Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /NEET UG 2026 Round 1 Seat Allotment Result: नीट यूजी राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, 29,945 MBBS-BDS सीटें खाली; mcc.nic.in ऐसे करें चेक

NEET UG 2026 Round 1 Seat Allotment Result: नीट यूजी राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, 29,945 MBBS-BDS सीटें खाली; mcc.nic.in ऐसे करें चेक

नीट यूजी राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हो गया है. MCC ने 29,945 MBBS और BDS सीटों का आवंटन किया है. जानें रिजल्ट कैसे चेक करें, कॉलेज-कॉर्स की जानकारी और एडमिशन के अगले चरण क्या हैं?

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 21, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 02:16 PM IST
NEET UG 2026 Round 1 Seat Allotment Result: नीट यूजी राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, 29,945 MBBS-BDS सीटें खाली; mcc.nic.in ऐसे करें चेक

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चीनी की उत्पत्ति और सबसे ज्यादा उत्पादन कहां? क्या जानते हैं पहली शुगर मिल का नाम
2
3
4
5