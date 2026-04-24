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Hindi Newsशिक्षाNEET UG Admit Card 2026: इस दिन मिलेगा हॉल टिकट, 3 मई को एग्जाम, तुरंत जानें एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रोसेस

NEET UG Admit Card 2026: इस दिन मिलेगा हॉल टिकट, 3 मई को एग्जाम, तुरंत जानें एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रोसेस

NEET UG Admit Card 2026 Release Date: एनटीए नीट यूजी परीक्षा के लिए कब तक एडमिट कार्ड आएगा? कैसे और कहां से 3 मई को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे? आइए  एनटीए नीट यूजी 2026 एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 24, 2026, 07:56 AM IST
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NEET UG Admit Card 2026 Release Date
NEET UG Admit Card 2026 Release Date

NEET UG Admit Card 2026 Release Date: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (National Testing Agency), भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है जो उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा (NEET, JEE, UGC NET) आयोजित करती है. NTA द्वारा नीट यूजी परीक्षा का आयोजन 3 मई 2026 को किया जाएगा. इस परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को एग्जाम संबंधित सभी नियम और निर्देश का खास ध्यान रखना चाहिए. साथ ही परीक्षा की तारीख से पहले ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए. बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा में बैठने का मौका नहीं दिया जाता है.

एनटीए की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार NEET UG 2026 एडमिट कार्ड को 26 अप्रैल 2026 को जारी किया जाएगा. ऐसे उम्मीदवार जो इस साल आयोजित होने वाली नीट यूजी की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं. वो जल्द ही एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

कैसे डाउनलोड करें नीट यूजी एडमिट कार्ड 2026?

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.

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  2. होमपेज पर 'NEET UG 2026 Admit Card' का लिंक शो होगा.

  3. उस पर क्लिक करने के बाद अपना आवेदन नंबर दर्ज करें.

  4. इसके अलावा जन्मतिथि और सिक्योरिटी पिन भी दर्ज करें.

  5. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड शो हो जाएगा जिसे यहां से डाउनलोड कर सकेंगे.

  6. नीट यूजी 2026 एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

किन बातों का रखें ध्यान?

नीट यूजी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले सभी स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें परीक्षा वाले दिन (3 मई 2026) को समय से पहुंच जाना है. दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक 3 घंटे की अवधि के साथ परीक्षा आयोजित की जाएगी. स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा केंद्र रिपोर्टिंग समय सुबह 11:00 बजे से है और दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. इसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी. इसके अलावा ध्यान रखें कि परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड लेकर जाना है. साथ में एक पासपोर्ट साइज फोटो और मूल पहचान पत्र (आधार कार्ड या पैन कार्ड आदि लेकर जाना है. 

क्या है नीट यूजी एग्जाम पैटर्न?

नीट यूजी 2026 परीक्षा को करीब 13 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा. कुल 200 प्रश्नों के सवालों के साथ पेपर होगा जिनमें से 180 प्रश्नों का जवाब देना जरूरी होगा. भौतिकी (Physics), जीव विज्ञान (Botany + Zoology), रसायन विज्ञान (Chemistry) जैसे विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे. प्रत्येक सही उत्तर के लिए +4 अंक मिलेगा जबकि, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी और एक अंक कटेगा.

ये भी पढ़ें- JEE Success Story: घर की छत नहीं पक्की, किताबें थी फटी हुई; नहीं मानी हार, ऐसे 97.928 परसेंटाइल लाकर दिहाड़ी मजदूर के बेटे ने किया नाम रोशन!

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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