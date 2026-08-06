/NEET UG Counselling 2026: लाखों छात्रों के लिए बड़ा झटका! MCC ने अचानक टाली चॉइस फिलिंग, जानिए अब कब शुरू होगी प्रक्रिया

नीट यूजी काउंसलिंग 2026 का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने पहले राउंड की चॉइस फिलिंग प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया है. पहले यह प्रक्रिया 6 अगस्त 2026 से शुरू होनी थी, लेकिन अब इसे 8 अगस्त 2026 को दोपहर 12 बजे से शुरू किया जाएगा. ऐसे में उम्मीदवारों को अपनी पसंद के मेडिकल कॉलेज और कोर्स चुनने के लिए दो दिन और इंतजार करना होगा. एमसीसी ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला प्रशासनिक और नियामकीय बदलावों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. इसलिए सभी उम्मीदवारों को संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ही आगे की तैयारी करनी चाहिए.
एमसीसी की ओर से जारी आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने 5 अगस्त 2026 को दिव्यांगजन (PwBD) उम्मीदवारों के लिए एमबीबीएस प्रवेश संबंधी दिशा-निर्देशों में एक नया एडेंडम जारी किया है. यह संशोधन 27 जुलाई 2026 को जारी गाइडलाइन में किया गया है. नए निर्देश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) के ज्ञापन के अनुरूप लागू किए गए हैं. इन्हीं नए नियमों को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करने के लिए एमसीसी ने चॉइस फिलिंग की तारीख आगे बढ़ाने का फैसला लिया है, ताकि सभी उम्मीदवारों के लिए प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुरूप हो सके.
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब सभी योग्य उम्मीदवार 8 अगस्त 2026 को दोपहर 12 बजे से चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे. इस दौरान अभ्यर्थी अपनी रैंक, पसंद और उपलब्ध सीटों के आधार पर मेडिकल कॉलेजों तथा एमबीबीएस सहित अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों का चयन कर सकेंगे. विशेषज्ञों की सलाह है कि छात्र चॉइस फिलिंग शुरू होने से पहले अपनी प्राथमिकता सूची तैयार रखें और पिछले वर्षों के कटऑफ, कॉलेज की रैंकिंग, फीस, स्थान और उपलब्ध सीटों का विश्लेषण कर लें. इससे अंतिम समय में जल्दबाजी से बचा जा सकेगा और बेहतर विकल्प चुनने में आसानी होगी.
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने सभी उम्मीदवारों से कहा है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और काउंसलिंग से जुड़े हर नए अपडेट के लिए नियमित रूप से एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. सोशल मीडिया या अनधिकृत स्रोतों से मिलने वाली जानकारी पर भरोसा करने से बचें, क्योंकि इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है. यदि आगे भी किसी प्रकार का संशोधित कार्यक्रम या नई गाइडलाइन जारी होती है, तो उसकी जानकारी सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी. इसलिए उम्मीदवारों को समय-समय पर वेबसाइट जांचते रहना चाहिए.
चॉइस फिलिंग की तारीख आगे बढ़ने से उम्मीदवारों को अपनी काउंसलिंग रणनीति बेहतर बनाने का अतिरिक्त समय मिल गया है. इस दौरान वे अपने दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं, कॉलेजों की सूची तैयार कर सकते हैं और अपनी प्राथमिकताओं का दोबारा मूल्यांकन कर सकते हैं. जिन उम्मीदवारों को PwBD श्रेणी से संबंधित नए नियम प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें संशोधित दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए. विशेषज्ञों का मानना है कि सही जानकारी, आधिकारिक अपडेट और सोच-समझकर की गई चॉइस फिलिंग से बेहतर मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए जल्दबाजी के बजाय पूरी तैयारी के साथ 8 अगस्त से शुरू होने वाली प्रक्रिया में भाग लेना उम्मीदवारों के हित में होगा.