटर देखा तो वो काफी रोया और चिंता में है. अब्दुल्ला को अबू धाबी के एक स्कूल में एग्जाम सेंटर अलॉट किया गया था जिसे लेकर परिवार वालों ने शिकायत दर्ज की थी और एनटीए ने कहा था कि वो जल्द इसका समाधान करेंगे. परीक्षा से पहले एनटीए की ओर से सॉल्यूशन निकाल लिया गया और अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब को नीट परीक्षा का नया एग्जाम सेंटर अलॉट कर दिया गया है.
अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब का वीडियो सामने आया है जिसमें उन्हें नीट परीक्षा देने के लिए एग्जाम सेंटर में जाते हुए देखा जा रहा है. नागपुर के एक मेडिकल कॉलेज में अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब को नीट परीक्षा केंद्र अलॉट किया गया है और वो वहां प्रवेश कर चुके हैं. इससे पहले उन्हें अबू धाबी के एक स्कूल में बना परीक्षा केंद्र अलॉट किया गया था. इसके बाद NTA ने फिर से उन्हें एक नया परीक्षा केंद्र नागपुर में आवंटित किया है.
#WATCH | Nagpur, Maharashtra: NEET-UG re-examination candidate Abdullah Mohammad Talib reaches examination centre in Nagpur.
Earlier, the family of a NEET aspirant, Abdullah Mohammad Talib, claimed that he was allocated a school in Abu Dhabi as his exam center. pic.twitter.com/9MTVzSH9t9
— ANI (@ANI) June 21, 2026
अब्दुल्ला के पिता ने बताया कि एनटीए की ओर से नया एडमिट कार्ड न मिलने के कारण उनका बेटा पूरी रात सोया नहीं, उसकी तबीयत भी काफी खराब हो गई थी. हालांकि, एनटीए गलत है, ये नहीं कह सकते लेकिन हमारी तरफ से कोई गलती नहीं की गई थी. परीक्षा देने के बाद शायद बेटा सही हो जाए, वरना तो अभी तक काफी परेशान है. बिना कुछ खाए-पिए परीक्षा केंद्र आ गया है.
#WATCH | Nagpur: His father, Mohammad Talib, says, "We were able to convince him with great difficulty. He wasn't getting ready at all, he'd been vomiting all night. He was very nervous. He woke up around ten in the morning. He didn't do any revision. Consider him 50 percent… https://t.co/N8oM9Rt2JX pic.twitter.com/zAscbTCcgf
— ANI (@ANI) June 21, 2026