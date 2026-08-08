/NEET UG Counselling 2026: राउंड 1 चॉइस फिलिंग शुरू; इस तारीख तक ही मिलेगा मौका, तुरंत करें अप्लाई

NEET UG Counseling 2026: नीट यूजी काउंसलिंग के जरिए देश के मेडिकल कॉलेजों में MBBS और BDS की सीटों पर एडमिशन पाने का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने पहले चरण की चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है. हालांकि, इस प्रक्रिया की शुरुआत से ठीक पहले MCC ने इसके शेड्यूल में थोड़ा बदलाव किया है. संशोधित शेड्यूल के अनुसार, चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया जो पहले 6 अगस्त से शुरू होकर 12 अगस्त को खत्म होनी थी, उसमें बदलाव कर दिया गया है.
अब उम्मीदवार 8 अगस्त से लेकर 13 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे तक अपने पसंदीदा कॉलेजों और कोर्स का चयन कर सकते हैं. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर समय रहते अपने ऑप्शन भरकर सबमिट कर दें, क्योंकि सही कॉलेज प्रेफरेंस सेट करना इस पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया का सबसे अहम पड़ाव होता है.
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से पहले जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार राउंड-1 की चॉइस फिलिंग की शुरुआत 6 अगस्त 2026 तय की गई थी, लेकिन फिर आधिकारिक नोटिस जारी कर ये जानकारी दी थी कि 8 अगस्त 2026 को दोपहर 12:00 बजे से पहले राउंड के लिए चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया पूरी होगी. जबकि, लास्ट डेट 12 अगस्त 2026 थी. वहीं, नए शेड्यूल के अनुसार चॉइस फिलिंग की नई तारीख 8 अगस्त है. जबकि, चॉइस फिलिंग या लॉकिंग खत्म की तारीख 13 अगस्त है.
सबसे पहले MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर 'UG Medical' टैब शो होगा उस पर क्लिक करें.
यहां सभी जरूरी डिटेल्स को दर्ज कर दें और फिर लॉगिन करें.
स्क्रीन पर चॉइस-फिलिंग सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
उपलब्ध कॉलेजों और कोर्स को देखें और अपनी पसंद के अनुसार ऑप्शन चुनें.
अपने हिसाब से उसे सिलेक्ट करें और सभी विकल्पों की समीक्षा करें.
लास्ट में अपनी चॉइस को सेव करें और जब लॉकिंग विंडो खुले तो उसमें फाइनल ऑप्शन्स को लॉक करें.
भविष्य में इस्तेमाल के लिए सबमिट किए गए ऑप्शन्स को डाउनलोड करें या प्रिंट आउट निकाल लें.
जानकारी के लिए बता दें कि नीट यूजी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग सबसे ज्यादा जरूरी प्रक्रिया में से एक है. ऐसा इसलिए क्योंकि केवल अच्छे अंक या ऑल इंडिया रैंक हासिल कर लेना ही मेडिकल सीट की गारंटी नहीं होता, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपनी चॉइस लिस्ट कैसे भरी है. स्कोर और चॉइस लिस्ट के आधार पर सीट दी जा सकती है.