Hindi Newsशिक्षाNEET 2026 Registration: नीट आवेदन के लिए आज ही मौका... 3 मई को परीक्षा, ये है रजिस्ट्रेशन का आसान तरीका

NEET 2026 Registration: नीट आवेदन के लिए आज ही मौका... 3 मई को परीक्षा, ये है रजिस्ट्रेशन का आसान तरीका

NEET UG 2026 Registration Last Date: 3 मई को होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए अगर अभी तक आवेदन नहीं किया है तो बिल्कुल भी देरी न करें 6 मार्च, शुक्रवार आवेदन के लिए लास्ट दिन है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आसान तरीका अपनाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. आइए तरीका और अन्य डिटेल्स बताते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 06, 2026, 10:53 AM IST
NEET 2026 registration last date
NEET 2026 registration last date

NEET UG Registration Last Date 2026: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से से राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET UG) का आयोजन जल्द ही किया जाएगा. 3 मई 2026 को नीट यूजी परीक्षा को आयोजित किया जाएगा. इस परीक्षा में वो ही योग्य उम्मीदवार बैठ सकते हैं जिन्होंने पहले से एनईईटी यूजी 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन किया होगा. हालांकि, अभी भी मौका है और इच्छुक उम्मीदवार परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. बस कुछ ही घंटों में आवेदन के लिए ऑनलाइन विंडो को बंद कर दिया जाएगा.

पिछले कुछ सालों के आंकड़ों की बात करें तो NEET यूजी के लिए पंजीकरण करने वाले उम्मीदवारों की संख्याओं में वृद्धि देखने को मिली है. 2019 में 15 लाख के आसपास उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था और इस बार ये संख्या 25 लाख तक पहुंच गई है.

180 मिनट की परीक्षा

एनईईटी यूजी परीक्षा 3 मई 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा का कुल समय 180 मिनट यानी 3 घंटे होगा. दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, असमिया और तमिल जैसी अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाओं में नीट यूजी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.

NEET UG 2026 Registration: रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी?

  • कक्षा 10 का प्रमाण पत्र
  • कक्षा 12 की मार्कशीट
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • लाइव फोटो
  • स्कैन किए गए हस्ताक्षर
  • अंगूठे का निशान
  • वैध पहचान पत्र
  • श्रेणी प्रमाण पत्र

NEET 2026 Registration: आवेदन फीस?

  • सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए भारत केंद्रों पर 1700 रुपये आवेदन शुल्क है.
  • आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए भारत केंद्रों पर 1600 रुपये आवेदन शुल्क है.
  • अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, तृतीय लिंग और दिव्यांगजन श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए भारत में केंद्रों पर शुल्क 1000 रुपये है.
  • भारत के बाहर केंद्रों पर आवेदन शुल्क 9500 रुपये है.

NEET UG Registration: कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाना होगा.
  2. होमपेज पर रजिस्ट्रेशन का लिंक सर्च करें और फिर उस पर क्लिक करें.
  3. इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपना लें.
  4. रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करें.
  5. जरूरी दस्तावेजों को सबमिट करें और आवेदन शुल्क जमा करें.
  6. एनईईटी यूजी 2026 आवेदन फॉर्म को जमा कर दें.
  7. भविष्य में जरूरत पड़ सकती है इसलिए कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें.

परीक्षा से संबंधित अपडेट्स या अधिक जानकारी के लिए सलाह दी जा रही है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर विजिट कर लें.

ये भी पढ़ें- संस्कृत कोर्स की पोस्ट पर विवाद: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या की गलती? मांगनी पड़ गई हिंदू समुदाय से माफी

