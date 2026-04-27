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Hindi Newsशिक्षाNEET UG Exam Day Strategy: एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा में अब सिर्फ 5 दिन बाकी; ऐसे करें स्मार्ट तैयारी

NEET UG Exam Day Strategy: एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा में अब सिर्फ 5 दिन बाकी; ऐसे करें स्मार्ट तैयारी

NEET UG Exam Last-Minute Preparation: एनटीए ने NEET UG परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. 3 मई, रविवार को ये परीक्षा आयोजित की जाएगी और अब तैयारी के लिए सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं. ऐसे में सही रणनीति अपनाकर छात्र अपने स्कोर को बेहतर बना सकते हैं. अंतिम समय में कुछ स्मार्ट स्टडी टिप्स परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 27, 2026, 12:20 PM IST
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NEET UG Exam Last-Minute Preparation
NEET UG Exam Last-Minute Preparation

NEET UG Exam Last-Minute Preparation: देशभर के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए नीट यूजी का आयोजन 3 मई 2026 को किया जाएगा. इससे पहले राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) ने परीक्षा मे बैठने के लिए हॉल टिकट को जारी कर दिया है. नीट यूजी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है जिसे आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है. 3 मई को आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा में कुछ ही दिन बाकी हैं. स्टूडेंट्स स्टडी प्लानिंग के साथ परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे नीट यूजी 2026 परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है और एनटीए नीट यूजी परीक्षा की लास्ट मिनट तैयारी कैसे कर सकते हैं?

NEET Admit Card 2026: कैसे करें डाउनलोड?

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.

  2. होम पेज पर 'NEET UG 2026 Admit Card' लिंक दिखेगा.

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  3. उस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा.

  4. रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और सिक्योरिटी पिन को दर्ज करके लॉगिन करें.

  5. इसके बाद स्क्रीन पर नीट यूजी एडमिट कार्ड शो होगा और उसे डाउनलोड कर सकेंगे.

  6. नीट यूजी 2026 एडमिट कार्ड को डाउनलोड के अलावा उसका प्रिंट आउट भी निकाल लें.

कैसे करें नीट यूजी परीक्षा की लास्ट मिनट तैयारी?

1. NCERT को बनाएं हथियार:- नीट यूजी परीक्षा में खासतौर पर बायोलॉजी (Biology) और केमिस्ट्री (Chemistry) संबंधित सवाल पूछे जाते हैं जो NCERT पर आधारित होते हैं. अधिक अंक लाने की तैयारी के लिए NCERT की बायोलॉजी और केमिस्ट्री किताब से पढ़ाई करें और सभी लाइन को पढ़ें और डायग्राम के साथ-साथ टेबल्स का भी खास रिवीजन करें.

2. शॉर्ट नोट्स बनाना भी जरूरी:- समय की कमी होने पर जरूरी है कि रिवीजन के समय पूरी किताब को पढ़ने में टाइम वेस्ट न किया जाए. स्टूडेंट्स पहले से ही शॉर्ट नोट्स बनाएं लें जो बाद में हर सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए काम के साबित हो सकते हैं.

3. नोट्स ही नहीं, मॉक टेस्ट भी जरूरी:- सिर्फ नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा. रिवीजन के दौरान मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस भी जरूरी हैं. रोजाना मॉक टेस्ट को हल करें. इस दौरान ये भी जरूर देखें कि आप कितनी देर में मॉक टेस्ट पूरा कर पाते हैं. 

4. न करें नए चैप्टर या कुछ नया पढ़ने की कोशिश:- अक्सर स्टूडेंट्स परीक्षा की तैयारी के दौरान उस समय गलती कर बैठते हैं जब दिन एग्जाम बहुत करीब हो. दरअसल, परीक्षा की तारीख से 5-7 दिन पहले तो कुछ नया टॉपिक पकड़ने का सोचना ही नहीं चाहिए. नया चैप्टर या कोई टॉपिक स्ट्रेस बढ़ा सकता है.

ये भी पढ़ें- Medical Education: डॉक्टर की पढ़ाई के लिए जरूरी नहीं है NEET परीक्षा... यहां से MBBS करना भारत से भी सस्ता!

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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