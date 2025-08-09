NEET UG Counselling 2025 का फिर बदल गया शेड्यूल, अब इस तारीख को आएगी मेरिट लिस्ट
Advertisement
trendingNow12873715
Hindi Newsशिक्षा

NEET UG Counselling 2025 का फिर बदल गया शेड्यूल, अब इस तारीख को आएगी मेरिट लिस्ट

NEET UG 2025 काउंसलिंग के जरिए लगभग 1,15,900 MBBS सीटें उपलब्ध हैं. इनमें 15% ऑल इंडिया कोटा (AIQ) के तहत 775 मेडिकल कॉलेज शामिल है.

Written By  chetan sharma|Last Updated: Aug 09, 2025, 02:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NEET UG Counselling 2025 का फिर बदल गया शेड्यूल, अब इस तारीख को आएगी मेरिट लिस्ट

2025 NEET UG Counselling: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET UG काउंसलिंग 2025 के राउंड 1 सीट अलॉटमेंट शेड्यूल में फिर से बदलाव किया है. अब राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 11 अगस्त 2025 को जारी होगा. पहले यह रिजल्ट 9 अगस्त 2025 को आना था.

चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की नई तारीखें

MCC ने छात्रों को चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का समय भी बढ़ा दिया है. अब उम्मीदवार 9 अगस्त 2025 रात 11:59 बजे तक अपनी चॉइस भर और लॉक कर सकते हैं. चॉइस लॉक करने का समय 9 अगस्त को शाम 6 बजे से रात 11:59 बजे तक रहेगा. इसके लिए छात्रों को mcc.nic.in पर जाकर एप्लिकेशन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा.

तारीखें क्यों बढ़ाईं गईं?

आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, यह फैसला NRI/CW उम्मीदवारों के अनुरोध और चल रहे कोर्ट केस को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

राउंड 1 का नया शेड्यूल

चॉइस फिलिंग: 8 अगस्त से 9 अगस्त 2025 (रात 11:59 बजे तक)

चॉइस लॉकिंग: 9 अगस्त 2025 (शाम 6 बजे से रात 11:59 बजे तक)

सीट अलॉटमेंट रिजल्ट: 11 अगस्त 2025

पहले की तरह, जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा उन्हें 18 अगस्त 2025 तक अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग करनी होगी. इसके बाद कॉलेज 19 और 20 अगस्त को जॉइन करने वाले छात्रों का डेटा चेक करेंगे और सीट की पुष्टि करेंगे. इस डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कैसे देखें?

  • MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं.

  • होमपेज पर UG Counselling टैब पर क्लिक करें.

  • Round 1 Allotment Result लिंक पर क्लिक करें.

  • अपना NEET UG रोल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.

  • अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें और आगे की प्रक्रिया के लिए प्रिंट निकाल लें.

SSC का नया नोटिफिकेशन, आपने भी की है ये पढ़ाई तो एसएससी हैडक्वाटर में मिल सकती है नौकरी, सैलरी 60000 रुपये महीना

देशभर में कितनी सीटें उपलब्ध हैं?

NEET UG 2025 काउंसलिंग के जरिए लगभग 1,15,900 MBBS सीटें उपलब्ध हैं. इनमें 15% ऑल इंडिया कोटा (AIQ) के तहत 775 मेडिकल कॉलेज शामिल हैं, जिनमें:

  • 400 से ज्यादा सरकारी कॉलेज

  • 32 प्राइवेट कॉलेज

  • 13 सरकारी (सोसायटी) कॉलेज

  • 44 सोसायटी-रन कॉलेज

  • 250 से ज्यादा ट्रस्ट-रन कॉलेज शामिल हैं.

PGIMER का आज आ रहा है रिजल्ट, आपने भी दिया था एग्जाम तो ऐसे कर पाएंगे चेक 

About the Author
author img
चेतन शर्मा

चेतन शर्मा 2013 से मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. हिंदुस्तान अखबार से करियर की शुरुआत करते हुए दैनिक भास्कर, NBT में भी काम किया. साल 2016 में डिजिटल मीडिया में कदम रखा और जनसत्ता डॉट कॉम से ...और पढ़ें

TAGS

NEET UG Counselling

Trending news

S-400 ने कैसे PAK के छुड़ाए छक्के, एयर चीफ मार्शल ने बताई Op Sindoor के अंदर की बात
S-400 air defence system
S-400 ने कैसे PAK के छुड़ाए छक्के, एयर चीफ मार्शल ने बताई Op Sindoor के अंदर की बात
विश्व संस्कृत दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन, बोले- संस्कृत है भारत की आत्मा और...
Prime Minister Modi
विश्व संस्कृत दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन, बोले- संस्कृत है भारत की आत्मा और...
R.G. Kar Rape-Murder Case: एक साल बाद भी न्याय अधूरा, CBI जांच पर सवाल, डॉक्टरों...
R.G. Kar Rape-Murder Case
R.G. Kar Rape-Murder Case: एक साल बाद भी न्याय अधूरा, CBI जांच पर सवाल, डॉक्टरों...
एयर चीफ मार्शल की PAK को चेतावनी, बोले- ऑपरेशन सिंदूर में 5 जेट, 1 एयरक्राफ्ट गिराए
operation sindoor
एयर चीफ मार्शल की PAK को चेतावनी, बोले- ऑपरेशन सिंदूर में 5 जेट, 1 एयरक्राफ्ट गिराए
बहना नहीं रही, रक्षाबंधन पर जब उसका हाथ राखी बांधने के लिए बढ़ा तो फफक पड़े सभी
rakshabandhan 2025
बहना नहीं रही, रक्षाबंधन पर जब उसका हाथ राखी बांधने के लिए बढ़ा तो फफक पड़े सभी
दुनिया हमें विश्‍वगुरु क्‍यों मानती है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बताया
RSS chief Mohan Bhagwat
दुनिया हमें विश्‍वगुरु क्‍यों मानती है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बताया
शरद पवार मिलाएंगे अजित पवार से हाथ? खुद बता दिया अपना फ्यूचर प्लान
sharad pawar
शरद पवार मिलाएंगे अजित पवार से हाथ? खुद बता दिया अपना फ्यूचर प्लान
राहुल गांधी की डिनर मीटिंग में उद्धव ठाकरे को मिली पीछे की सीट, BJP ने कसा तंज
aditya uddhav thackeray
राहुल गांधी की डिनर मीटिंग में उद्धव ठाकरे को मिली पीछे की सीट, BJP ने कसा तंज
शुभेंदु के काफिले पर किसने किया अटैक.. ये तो राज्यपाल को पता होगा, TMC का तंज
suvendu adhikari
शुभेंदु के काफिले पर किसने किया अटैक.. ये तो राज्यपाल को पता होगा, TMC का तंज
भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
Piyush Goyal
भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
;