Fact Check: NEET Paper Leak Video: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा 21 जून 2026 को नीट यूजी री-एग्जाम आयोजित किया गया जिसमें 22 लाख उम्मीदवार शामिल रहे. हालांकि, इसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा जिसमें दावा किया गया कि 3 मई की तरह 21 जून को हुआ नीट री-एग्जाम का पेपर भी लीक हुआ है. वीडियो के माध्यम से नीट री-एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को वायरल प्रश्न पत्र से मिलाते हुए दिखाया जा रहा था. ऐसे में ये माहौल बन गया कि क्या सच में छात्रों को पहले ही दोबारा होने वाली नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र मिल गए थे?
जानकारी के लिए बता दें कि 3 मई 2026 को आयोजित हुए नीट यूजी परीक्षा के बाद भी नीट पेपर लीक का दावा किया गया था जिसे लेकर कई सबूत भी मिले जिसके बाद एनटीए ने फैसला लिया था कि वो 21 जून को फिर से नीट परीक्षा आयोजित करवाएंगे. इसके बाद कई सुरक्षा इंतजाम, भारतीय वायु सेना से लेकर सरकार की निगरानी में नीट री-एग्जाम के प्रश्न पत्र को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया गया था जिसके लिए स्मार्ट लॉक तक जैसी सेफ्टी यूज की थी. वहीं, अब फिर से पेपर लीक वीडियो वायरल ने छात्रों के बीच चिंता बढ़ा दी है कि क्या सच में दोबारा नीट री-एग्जाम का पेपर लीक हो गया है. इस पर NTA ने जवाब दिया है.
एनटीए ने अपने आधिकारिक बयान में NEET UG 2026 को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे नीट पेपर लीक वीडियो को फर्जी बताया है और कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच सफलतापूर्वक आयोजित हुई. एजेंसी ने छात्रों और अभिभावकों से सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट और NTA के आधिकारिक हैंडल्स पर भरोसा करने की अपील की है. साथ ही, I4C और कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर फर्जी वीडियो फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
OFFICIAL STATEMENT | NEET (UG) 2026
NTA's attention has been drawn to a fabricated video being circulated on social media regarding NEET (UG) 2026. The video is FAKE and the claims it makes are false. The examination was conducted successfully today under comprehensive…
— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 21, 2026
PIB Fact Check द्वारा वायरल वीडियो को लेकर अपने फैक्ट चेक में दावा किया कि ये पूरी तरह से फर्जी है. एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा- 'सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें दावा किया गया है कि NEET (UG) 2026 की दोबारा परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही टेलीग्राम पर लीक हो गया था. ये दावा #फर्जी है. @NTA_Exams के अनुसार, पेपर लीक होने के आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं.'
A video is being circulated on social media claiming that the NEET (UG) 2026 Re-Examination question paper was leaked on Telegram before the examination.#PIBFactCheck
This Claim is #FAKE
According to @NTA_Exams, reports alleging paper leak are unfounded and false.
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 21, 2026