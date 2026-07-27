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फिर से विवादों में घिरा NTA, NEET रिजल्ट में गड़बड़ी का खुलासा! 663 नंबर की उम्मीद, मिले निगेटिव मार्क्स

NEET-UG 2026 रिजल्ट के जारी होने के बाद लगातार स्टूडेंट्स की ओर से तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं. एक दावा कर्नाटक की रहने वाली छात्रा की ओर से किया गया है जिसके बाद फिर से एनटीए सवालों के घेरे में घिर गया है. आरोप है कि NTA ने गलत OMR शीट अपलोड की और 1 मिनट का समय दिया.

Written BySimran Singh
Published: Jul 27, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:51 PM IST
फिर से विवादों में घिरा NTA, NEET रिजल्ट में गड़बड़ी का खुलासा! 663 नंबर की उम्मीद, मिले निगेटिव मार्क्स
Image Credit: NEET Bindushree Pawar

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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