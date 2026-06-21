NEET Student Abdullah Mohammad Talib New Exam Centre: आखिरकार समय रहते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपनी एक बड़ी गड़बड़ी का सुधार कर लिया और जिस छात्र को विदेश का एग्जाम सेंटर दिया था उसे भारत में परीक्षा केंद्र अलॉट कर दिया है. दरअसल, एनटीए की ओर से एक बड़ी भूल की गई थी, एजेंसी ने नागपुर में रहने वाले नीट छात्र को अबू धाबी का एग्जाम सेंटर अलॉट कर दिया है जिसका पता स्टूडेंट्स को एग्जाम डे से एक दिन पहले पता चला. दरअसल, महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले नीट छात्र अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब ने जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो वो एग्जाम सेंटर की लोकेशन देखकर हैरान रह गया था.