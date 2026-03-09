Advertisement
NEET UG 2026: आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 11 मार्च तक भर सकेंगे फॉर्म, लाखों छात्रों को मिली राहत

देश के लाखों मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. NEET UG 2026 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है. अब छात्र 11 मार्च 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. यह फैसला छात्रों की मांग और जम्मू-कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इटू के अनुरोध के बाद लिया गया है.

Mar 09, 2026, 06:31 AM IST
National Testing Agency ने NEET UG 2026 के ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ाने की घोषणा की है. पहले इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 मार्च 2026 थी. हालांकि अब इसे बढ़ाकर 11 मार्च 2026 कर दिया गया है. छात्र आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए जरूरी परीक्षा
NEET UG भारत में एमबीबीएस जैसे मेडिकल कोर्स में प्रवेश पाने के लिए सबसे जरूरी प्रवेश परीक्षा मानी जाती है. देश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए छात्रों को यह परीक्षा पास करनी होती है. हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं.

आवेदन प्रक्रिया में हुए कुछ बदलाव
इस साल आवेदन प्रक्रिया में कुछ नए नियम जोड़े गए हैं. अब छात्रों को आवेदन करते समय आधार आधारित eKYC करना होगा. इसके साथ ही आवेदन के दौरान लाइव फोटो कैप्चर भी करना होगा. छात्रों को ध्यान रखना होगा कि फोटो में उनका चेहरा साफ दिखाई दे और कम से कम 80 प्रतिशत हिस्सा कवर करे. फोटो लेते समय कैप या चश्मा पहनने की अनुमति नहीं होगी. इन बदलावों का मकसद परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी या फर्जीवाड़े को रोकना है.

फीस जमा करने की आखिरी समय सीमा
एनटीए के आधिकारिक नोटिस के अनुसार ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि अब 11 मार्च 2026 रात 9 बजे तक है. वहीं आवेदन फीस का भुगतान उसी दिन रात 11:50 बजे तक किया जा सकता है. नोटिस में यह भी कहा गया है कि छात्रों को तय समय के भीतर ही फॉर्म भरना चाहिए क्योंकि इसके बाद तारीख बढ़ाने की संभावना नहीं है.

ऐसे कर सकते हैं आवेदन
छात्रों को आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाना होगा. वहां होमपेज पर NEET UG 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा. इस लिंक पर क्लिक करके छात्र पहले अपनी बेसिक जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन करेंगे. इसके बाद आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरना होगा और जरूरी दस्तावेज जैसे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे. अंत में ऑनलाइन फीस जमा करके फॉर्म सबमिट करना होगा. आवेदन पूरा होने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रखना जरूरी है.

जम्मू-कश्मीर के छात्रों की परेशानी के कारण बढ़ी तारीख
जम्मू-कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने केंद्र सरकार से आवेदन की तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया था. उन्होंने बताया कि कश्मीर घाटी के कई छात्रों को इंटरनेट की धीमी स्पीड के कारण फॉर्म भरने में परेशानी हो रही थी. उनका कहना था कि कई जगह इंटरनेट केवल 2G स्पीड पर चल रहा है. जिससे OTP वेरिफिकेशन और फॉर्म सबमिट करने में दिक्कत हो रही थी.

शिक्षा मंत्री ने केंद्र का जताया आभार
तारीख बढ़ाए जाने के बाद सकीना इटू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि इस फैसले से कश्मीर घाटी के कई छात्रों को राहत मिलेगी और कोई भी छात्र आवेदन करने के मौके से वंचित नहीं रहेगा. उनका कहना है कि यह फैसला उन छात्रों के लिए बहुत मददगार साबित होगा जिन्हें इंटरनेट की वजह से फॉर्म भरने में समस्या आ रही थी.

