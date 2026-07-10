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NEET UG उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ेंगी MBBS सीटें! काउंसलिंग प्रक्रिया भी होगी आसान

MBBS Seats in India: नीट यूजी परीक्षा रिजल्ट की घोषणा से पहले MBBS का सीट मैट्रिक्स जारी हो सकता है. उम्मीद की जा रही है कि अधिक योग्य उम्मीदवारों को सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल सकेगा, क्योंकि एनएमसी द्वारा सीट बढ़ाई जा सकती हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 10, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:33 PM IST
NEET UG उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ेंगी MBBS सीटें! काउंसलिंग प्रक्रिया भी होगी आसान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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