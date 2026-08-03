/NEET UG Counselling 2026: कल से शुरू होगी MBBS एडमिशन प्रक्रिया, AIQ से लेकर State Quota तक पूरा शेड्यूल जानिए

NEET UG 2026 परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) के तहत ऑल इंडिया कोटा (AIQ) की MBBS और अन्य अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स की काउंसलिंग 4 अगस्त 2026 से शुरू होगी. इसी प्रक्रिया के माध्यम से देशभर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा सीटों के साथ अन्य केंद्रीय संस्थानों में दाखिले किए जाएंगे. जिन उम्मीदवारों ने NEET UG 2026 क्वालिफाई किया है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. समय पर आवेदन करना जरूरी होगा, क्योंकि प्रत्येक राउंड की अलग-अलग समय-सीमा तय की गई है.
MCC द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार काउंसलिंग चार चरणों में आयोजित होगी. राउंड-1 का आयोजन 4 अगस्त से 17 अगस्त तक किया जाएगा. इसके बाद राउंड-2 24 अगस्त से 2 सितंबर तक चलेगा. जिन उम्मीदवारों को पहले दो चरणों में सीट नहीं मिलेगी या वे अपग्रेडेशन चाहते हैं, उनके लिए राउंड-3 10 सितंबर से 18 सितंबर तक आयोजित होगा. अंत में बची हुई सीटों को भरने के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा. सभी उम्मीदवारों को हर राउंड की पात्रता और नियमों को ध्यान से पढ़कर ही अपनी पसंद भरनी चाहिए.
|काउंसलिंग राउंड
|तारीख
|उद्देश्य
|राउंड 1
|4 अगस्त – 17 अगस्त 2026
|पहली बार सीट आवंटन और प्रवेश प्रक्रिया
|राउंड 2
|24 अगस्त – 2 सितंबर 2026
|नए आवेदकों और सीट अपग्रेडेशन के लिए काउंसलिंग
|राउंड 3
|10 सितंबर – 18 सितंबर 2026
|जिन उम्मीदवारों को पहले सीट नहीं मिली या अपग्रेडेशन चाहते हैं, उनके लिए अवसर
|स्ट्रे वैकेंसी राउंड
|28 सितंबर – 3 अक्टूबर 2026
|बची हुई सीटों को भरने के लिए अंतिम काउंसलिंग चरण
ऑल इंडिया कोटा के अलावा राज्यों की 85 प्रतिशत स्टेट कोटा सीटों पर प्रवेश के लिए संबंधित राज्य काउंसलिंग प्राधिकरण अलग से प्रक्रिया चलाएंगे. उपलब्ध शेड्यूल के अनुसार स्टेट कोटा काउंसलिंग 13 अगस्त 2026 से शुरू होगी. प्रत्येक राज्य अपनी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन, मेरिट लिस्ट, दस्तावेज सत्यापन और सीट अलॉटमेंट की अलग-अलग तारीखें जारी करेगा. इसलिए उम्मीदवारों को अपने राज्य की आधिकारिक काउंसलिंग वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहना चाहिए ताकि किसी महत्वपूर्ण सूचना से न चूकें.
NEET-UG 2026 counselling for MBBS and other undergraduate medical courses under the All India Quota will begin tomorrow.
Round 1: Aug 4–17
Round 2: Aug 24–Sep 2
Round 3: Sep 10–18
Stray Vacancy Round: Sep 28–Oct 3
The 2026–27 academic session will begin on… pic.twitter.com/7DiV7J8gSu
— All India Radio News (@airnewsalerts) August 3, 2026
मेडिकल शिक्षा से जुड़े आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार 2026-27 का नया शैक्षणिक सत्र 8 सितंबर 2026 से शुरू होगा. इसका मतलब है कि जिन छात्रों को शुरुआती राउंड में सीट मिल जाएगी, उन्हें निर्धारित समय के भीतर कॉलेज में रिपोर्टिंग और प्रवेश संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी. विशेषज्ञों की सलाह है कि उम्मीदवार पहले से अपने सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे NEET स्कोरकार्ड, एडमिट कार्ड, पहचान पत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी रिकॉर्ड तैयार रखें, ताकि रिपोर्टिंग के समय किसी तरह की परेशानी न हो.
काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट, सीट उपलब्धता, आरक्षण नियमों और उम्मीदवारों द्वारा भरे गए कॉलेज विकल्पों पर आधारित होती है. ऐसे में उम्मीदवारों को जल्दबाजी में विकल्प भरने के बजाय पिछले वर्षों के कटऑफ, कॉलेज की रैंकिंग, फीस, स्थान और अपनी प्राथमिकताओं का विश्लेषण करना चाहिए. साथ ही, MCC और संबंधित राज्य काउंसलिंग प्राधिकरण की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और किसी भी अफवाह या अपुष्ट जानकारी से बचें. सही रणनीति और समय पर दस्तावेज तैयार रखने से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की संभावना बेहतर हो सकती है.