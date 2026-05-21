NEET UG 2026 Refund: नीट यूजी फीस रिफंड आज से शुरू; जानिए कब और कैसे वापस आएंगे आपके पैसे

NEET UG 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद लाखों छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल था कि उनकी फीस वापस कैसे मिलेगी. अब NTA ने इस पर बड़ा अपडेट जारी कर दिया है. आज यानी 21 मई से फीस रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो रही है और छात्रों को बैंक अकाउंट अपडेट करने का मौका दिया जाएगा. जिन छात्रों ने साइबर कैफे या CSC सेंटर से फॉर्म भरे थे, उनके लिए यह सुविधा काफी राहत लेकर आई है. इसके साथ ही NTA ने परीक्षा शहर बदलने का ऑप्शन भी शुरू कर दिया है. ऐसे में छात्रों को अब रिफंड, री-एग्जाम और नए नियमों से जुड़ी हर जानकारी ध्यान से समझनी होगी.

आखिर कैसे मिलेगा रिफंड?

NTA ने साफ किया है कि 3 मई को हुई NEET UG 2026 परीक्षा के लिए जमा की गई फीस पूरी तरह वापस की जाएगी. एजेंसी अपने खर्चे पर री-एग्जाम आयोजित करेगी और छात्रों को दोबारा फीस नहीं देनी होगी. रिफंड पाने के लिए छात्रों को आज से बैंक अकाउंट अपडेट करने की सुविधा दी जा रही है. इसके लिए NTA एक अलग पोर्टल एक्टिव करेगा, जहां छात्र अपनी सही बैंक डिटेल्स भर सकेंगे. एजेंसी का कहना है कि इससे पैसा सीधे छात्रों के खाते में पहुंचेगा और किसी गलत अकाउंट में ट्रांसफर होने का खतरा नहीं रहेगा.

बैंक डिटेल अपडेट क्यों जरूरी?

NTA के मुताबिक बड़ी संख्या में छात्रों ने साइबर कैफे और कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए आवेदन किया था. ऐसे मामलों में फीस उसी बैंक खाते में वापस जाती, जिससे भुगतान किया गया था. इसी समस्या को देखते हुए छात्रों को नया बैंक अकाउंट अपडेट करने का मौका दिया गया है. अगर कोई छात्र रिफंड अपने निजी खाते में लेना चाहता है तो वह नई डिटेल्स दर्ज कर सकता है. एजेंसी ने छात्रों से कहा है कि वे सिर्फ NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जानकारी अपडेट करें और किसी फर्जी लिंक से बचें.

Add Zee News as a Preferred Source

परीक्षा शहर बदलने का मौका?

रिफंड के साथ NTA ने परीक्षा शहर बदलने की सुविधा भी शुरू की है. कई छात्र अब दूसरे शहरों में शिफ्ट हो चुके हैं या उनका वर्तमान पता बदल गया है. ऐसे में उम्मीदवार अपनी पसंद का परीक्षा शहर बदल सकते हैं. यह विंडो 21 मई 2026 रात 11:50 बजे तक खुली रहेगी. हालांकि NTA ने यह भी साफ किया है कि री-एग्जाम में मिलने वाला सेंटर पहले वाले सेंटर से अलग हो सकता है. सेंटर का आवंटन उपलब्ध सीटों और अपडेट किए गए शहर विकल्प के आधार पर होगा.

कितनी फीस वापस मिलेगी?

NTA ने अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से रिफंड राशि भी तय कर दी है. जनरल कैटेगरी के छात्रों को 1700 रुपये वापस मिलेंगे. वहीं OBC और EWS उम्मीदवारों को 1600 रुपये रिफंड किए जाएंगे. SC, ST और PwD कैटेगरी के छात्रों को 1000 रुपये वापस दिए जाएंगे. एजेंसी ने कहा है कि छात्रों को अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और ऑफिशियल वेबसाइट लगातार चेक करते रहना चाहिए. रिफंड से जुड़ी आगे की जानकारी और पोर्टल लिंक वहीं जारी किए जाएंगे.

री-एग्जाम और जांच में क्या नया?

NEET UG 2026 का री-एग्जाम 21 जून 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन-एंड-पेपर मोड में होगा. पहले चुनी गई भाषा को बदला नहीं जा सकेगा. वहीं पेपर लीक मामले में CBI की जांच भी तेज हो गई है. अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें कोचिंग सेंटर संचालक और NTA एक्सपर्ट पैनल से जुड़े लोग भी शामिल हैं. राउज एवेन्यू कोर्ट ने पांच आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. NTA ने छात्रों से कहा है कि किसी भी शिकायत के लिए आधिकारिक हेल्पडेस्क पर ही संपर्क करें.