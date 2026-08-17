/NEET UG Counselling 2026: डीम्ड यूनिवर्सिटी ने बढ़ाई टेंशन! 46 मेडिकल कॉलेजों में MBBS फीस 1 करोड़ से ज्यादा

नीट यूजी काउंसलिंग 2026 में मेडिकल सीट की तलाश कर रहे छात्रों और उनके अभिभावकों के सामने अब फीस भी बड़ी चुनौती बन गई है. डीम्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े मेडिकल कॉलेजों की MBBS फीस कई जगह इतनी बढ़ गई है कि पूरा कोर्स करने का खर्च 1 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गया है. 360 न्यूज में छपी आर्टिकल के मुताबिक, 62 डीम्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेजों में से 46 में साढ़े चार साल की पढ़ाई की कुल लागत एक करोड़ रुपये से ज्यादा है.
हालांकि, पिछले साल ऐसे कॉलेज 38 थे. यानी एक साल में करोड़ से ज्यादा फीस वाले कॉलेजों की संख्या आठ बढ़ गई है.
तमिलनाडु के धनलक्ष्मी श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज, पेरम्बलुर और श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज, तिरुचिरापल्ली के डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने के बाद फीस में बड़ा बदलाव हुआ है. पहले राज्य कोटे की सीटों के लिए उनकी एमबीबीएस फीस 5.4 लाख रुपये और मैनेजमेंट कोटे के लिए 16.2 लाख रुपये तक थी. अब पेरम्बलुर कॉलेज ने एमबीबीएस फीस 24 लाख और तिरुचिरापल्ली कॉलेज ने 25 लाख रुपये कर दी है. यानी छात्रों को पहले के मुकाबले काफी ज्यादा भुगतान करना होगा. दोनों कॉलेज धनलक्ष्मी श्रीनिवासन यूनिवर्सिटी का हिस्सा हैं. नए डीम्ड कॉलेजों में उनकी पूरी एमबीबीएस फीस क्रमशः करीब 1.09 करोड़ और 1.14 करोड़ रुपये है.
एक करोड़ रुपये से अधिक की यह लागत सिर्फ ट्यूशन फीस तक सीमित नहीं है. इसमें साढ़े चार साल के पूरे MBBS कोर्स की ट्यूशन फीस के साथ एडमिशन के समय और हर साल लिए जाने वाले रजिस्ट्रेशन, परीक्षा, किताबें, यूनिफॉर्म और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे शुल्क शामिल हैं. हालांकि हॉस्टल और मेस का खर्च इसमें शामिल नहीं है. कई कॉलेजों में पहले चार साल समान सालाना फीस ली जाती है और अंतिम सेमेस्टर में करीब आधी फीस होती है. कुछ संस्थानों में हर साल 2.5 से 15 प्रतिशत तक फीस बढ़ने का प्रावधान भी है. NRI छात्रों के लिए फीस और ज्यादा हो सकती है.
चेन्नई का श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च यानी SRIHER इस लिस्ट में सबसे महंगा है. इसकी MBBS की कुल लागत 2025 में 1.50 करोड़ रुपये थी, जो 2026 में बढ़कर 1.58 करोड़ रुपये हो गई. इसकी सालाना फीस 30 लाख से बढ़कर 35 लाख रुपये की गई है. इसके बाद श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, चेन्नई की फीस 1.46 करोड़, SRM मेडिकल कॉलेज, कांचीपुरम की 1.42 करोड़ और सविता मेडिकल कॉलेज, चेन्नई की 1.40 करोड़ रुपये है. MGMCRI पुडुचेरी की फीस 1.38 करोड़ रुपये है. वहीं दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज नागपुर और JNMC वर्धा की लागत भी करीब 1.38 करोड़ रुपये है.
फीस बढ़ाने वाले कॉलेजों की संख्या ज्यादा है, लेकिन सभी संस्थानों ने शुल्क नहीं बढ़ाया. विश्लेषण किए गए 59 पुराने डीम्ड कॉलेजों में 41 ने इस साल फीस बढ़ाई है और बढ़ोतरी एक प्रतिशत से कम से लेकर 29 प्रतिशत तक रही. भुवनेश्वर के आईएमएस और एसयूएम अस्पताल परिसर II की फीस 80.78 लाख से बढ़कर 1.04 करोड़ रुपये हो गई, यानी 29 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है. केआईएमएस भुवनेश्वर की फीस 84 लाख से बढ़कर 1.04 करोड़ रुपये पहुंची. दूसरी ओर सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज फॉर विमेन, पुणे की फीस 54.20 लाख रुपये है, जो पिछले साल जितनी ही है. अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन, कोच्चि ने फीस करीब 12.5 लाख रुपये घटाई है.