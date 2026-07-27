/फिर से विवादों में घिरा NTA, NEET रिजल्ट में गड़बड़ी का खुलासा! 663 नंबर की उम्मीद, मिले निगेटिव मार्क्स

NEET UG 2026 पेपर लीक मामले के कारण पहले ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) विवादों में घिरा हुआ है कि री-एग्जाम के रिजल्ट के बाद भी एनटीए की समस्याएं खत्म नहीं हो रही है. लगातार परीक्षा सिस्टम से संबंधित सवाल खड़े हो रहे हैं. अब मामला गलत अंक और रिजल्ट की गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है. नीट रिजल्ट जारी होने के बाद कई छात्रों की ओर से दावा किया जा रहा है कि उन्हें स्कोरकार्ड में कम अंक दिए गए हैं. जबकि, ओएमआर शीट में ज्यादा अंक बने थे. वहीं, अब ताजा मामला कर्नाटक से सामने आया है जहां एक छात्रा ने एनटीए पर रिजल्ट से संबंधित गड़बड़ी का आरोप लगाया है.