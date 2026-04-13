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Hindi Newsशिक्षाNEET UG City Intimation Slip 2026: नीट यूजी परीक्षा की सिटी स्लिप जारी, कब तक आएगा एडमिट कार्ड? यहां डेट से लेकर डाउनलोड लिंक डिटेल्स

NEET UG City Intimation Slip 2026: नीट यूजी परीक्षा की सिटी स्लिप जारी, कब तक आएगा एडमिट कार्ड? यहां डेट से लेकर डाउनलोड लिंक डिटेल्स

NEET UG City Intimation Slip 2026: एनटीए ने नीट यूजी एग्जाम की सिटी स्लिप जारी कर दी है. ऑफिशियल वेबसाइट पर सिटी इंटीमेशन स्लिप का डाउनलोड लिंक दिया गया है, आइए सिटी स्लिप को डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 13, 2026, 11:31 AM IST
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NTA NEET UG City Intimation Slip 2026
NTA NEET UG City Intimation Slip 2026

NTA NEET UG City Intimation Slip 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) स्नातक एग्जाम (UG Exam 2026) के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है. एनटीए द्वारा 3 मई 2026 को नीट यूजी एग्जाम को आयोजित किया जाएगा. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एग्जाम डेट से पहले परीक्षा आयोजित केंद्र और सिटी के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे. ऐसे में उम्मीदवारों के लिए पहले ही जगह के हिसाब से तैयारी करना आसान हो सकेगा. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एनटीए ने नीट यूजी एग्जाम की सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी की है. कब, कहां और कैसे नीट यूजी सिटी इंटीमेशन स्लिप चेक कर सकेंगे? एडमिट कार्ड को कब तक एनटीए जारी करेगा? आइए ऐसी ही अन्य डिटेल्स जानते हैं.   

NEET UG City Slip 2026: कहां चेक करें नीट यूजी सिटी स्लिप?

नीट यूजी एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप को एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर चेक कर सकते हैं. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एग्जाम सिटी स्लिप को सरल तरीका अपनाकर डाउनलोड कर सकते हैं. एग्जाम के शहर की जानकारी हासिल करने के बाद उम्मीदवार उस हिसाब से प्लान कर सकेंगे. 

कैसे डाउनलोड करें नीट यूजी सिटी स्लिप?

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर neet.nta.nic.in जाएं.

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  2. होम पेज पर 'LATEST NEWS' पर क्लिक करें.

  3. इसके बाद सिटी इंटीमेशन स्लिप शो होगी उस पर क्लिक करें.

  4. यहां आवेदन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज करें.

  5. सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद सिटी स्लिप शो हो जाएगी.

  6. इसे यहां से डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

NEET UG Admit Card 2026: कब जारी होगा एडमिट कार्ड?

नीट यूजी एग्जाम का आयोजन 3 मई को किया जाएगा. परीक्षा की तारीख से करीब 3-4 दिन पहले एग्जाम में बैठने के लिए प्रवेश पत्र को जारी किया जाएगा. नीट यूजी एग्जाम का एडमिट कार्ड 29 अप्रैल या 30 अप्रैल 2026 को जारी किया जा सकता है. परीक्षा में बैठने के लिए इसे साथ ले जाना जरूरी है. बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है. 

550 से ज्यादा एग्जाम सेंटर

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा नीट यूजी परीक्षा का आयोजन देश के 552 शहरों में और 14 विदेशी केंद्रों में किया जाएगा. 3 मई 2026 को पेन एवं पेपर मोड में 3 नीट यूजी परीक्षा आयोजित की जाएगा. दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक उम्मीदवारों को परीक्षा देनी होगी जिसका आयोजन सिर्फ एक शिफ्ट में होगा.

ये भी पढ़ें- SSC GD Exam Date OUT: जारी हुई एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा की तारीख, खुद चुन पाएंगे स्लॉट; कब आएगा एडमिट कार्ड?

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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