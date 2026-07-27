/फिर से विवादों में घिरा NTA, NEET रिजल्ट में गड़बड़ी का खुलासा! 663 नंबर की उम्मीद, मिले निगेटिव मार्क्स

NEET UG 2026 पेपर लीक मामले के कारण पहले ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) विवादों में घिरा हुआ है कि री-एग्जाम के रिजल्ट के बाद भी एनटीए की समस्याएं खत्म नहीं हो रही है. लगातार परीक्षा सिस्टम से संबंधित सवाल खड़े हो रहे हैं. अब मामला गलत अंक और रिजल्ट की गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है. नीट रिजल्ट जारी होने के बाद कई छात्रों की ओर से दावा किया जा रहा है कि उन्हें स्कोरकार्ड में कम अंक दिए गए हैं. जबकि, ओएमआर शीट में ज्यादा अंक बने थे. वहीं, अब ताजा मामला कर्नाटक से सामने आया है जहां एक छात्रा ने एनटीए पर रिजल्ट से संबंधित गड़बड़ी का आरोप लगाया है.
इस बार कर्नाटक के हावेरी जिले की रहने वाली NEET अभ्यर्थी बिंदुश्री पवार ने NTA पर गंभीर आरोप लगाए हैं. छात्रा का कहना है कि NTA ने वेबसाइट पर जो OMR शीट अपलोड की है, वो उनकी नहीं है. इस वजह से उन्हें गलत अंक दिए गए हैं. बिंदुश्री ने इस मामले में NTA को औपचारिक शिकायत भेजकर अपनी वास्तविक OMR शीट की जांच कराने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.
छात्रा का कहना है कि ऑनलाइन उपलब्ध OMR शीट में कई ऐसी बातें दर्ज हैं, जो सामान्य नहीं लगतीं. OMR शीट में उनकी एंट्री का समय दोपहर 1:56 बजे और एग्जिट का समय 1:57 बजे दर्ज है यानी रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने सिर्फ एक मिनट में परीक्षा पूरी कर ली. बिंदुश्री बताया कि NEET जैसी बड़ी परीक्षा को एक मिनट में पूरा करना और OMR शीट भरना असंभव है. इसलिए उन्हें संदेह है कि अपलोड की गई OMR शीट उनकी नहीं है.
छात्रा ने शिकायत में ये भी कहा है कि अपलोड की गई OMR शीट पर लगा फिंगरप्रिंट दो बार ओवरलैप होता हुआ दिखाई देता है. उनके अनुसार, इससे दस्तावेज की प्रामाणिकता पर सवाल खड़े होते हैं. इसके अलावा उन्होंने अंकों में भी अंतर होने का दावा किया है. छात्रा का कहना है कि OMR शीट में उनका स्कोर 14 दिखाया गया है, जबकि अंतिम परिणाम में 11 अंक दर्ज हैं. उनका कहना है कि इन दोनों आंकड़ों में अंतर की भी जांच होनी चाहिए.
बिंदुश्री का दावा है कि परीक्षा के बाद उन्होंने अपने प्रश्नपत्र के आधार पर उत्तरों का मिलान किया था. उनके हिसाब से उन्हें करीब 663 अंक बन रहे थे. साथ ही कहा कि तैयारी के दौरान मॉक टेस्ट में उनके करीब 600 से अधिक अंक आते रहे हैं. ऐसे में फाइनल रिजल्ट में निगेटिव अंक आना उनके लिए पूरी तरह उम्मीद से परे है.
छात्रा ने एनटीए से अनुरोध किया है कि उनकी मूल OMR शीट का वेरिफिकेशन किया जाए और ये जांच की जाए कि वेबसाइट पर अपलोड की गई OMR शीट वास्तव में उनकी है या नहीं. उनका कहना है कि सभी रिकॉर्ड की निष्पक्ष जांच होने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी. फिलहाल, इस मामले पर NTA ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. अगर एजेंसी इस शिकायत पर जवाब जारी करती है, तो आगे की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी.