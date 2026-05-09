NEET 2026 Result Date: कब आएगा नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट, पिछले साल के ट्रेंड क्या दे रहे संकेत?

NEET UG Exam 2026 Result Date (Expected): नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से 3 मई, रविवार को नीट यूजी 2026 परीक्षा का आयोजन किया गया है. विश्वभर के 5500 से ज्यादा केंद्रों पर नीट यूजी परीक्षा का सेंटर बनाया गया था. नीट यूजी एग्जाम को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजकर 30 मिनट तक आयोजित किया गया. इस परीक्षा को मुख्यतौर पर मेडिकल कॉलेज में अलग-अलग कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित किया जाता है. परीक्षा में शामिल होने वाले और अच्छे अंकों से पास होने वाले उम्मीदवार MBBS, BHMS, BDS और BAMS आदि कार्स में एडमिशन के लिए योग्य माने जाते हैं. इस साल 22.79 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था. लाखों स्टूडेंट्स को नीट यूजी परिणाम का इंतजार हैं.

कब तक जारी होगा नीट यूजी का रिजल्ट?

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने NEET 2026 परिणाम की घोषणा तारीख का ऐलान नहीं किया. बिना किसी आधिकारिक परिणाम की तिथि और समय के ऐलान से रिजल्ट के जारी होने की उम्मीद लगाई जा रही है. संभावित तिथि का अंदाजा पिछले साल के ट्रेंड से लगाया जा रहा है. हालांकि, परिणाम की घोषणा करने से पहले एनटीए ऑफिशियल डेट की जानकारी दे सकता है.

क्या मिलता है पिछले साल के ट्रेंड से संकेत?

एनटीए की ओर से अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर परिणाम घोषणा से संबंधित अपडेट को साझा किया जा सकता है. पिछेल सालों के ट्रेंड पर गौर करें तो इस साल आयोजित नीट 2026 का रिजल्ट 13 से 15 जून 2026 के बीच जारी हो सकता है. नीट परिणाम को दोपहर 2 बजे के करीब घोषित किया जा सकता है. पिछले साल 14 जून को दोपहर 2 बजे नीट परिणाम की घोषणा की गई थी.

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नीट यूजी परीक्षा के 41 दिन बाद परिणाम

पिछले सालों के ट्रेंड पर गौर करें तो नीट एग्जाम के 41 दिनों के अंदर एनटीए की ओर से परिणाम घोषित किए जाते हैं. पिछले साल 14 जून को दोपहर 2 बजे परिणाम की घोषणा की गई. नीट परीक्षा के 41 दिन बाद परिणाम घोषित के ट्रेंड के अनुसार 14 जून 2026 को रिजल्ट घोषित किया जा सकता है. अगर पिछला ट्रेंड ही अपनाया गया तो 14 जून को दोपहर 2 बजे नीट यूजी परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी किया जा सकता है.

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