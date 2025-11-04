NEET UG Counselling 2025: MCC ने शुरू किया स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन, फटाफट करें आवेदन; जानें प्रोसेस

NEET UG Counselling 2025 Registration Process: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने NEET UG काउंसलिंग 2025 के स्ट्रे वेकेंसी राउंड की रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है. योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस अपना सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है?
NEET UG Counselling 2025 Registration Process: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (National Eligibility cum Entrance Test) UG काउंसलिंग 2025 के स्ट्रे वेकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने इसकी शुरुआत कर दी है. ऐसे उम्मीदवार जो इच्छुक और योग्य हैं वो स्ट्रे वेकेंसी राउंड सीट अलॉटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं. आइए इसके लिए स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने NEET UG काउंसलिंग 2025 के स्ट्रे वेकेंसी राउंड की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. योग्य कैंडिडेट के लिए स्ट्रे वेकेंसी राउंड सीट अलॉटमेंट के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 नवंबर, 2025 है. कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वे दी गई समय सीमा के अंदर रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें.
NEET UG काउंसलिंग 2025 स्ट्रे वेकेंसी राउंड की जरूरी तारीखें?
NEET UG काउंसलिंग 2025 स्ट्रे वेकेंसी राउंड रजिस्ट्रेशन का तरीका?
