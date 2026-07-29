/MBBS Admission 2026: MCC ने बदल दिए 3 बड़े नियम, अब मेडिकल सीट पाना होगा आसान! जानिए क्या-क्या बदला

देशभर के लाखों छात्र इस समय NEET UG 2026 काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं. री-एग्जाम का रिजल्ट 16 जुलाई 2026 को जारी होने के बाद अब अगला बड़ा चरण मेडिकल काउंसलिंग है. इसी बीच मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने मेडिकल एडमिशन प्रक्रिया को और आसान व पारदर्शी बनाने के लिए तीन बड़े बदलाव किए हैं. इन नए नियमों से छात्रों को बार-बार कॉलेज जाने की जरूरत कम होगी और पूरी प्रक्रिया पहले से ज्यादा सुविधाजनक बन जाएगी.
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉ. विनोद कोटवाल ने 28 जुलाई को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जानकारी दी कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र से अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्स की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. मंत्रालय ने सभी राज्य काउंसलिंग प्राधिकरणों को इन नए नियमों की जानकारी देने के साथ उन्हें लागू करने के निर्देश भी दिए हैं. कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी (KEA) ने भी उम्मीदवारों को MCC के नए सिस्टम के बारे में सूचित किया है.
पहले यदि किसी छात्र को पहले राउंड में सीट मिल जाती थी और वह अगले राउंड में बेहतर कॉलेज या बेहतर विकल्प के लिए सीट अपग्रेड कराना चाहता था, तो उसे पहले आवंटित कॉलेज में जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी. अब यह बाध्यता खत्म कर दी गई है. नए नियम के तहत 'अपग्रेड' विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों की सीट MCC पोर्टल पर सुरक्षित रहेगी और वे बिना यात्रा किए अगले राउंड की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकेंगे. इससे समय, खर्च और अनावश्यक परेशानी तीनों कम होंगे.
MCC ने सीट रिजाइन करने की प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है. पहले छात्रों को आवंटित मेडिकल कॉलेज जाकर सीट छोड़ने की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थीं. अब उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर सीधे MCC काउंसलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन सीट रिजाइन लेटर जमा कर सकेंगे. इससे प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और छात्रों के लिए अधिक सुविधाजनक हो जाएगी.
डीम्ड यूनिवर्सिटीज में NRI कोटे के तहत एडमिशन लेने वाले उम्मीदवारों के लिए भी बड़ा बदलाव किया गया है. पहले दस्तावेजों के सत्यापन के लिए अलग से प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी, लेकिन अब उम्मीदवार अपने सभी जरूरी दस्तावेज सीधे MCC काउंसलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे. इससे दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया आसान होगी और अनावश्यक देरी भी नहीं होगी.
नए सिस्टम को सुचारु रूप से लागू करने के लिए MCC ने राज्यों, मेडिकल कॉलेजों और अन्य संबंधित संस्थानों के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं. मई और जून 2026 में राज्य मेडिकल एजुकेशन विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया. इसके बाद 27 जुलाई 2026 को मेडिकल संस्थानों के लिए भी ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया गया. आने वाले दिनों में और भी ओरिएंटेशन कार्यक्रम होंगे, ताकि सभी अधिकारी नए सिस्टम को सही तरीके से लागू कर सकें.
MCC ने स्पष्ट किया है कि DGHS केवल 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा (AIQ) और 100 प्रतिशत डीम्ड व केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सीटों की काउंसलिंग कराता है. इसलिए उम्मीदवारों को सीटों की संख्या, कॉलेजों की फीस और अन्य जरूरी जानकारी पहले से जांच लेनी चाहिए. साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और रजिस्ट्रेशन तथा चॉइस फिलिंग शुरू होने से पहले MCC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन को नियमित रूप से देखते रहें. इन तीन नए नियमों से NEET UG 2026 काउंसलिंग पहले की तुलना में अधिक सरल, डिजिटल और छात्र-अनुकूल बनने की उम्मीद है