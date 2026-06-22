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NEET UG 2026 Re-Exam के बाद पेपर लीक का वीडियो वायरल, क्या सच में फिर से छात्रों को पहले ही मिल गया था Question Paper? NTA ने दिया जवाब

NEET Paper Leak Video: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा 21 जून 2026 को नीट यूजी री-एग्जाम आयोजित किया गया जिसमें 22 लाख उम्मीदवार शामिल रहे. री-नीट के बाद एक वीडियो वायरल होने लगा जिसमें 'Re-NEET Code 80' प्रश्न पत्र के लीक होने की बात सामने आई, क्या सच में नीट का पेपर फिर से लीक हुआ है?

Written BySimran Singh
Published: Jun 22, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:44 AM IST
NEET UG 2026 Re-Exam के बाद पेपर लीक का वीडियो वायरल, क्या सच में फिर से छात्रों को पहले ही मिल गया था Question Paper? NTA ने दिया जवाब
Image Credit: NTA NEET UG 2026 Re-Exam Paper Leak

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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