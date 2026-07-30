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NEET UG Counselling 2026: अब नहीं होगी भागदौड़! ऑनलाइन वेरिफिकेशन से लेकर NRI एडमिशन तक बदले नियम, छात्रों को मिलेगी 24x7 मदद

NEET UG Counselling 2026 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई बड़े बदलाव किए हैं. अब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, NRI एडमिशन की पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया, PwBD उम्मीदवारों के लिए 61 मूल्यांकन केंद्र, 24x7 हेल्पलाइन और साइबर सुरक्षा जैसे नए प्रावधान लागू किए गए हैं. जानिए काउंसलिंग से जुड़े सभी अहम अपडेट.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 30, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:34 PM IST
NEET UG Counselling 2026: अब नहीं होगी भागदौड़! ऑनलाइन वेरिफिकेशन से लेकर NRI एडमिशन तक बदले नियम, छात्रों को मिलेगी 24x7 मदद

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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