Advertisement
trendingNow12987748
Hindi Newsशिक्षा

NEET UG Counselling 2025: MCC ने शुरू किया स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन, फटाफट करें आवेदन; जानें प्रोसेस

NEET UG Counselling 2025 Registration Process: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने NEET UG काउंसलिंग 2025 के स्ट्रे वेकेंसी राउंड की रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है. योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस अपना सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 04, 2025, 12:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NEET UG Counselling 2025: MCC ने शुरू किया स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन, फटाफट करें आवेदन; जानें प्रोसेस

NEET UG Counselling 2025 Registration Process: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (National Eligibility cum Entrance Test) UG काउंसलिंग 2025 के स्ट्रे वेकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने इसकी शुरुआत कर दी है. ऐसे उम्मीदवार जो इच्छुक और योग्य हैं वो स्ट्रे वेकेंसी राउंड सीट अलॉटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं. आइए इसके लिए स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने NEET UG काउंसलिंग 2025 के स्ट्रे वेकेंसी राउंड की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. योग्य कैंडिडेट के लिए स्ट्रे वेकेंसी राउंड सीट अलॉटमेंट के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 नवंबर, 2025 है. कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वे दी गई समय सीमा के अंदर रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें.

NEET UG काउंसलिंग 2025 स्ट्रे वेकेंसी राउंड की जरूरी तारीखें?

Add Zee News as a Preferred Source
  • रजिस्ट्रेशन और भुगतान की तारीख- 4 नवंबर से 9 नवंबर 2025
  • विकल्प भरना या लॉक करने की तारीख- 5 नवंबर से 9 नवंबर 2025
  • सीट आवंटन की प्रक्रिया की तारीख- 10 नवंबर से 11 नवंबर 2025
  • परिणाम की तारीख- 12 नवंबर 2025
  • रिपोर्टिंग की तारीख- 13 से 20 नवंबर 2025

NEET UG काउंसलिंग 2025 स्ट्रे वेकेंसी राउंड रजिस्ट्रेशन का तरीका?

  1. सबसे पहले मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर ‘NEET UG स्ट्रे वेकेंसी राउंड रजिस्ट्रेशन’ लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड को एंटर करने के बाद लॉगिन करें.
  4. अपनी पसंद के अनुसार क्रम में चॉइस दर्ज करें और सबमिट कर दें.

ये भी पढ़ें- RRB DV/ ME Schedule 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा का शेड्यूल किया जारी, न करें देरी; ऐसे डाउनलोड करें कॉल लेटर

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

NEET UG Counselling 2025

Trending news

करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'
जिंदा है कसाब का दोस्त जुंदाल जिसने मुंबई हमलावरों को सिखाई थी हिंदी, अब बड़ा अपडेट
2008 mumbai attack
जिंदा है कसाब का दोस्त जुंदाल जिसने मुंबई हमलावरों को सिखाई थी हिंदी, अब बड़ा अपडेट
बारिश ने चौपट की फसल, सरकार से मिले बस 2 रुपये, मुआवजे के नाम पर किसान के साथ मजाक
maharashtra farmer
बारिश ने चौपट की फसल, सरकार से मिले बस 2 रुपये, मुआवजे के नाम पर किसान के साथ मजाक
विपक्ष को भा रहा योगी मॉडल! स्टूडेंट से रेप करने वालों को पुलिस ने पैर में मारी गोली
tamilnadu news
विपक्ष को भा रहा योगी मॉडल! स्टूडेंट से रेप करने वालों को पुलिस ने पैर में मारी गोली
पाक के परमाणु परीक्षण का भारत देगा जबरा जवाब, हाइड्रोजन बम के नाम से मुनीर को पसीना!
india pakistan news
पाक के परमाणु परीक्षण का भारत देगा जबरा जवाब, हाइड्रोजन बम के नाम से मुनीर को पसीना!
वो पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती
Bengaluru
वो पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती
अस्पताल गईं महिलाओं के 50000 प्राइवेट वीडियो लीक, पोर्न साइट पर अपलोड; ले रहे पैसा
Private Video
अस्पताल गईं महिलाओं के 50000 प्राइवेट वीडियो लीक, पोर्न साइट पर अपलोड; ले रहे पैसा
भयंकर ठंड- बारिश का कहर, जानें कहां जीवन होगा अस्त-व्यस्त? 4-7 नवंबर तक मौसम का हाल
Monsoon
भयंकर ठंड- बारिश का कहर, जानें कहां जीवन होगा अस्त-व्यस्त? 4-7 नवंबर तक मौसम का हाल
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी
Abhishek Banerjee
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी
क्यों Gen Z नहीं बनना चाहते हैं बॉस, रिसर्च में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हुए खुलासे
DNA
क्यों Gen Z नहीं बनना चाहते हैं बॉस, रिसर्च में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हुए खुलासे