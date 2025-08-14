NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1 फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, यहां mcc.nic.in पर करें चेक
NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1 फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, यहां mcc.nic.in पर करें चेक

NEET UG Round-I Counselling 2025 Final Result: नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 1 फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी कर दिया गया है. 

 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 14, 2025, 02:34 PM IST
NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1 फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, यहां mcc.nic.in पर करें चेक

NEET UG Counselling 2025 Round-I Final Result: मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 1 फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है. एमसीसी द्वारा बीते दिन 13 अगस्त, 2025 को ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर नीट यूजी राउंड 1 फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया गया है. काउंसलिंग के पहले चरण में भाग लेने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट में उम्मीदवारों के रैंक के हिसाब से संस्थान आवंटित किये गए हैं. अब उम्मीदवारों को अलॉटेड संस्थान में तय की गई डेट के अनुसार, रिपोर्ट करके प्रवेश लेना होगा. संस्थान में उम्मीदवारों के रिपोर्टिंग की तारीख जल्द ही एमसीसी द्वारा जारी किया जाएगा. 

ऐसे चेक करें राउंड 1 अलॉटमेंट रिजल्ट
नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 1 फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं.

  • इसके बाद यूजी मेडिकल लिंक पर क्लिक करें. 

  • फिर Final Result for Round-I of NEET UG Counselling 2025 लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • वहां अपनी रैंक के अनुसार आवंटित कॉलेज चेक कर लें. 

चीन में MBBS की पढ़ाई सस्ती! भारत से कम खर्च में बन सकेंगे डॉक्टर, जानें फीस से लेकर

जानकारी के लिए बता दें, देश भर के 15 प्रतिशत सभी केंद्रीय कॉलेजों में MBBS और BDS सीटों पर उम्मीदवारों के दाखिले के लिए एमसीसी की ओर से काउंसलिंग आयोजित की जाती है. जिसके तरह 15 प्रतिशत सीटों को भरा जाता है. वहीं, विभिन्न राज्यों के 85 प्रतिशत सीटों को राज्य स्तर पर आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया के जरिए भरा जाता है. बता दें, काउंसलिंग प्रक्रिया 4 चरणों में आयोजित की जाएगी. 

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ऑफिसर्स के पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, आज ही करें आवेदन

