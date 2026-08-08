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NEET UG Counselling 2026: राउंड 1 चॉइस फिलिंग शुरू; इस तारीख तक ही मिलेगा मौका, तुरंत करें अप्लाई

NEET UG Counselling 2026: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट काउंसिलिंग के तहत राउंड 1 के लिए चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है, आइए जानते हैं कब तक और कैसे चॉइस फिलिंग प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.

Written BySimran Singh
Published: Aug 08, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:17 AM IST
NEET UG Counselling 2026: राउंड 1 चॉइस फिलिंग शुरू; इस तारीख तक ही मिलेगा मौका, तुरंत करें अप्लाई

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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