Advertisement
trendingNow13210499
Hindi Newsशिक्षाNEET 2026 Result Date: कब आएगा नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट, पिछले साल के ट्रेंड क्या दे रहे संकेत?

NEET 2026 Result Date: कब आएगा नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट, पिछले साल के ट्रेंड क्या दे रहे संकेत?

NEET UG Exam 2026 Result Date (Expected): नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा? पिछले साल कब परिणाम की घोषणा की गई? क्या संकेत दे रहा है पिछले साल का ट्रेंड? आइए जानते हैं नीट यूजी रिजल्ट 2026 कब जारी होगा?

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 09, 2026, 12:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NEET ug 2026 Result declared Expected Date
NEET ug 2026 Result declared Expected Date

NEET UG Exam 2026 Result Date (Expected): नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से 3 मई, रविवार को नीट यूजी 2026 परीक्षा का आयोजन किया गया है. विश्वभर के 5500 से ज्यादा केंद्रों पर नीट यूजी परीक्षा का सेंटर बनाया गया था. नीट यूजी एग्जाम को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजकर 30 मिनट तक आयोजित किया गया. इस परीक्षा को मुख्यतौर पर मेडिकल कॉलेज में अलग-अलग कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित किया जाता है. परीक्षा में शामिल होने वाले और अच्छे अंकों से पास होने वाले उम्मीदवार MBBS, BHMS, BDS और BAMS आदि कार्स में एडमिशन के लिए योग्य माने जाते हैं. इस साल 22.79 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था. लाखों स्टूडेंट्स को नीट यूजी परिणाम का इंतजार हैं.

कब तक जारी होगा नीट यूजी का रिजल्ट?

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने NEET 2026 परिणाम की घोषणा तारीख का ऐलान नहीं किया. बिना किसी आधिकारिक परिणाम की तिथि और समय के ऐलान से रिजल्ट के जारी होने की उम्मीद लगाई जा रही है. संभावित तिथि का अंदाजा पिछले साल के ट्रेंड से लगाया जा रहा है. हालांकि, परिणाम की घोषणा करने से पहले एनटीए ऑफिशियल डेट की जानकारी दे सकता है.

क्या मिलता है पिछले साल के ट्रेंड से संकेत?

एनटीए की ओर से अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर परिणाम घोषणा से संबंधित अपडेट को साझा किया जा सकता है. पिछेल सालों के ट्रेंड पर गौर करें तो इस साल आयोजित नीट 2026 का रिजल्ट 13 से 15 जून 2026 के बीच जारी हो सकता है. नीट परिणाम को दोपहर 2 बजे के करीब घोषित किया जा सकता है. पिछले साल 14 जून को दोपहर 2 बजे नीट परिणाम की घोषणा की गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

नीट यूजी परीक्षा के 41 दिन बाद परिणाम

पिछले सालों के ट्रेंड पर गौर करें तो नीट एग्जाम के 41 दिनों के अंदर एनटीए की ओर से परिणाम घोषित किए जाते हैं. पिछले साल 14 जून को दोपहर 2 बजे परिणाम की घोषणा की गई. नीट परीक्षा के 41 दिन बाद परिणाम घोषित के ट्रेंड के अनुसार 14 जून 2026 को रिजल्ट घोषित किया जा सकता है. अगर पिछला ट्रेंड ही अपनाया गया तो 14 जून को दोपहर 2 बजे नीट यूजी परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- 'मैं लाहौर-रावलपिंडी में नहीं हूं…' पिता की नाराजगी, बेटी की आंखों में आंसू; NEET सेंटर पर हंगामा

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

TAGS

NEET UG Result

Trending news

कौन हैं वो 5 विधायक? जिन्होंने पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के साथ ली शपथ
suvendu adhikari
कौन हैं वो 5 विधायक? जिन्होंने पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के साथ ली शपथ
भगवा फटका पहनाया, पीठ थपथपाई...CM योगी के पास ठहरे सुवेंदु अधिकारी
West Bengal CM Suvendu Adhikari Oath Ceremony
भगवा फटका पहनाया, पीठ थपथपाई...CM योगी के पास ठहरे सुवेंदु अधिकारी
थलापति के CM बनने से पहले राखी सावंत का बड़ा बयान, बोलीं- ‘विजय-त्रिशा को शादी...'
thalapathy vijay
थलापति के CM बनने से पहले राखी सावंत का बड़ा बयान, बोलीं- ‘विजय-त्रिशा को शादी...'
होर्मुज में US-ईरान की क्रॉस फायरिंग; चपेट में भारतीय जहाज,1 की मौत; 17 रेस्क्यू
Indian Ship Hit in Hormuz Strait
होर्मुज में US-ईरान की क्रॉस फायरिंग; चपेट में भारतीय जहाज,1 की मौत; 17 रेस्क्यू
कौन हैं माखनलाल सरकार? शपथग्रहण के समय मंच पर पीएम मोदी ने छुए पैर
PM Modi
कौन हैं माखनलाल सरकार? शपथग्रहण के समय मंच पर पीएम मोदी ने छुए पैर
800 साल पुराने शिव मंदिर पर चला Bulldozer, भड़के श्रद्धालु; क्या था पूरा मामला?
Ancient Shiv Mandir
800 साल पुराने शिव मंदिर पर चला Bulldozer, भड़के श्रद्धालु; क्या था पूरा मामला?
'तुम अविवाहित क्यों...', जब सुवेंदु ने भरे मंच से बताई थी शादी नहीं करने की वजह
BJP MLA Suvendu Adhikari
'तुम अविवाहित क्यों...', जब सुवेंदु ने भरे मंच से बताई थी शादी नहीं करने की वजह
ईरान की मच्छर सेना ने ट्रंप की नाक में किया दम, होर्मुज में तैनात नेवी हो गई परेशान
iran
ईरान की मच्छर सेना ने ट्रंप की नाक में किया दम, होर्मुज में तैनात नेवी हो गई परेशान
विजय की पार्टी पर 'फर्जीवाड़े' का आरोप, TVK के खिलाफ थाने पहुंचे दिनाकरन
Tamil Nadu Election results
विजय की पार्टी पर 'फर्जीवाड़े' का आरोप, TVK के खिलाफ थाने पहुंचे दिनाकरन
सबसे छोटी पार्टी सत्ता में, सबसे बड़ी...! विजय की शपथ पर महाजन का भाषण वायरल- Video
Vijay
सबसे छोटी पार्टी सत्ता में, सबसे बड़ी...! विजय की शपथ पर महाजन का भाषण वायरल- Video