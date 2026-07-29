Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /MBBS Admission 2026: MCC ने बदल दिए 3 बड़े नियम, अब मेडिकल सीट पाना होगा आसान! जानिए क्या-क्या बदला

MBBS Admission 2026: MCC ने बदल दिए 3 बड़े नियम, अब मेडिकल सीट पाना होगा आसान! जानिए क्या-क्या बदला

NEET UG Counselling 2026 से पहले MCC ने मेडिकल एडमिशन के 3 बड़े नियम बदल दिए हैं. अब सीट अपग्रेड, सीट रिजाइन और NRI कोटा डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. जानिए नए नियम और छात्रों को मिलने वाले फायदे.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 29, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:45 PM IST
MBBS Admission 2026: MCC ने बदल दिए 3 बड़े नियम, अब मेडिकल सीट पाना होगा आसान! जानिए क्या-क्या बदला

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Instagram पर दोस्ती का जाल, थ्रेडिंग के बहाने घर बुलाकर किया नाबालिग का रेप
panipat news6 min ago
2
Maoist surrender11 min ago
3
Supreme Court12 min ago
4
Vaibhav Sooryavanshi13 min ago
5
virgo august horoscope 202616 min ago