/NEET UG उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ेंगी MBBS सीटें! काउंसलिंग प्रक्रिया भी होगी आसान

ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार NMC द्वारा मेडिकल कॉलेजों से संबंधित नियमों में कुछ ढील दी जा सकती, जिसका सीधा फायदा छात्रों को मिल सकेगा. अलग-अलग राज्यों में नए मेडिकल कॉलेजों को हरी झंडी मिलने और पुराने कॉलेजों में क्षमता बढ़ाए जाने से इस साल लगभग 11,000 से ज्यादा MBBS सीटें शामिल हो सकती हैं. इस तरह से स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने की संभावना बढ़ सकती है. वर्तमान में पूरे देश में MBBS की कुल 1.29 लाख सीटें हैं, अगर सीटों में बढ़ोतरी की गई तो उम्मीद के अनुसार कुल 1.40 लाख तक एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हो सकती हैं.