NEET UG City Intimation Slip 2026: नीट यूजी परीक्षा की सिटी स्लिप जारी, कब तक आएगा एडमिट कार्ड? यहां डेट से लेकर डाउनलोड लिंक डिटेल्स

NEET UG City Intimation Slip 2026: एनटीए ने नीट यूजी एग्जाम की सिटी स्लिप जारी कर दी है. ऑफिशियल वेबसाइट पर सिटी इंटीमेशन स्लिप का डाउनलोड लिंक दिया गया है, आइए सिटी स्लिप को डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.
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NTA NEET UG City Intimation Slip 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) स्नातक एग्जाम (UG Exam 2026) के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है. एनटीए द्वारा 3 मई 2026 को नीट यूजी एग्जाम को आयोजित किया जाएगा. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एग्जाम डेट से पहले परीक्षा आयोजित केंद्र और सिटी के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे. ऐसे में उम्मीदवारों के लिए पहले ही जगह के हिसाब से तैयारी करना आसान हो सकेगा. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एनटीए ने नीट यूजी एग्जाम की सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी की है. कब, कहां और कैसे नीट यूजी सिटी इंटीमेशन स्लिप चेक कर सकेंगे? एडमिट कार्ड को कब तक एनटीए जारी करेगा? आइए ऐसी ही अन्य डिटेल्स जानते हैं.
नीट यूजी एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप को एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर चेक कर सकते हैं. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एग्जाम सिटी स्लिप को सरल तरीका अपनाकर डाउनलोड कर सकते हैं. एग्जाम के शहर की जानकारी हासिल करने के बाद उम्मीदवार उस हिसाब से प्लान कर सकेंगे.
सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर neet.nta.nic.in जाएं.
होम पेज पर 'LATEST NEWS' पर क्लिक करें.
इसके बाद सिटी इंटीमेशन स्लिप शो होगी उस पर क्लिक करें.
यहां आवेदन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज करें.
सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद सिटी स्लिप शो हो जाएगी.
इसे यहां से डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.
नीट यूजी एग्जाम का आयोजन 3 मई को किया जाएगा. परीक्षा की तारीख से करीब 3-4 दिन पहले एग्जाम में बैठने के लिए प्रवेश पत्र को जारी किया जाएगा. नीट यूजी एग्जाम का एडमिट कार्ड 29 अप्रैल या 30 अप्रैल 2026 को जारी किया जा सकता है. परीक्षा में बैठने के लिए इसे साथ ले जाना जरूरी है. बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है.
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा नीट यूजी परीक्षा का आयोजन देश के 552 शहरों में और 14 विदेशी केंद्रों में किया जाएगा. 3 मई 2026 को पेन एवं पेपर मोड में 3 नीट यूजी परीक्षा आयोजित की जाएगा. दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक उम्मीदवारों को परीक्षा देनी होगी जिसका आयोजन सिर्फ एक शिफ्ट में होगा.
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