/NEET UG Counselling 2026: राउंड 1 चॉइस फिलिंग शुरू; इस तारीख तक ही मिलेगा मौका, तुरंत करें अप्लाई

NEET UG Counseling 2026: नीट यूजी काउंसलिंग के जरिए देश के मेडिकल कॉलेजों में MBBS और BDS की सीटों पर एडमिशन पाने का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने पहले चरण की चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है. हालांकि, इस प्रक्रिया की शुरुआत से ठीक पहले MCC ने इसके शेड्यूल में थोड़ा बदलाव किया है. संशोधित शेड्यूल के अनुसार, चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया जो पहले 6 अगस्त से शुरू होकर 12 अगस्त को खत्म होनी थी, उसमें बदलाव कर दिया गया है.