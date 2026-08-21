/NEET UG 2026 Round 1 Seat Allotment Result: नीट यूजी राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, 29,945 MBBS-BDS सीटें खाली; mcc.nic.in ऐसे करें चेक

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी ने नीट यूजी 2026 राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जारी कर दिया है. उम्मीदवार आधिकारिक काउंसलिंग वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर अपना सीट अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं. पहले राउंड में कुल 29,945 MBBS और BDS सीटों का आवंटन किया गया है. यह रिजल्ट उन उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिन्होंने MCC की ओर से आयोजित नीट यूजी काउंसलिंग के पहले राउंड में हिस्सा लिया था.
राउंड 1 में सीटों का आवंटन अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू), डीम्ड विश्वविद्यालय, केंद्रीय संस्थान और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) संस्थान के तहत किया गया है. उम्मीदवारों को सीट आवंटित करते समय उनकी NEET UG 2026 All India Rank, कैटेगरी, काउंसलिंग के दौरान भरे गए कॉलेज और कोर्स के विकल्प तथा उपलब्ध सीटों को आधार बनाया गया है.
सीट मिलने के बाद उम्मीदवारों को अपने अलॉटमेंट रिजल्ट को ध्यान से देखना चाहिए. इसमें अलॉटेड कॉलेज, कोर्स और संबंधित कोटा की जानकारी की जांच करना जरूरी है. यदि उम्मीदवार आवंटित सीट से संतुष्ट हैं, तो उन्हें संबंधित कॉलेज में एडमिशन की आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. दस्तावेजों और प्रवेश संबंधी जरूरी औपचारिकताओं को समय सीमा के भीतर पूरा करना महत्वपूर्ण होगा.
जिन उम्मीदवारों को अपनी पसंद के अनुसार सीट नहीं मिली है, उनके लिए काउंसलिंग नियमों के तहत अपग्रेडेशन का विकल्प उपलब्ध हो सकता है. इसका मतलब है कि उम्मीदवार अपनी मौजूदा सीट से बेहतर प्राथमिकता वाले कॉलेज या कोर्स के लिए अगले राउंड में मौका पा सकते हैं. MCC ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल अपग्रेडेशन की मांग करने वाले उम्मीदवारों को इसके लिए अलग से फिजिकल रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है.
नीट यूजी राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाना होगा. इसके बाद नीट यूजी राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट से संबंधित लिंक खोलें. मांगी गई लॉगिन डिटेल जैसे एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके सबमिट करें. इसके बाद स्क्रीन पर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट दिखाई देगा. उम्मीदवार अलॉटेड कॉलेज, कोर्स और अन्य विवरणों को ध्यान से जांचकर रिजल्ट डाउनलोड कर लें.
सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की डिजिटल या प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखना उम्मीदवारों के लिए उपयोगी रहेगा, क्योंकि आगे की एडमिशन प्रक्रिया में इसकी जरूरत पड़ सकती है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक MCC वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी पर भरोसा करें और काउंसलिंग से जुड़े अगले अपडेट के लिए नियमित रूप से पोर्टल चेक करते रहें.
नीट यूजी 2026 काउंसलिंग में सीट मिलने के बाद उम्मीदवारों को जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने के बजाय अलॉटमेंट की सभी जानकारियां जांचनी चाहिए. कॉलेज, कोर्स, कैटेगरी और कोटा से जुड़ी जानकारी सही होने की पुष्टि करें. साथ ही, एडमिशन और अपग्रेडेशन से संबंधित नियमों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है. काउंसलिंग प्रक्रिया में किसी भी बदलाव या नई सूचना के लिए MCC की आधिकारिक वेबसाइट को ही प्राथमिक स्रोत मानें.