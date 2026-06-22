जानकारी के लिए बता दें कि 3 मई 2026 को आयोजित हुए नीट यूजी परीक्षा के बाद भी नीट पेपर लीक का दावा किया गया था जिसे लेकर कई सबूत भी मिले जिसके बाद एनटीए ने फैसला लिया था कि वो 21 जून को फिर से नीट परीक्षा आयोजित करवाएंगे. इसके बाद कई सुरक्षा इंतजाम, भारतीय वायु सेना से लेकर सरकार की निगरानी में नीट री-एग्जाम के प्रश्न पत्र को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया गया था जिसके लिए स्मार्ट लॉक तक जैसी सेफ्टी यूज की थी. वहीं, अब फिर से पेपर लीक वीडियो वायरल ने छात्रों के बीच चिंता बढ़ा दी है कि क्या सच में दोबारा नीट री-एग्जाम का पेपर लीक हो गया है. इस पर NTA ने जवाब दिया है.