/NEET UG Counselling 2026: अब नहीं होगी भागदौड़! ऑनलाइन वेरिफिकेशन से लेकर NRI एडमिशन तक बदले नियम, छात्रों को मिलेगी 24x7 मदद

नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी होने के बाद अब लाखों छात्र मेडिकल काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं. इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने काउंसलिंग प्रक्रिया को पहले से अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए कई बड़े बदलावों की घोषणा की है. नई व्यवस्था में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, NRI प्रवेश की पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए अधिक सहायता और 24 घंटे हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं शामिल की गई हैं.
ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे होगी?
इस बार मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की पूरी प्रक्रिया पहले से ज्यादा डिजिटल होगी. उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाइन किया जाएगा. यदि कोई अभ्यर्थी सीट छोड़ना चाहता है तो वह ऑनलाइन ही इस्तीफा दे सकेगा. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से प्राप्त उम्मीदवारों का डेटा पहले से पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा, जबकि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) और संबंधित संस्थान सीट मैट्रिक्स का सत्यापन करेंगे. इससे दस्तावेजी त्रुटियों और प्रक्रिया में देरी की संभावना कम होगी.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बेंचमार्क दिव्यांगता (PwBD) वाले उम्मीदवारों के लिए भी बड़ा कदम उठाया है. पहले जहां देशभर में केवल 16 दिव्यांग मूल्यांकन केंद्र थे, अब उनकी संख्या बढ़ाकर 61 कर दी गई है. इसके अलावा पहली बार अपीलीय दिव्यांग मूल्यांकन बोर्ड (Appellate Disability Assessment Board) बनाया गया है. यदि किसी उम्मीदवार को अपनी दिव्यांगता के आकलन पर आपत्ति होगी तो वह इस बोर्ड के सामने अपील कर सकेगा.
एनआरआई कोटे के तहत होने वाले मेडिकल एडमिशन को भी पूरी तरह डिजिटल बना दिया गया है. अब पंजीकरण, दस्तावेज अपलोड करने और उनके सत्यापन की पूरी प्रक्रिया एमसीसी के आधिकारिक काउंसलिंग पोर्टल पर होगी. पहले यह प्रक्रिया ईमेल के माध्यम से होती थी, जिससे देरी और तकनीकी समस्याएं सामने आती थीं. नई व्यवस्था से पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आसान बनने की उम्मीद है.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि काउंसलिंग प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा की समीक्षा की गई है. साथ ही दिव्यांग मूल्यांकन बोर्ड, मेडिकल कॉलेजों के नोडल अधिकारियों और दस्तावेज सत्यापन अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है. उम्मीदवारों की सहायता के लिए 24×7 टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-102-7637 शुरू की गई है.
इसके अलावा ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी मिलेगी. काउंसलिंग से जुड़ी जानकारी, FAQ और मार्गदर्शन वीडियो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएंगे.
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने 16 जुलाई 2026 को NEET UG 2026 का परिणाम घोषित कर दिया था. अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने संकेत दिया है कि ऑल इंडिया कोटा (AIQ) के तहत MBBS, BDS और BSc (Hons) Nursing सीटों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे MCC की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें और जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें.