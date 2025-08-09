NEET UG Counselling 2025 का फिर बदल गया शेड्यूल, अब इस तारीख को आएगी मेरिट लिस्ट

2025 NEET UG Counselling: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET UG काउंसलिंग 2025 के राउंड 1 सीट अलॉटमेंट शेड्यूल में फिर से बदलाव किया है. अब राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 11 अगस्त 2025 को जारी होगा. पहले यह रिजल्ट 9 अगस्त 2025 को आना था.

चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की नई तारीखें

MCC ने छात्रों को चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का समय भी बढ़ा दिया है. अब उम्मीदवार 9 अगस्त 2025 रात 11:59 बजे तक अपनी चॉइस भर और लॉक कर सकते हैं. चॉइस लॉक करने का समय 9 अगस्त को शाम 6 बजे से रात 11:59 बजे तक रहेगा. इसके लिए छात्रों को mcc.nic.in पर जाकर एप्लिकेशन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा.

तारीखें क्यों बढ़ाईं गईं?

आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, यह फैसला NRI/CW उम्मीदवारों के अनुरोध और चल रहे कोर्ट केस को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

राउंड 1 का नया शेड्यूल

चॉइस फिलिंग: 8 अगस्त से 9 अगस्त 2025 (रात 11:59 बजे तक)

चॉइस लॉकिंग: 9 अगस्त 2025 (शाम 6 बजे से रात 11:59 बजे तक)

सीट अलॉटमेंट रिजल्ट: 11 अगस्त 2025

पहले की तरह, जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा उन्हें 18 अगस्त 2025 तक अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग करनी होगी. इसके बाद कॉलेज 19 और 20 अगस्त को जॉइन करने वाले छात्रों का डेटा चेक करेंगे और सीट की पुष्टि करेंगे. इस डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कैसे देखें?

MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर UG Counselling टैब पर क्लिक करें.

Round 1 Allotment Result लिंक पर क्लिक करें.

अपना NEET UG रोल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.

अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें और आगे की प्रक्रिया के लिए प्रिंट निकाल लें.

देशभर में कितनी सीटें उपलब्ध हैं?

NEET UG 2025 काउंसलिंग के जरिए लगभग 1,15,900 MBBS सीटें उपलब्ध हैं. इनमें 15% ऑल इंडिया कोटा (AIQ) के तहत 775 मेडिकल कॉलेज शामिल हैं, जिनमें:

400 से ज्यादा सरकारी कॉलेज

32 प्राइवेट कॉलेज

13 सरकारी (सोसायटी) कॉलेज

44 सोसायटी-रन कॉलेज

250 से ज्यादा ट्रस्ट-रन कॉलेज शामिल हैं.

